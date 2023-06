Public Group: Το online μερίδιο στις πωλήσεις των καταστημάτων Public υπερβαίνει το 25%, χάρη στον digital-first μετασχηματισμό

Οι πρόσφατες επενδύσεις και οι διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες σε digital & logistics scale ups έχουν θέσει την Public σε μια εξέχουσα θέση στον ψηφιακό κόσμο. Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει με τις εταιρείες Klarna, Revolut, BOX NOW, Douleutaras και Bookvoice.gr ενισχύουν την εμπειρία πελάτη μέσω πολυκαναλικής προσέγγισης, με αποτέλεσμα το ποσοστό των online πωλήσεων να υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο στόχος, εξάλλου, του Public Group είναι να φθάσει το ποσοστό των online πωλήσεων στο 50% των συνολικών πωλήσεων τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, στους πρώτους μήνες του 2023, οι ψηφιακές πωλήσεις των Public αναπτύσσονται με υψηλό διψήφιο ρυθμό, ενώ τα έσοδα του νέου Public Marketplace έχουν διπλασιαστεί στο ίδιο διάστημα, παρά τη σταθεροποίηση της online αγοράς μετά την πανδημία του κορονοϊού. Αυτή η δυναμική άνοδος οφείλεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η αναβάθμιση της τεχνολογικής πλατφόρμας eCommerce, η εισαγωγή νέων προϊοντικών κατηγοριών στο νέο Public Marketplace που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και ανάγκες των εκάστοτε καταναλωτών, οι καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης eCommerce που προσφέρουν ευελιξία και ευκολία στους πελάτες, καθώς και οι επενδύσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου οικοσυστήματος scale ups.

Τα Public οδηγούν το μέλλον του Omnichannel λιανεμπορίου με διεθνείς πρακτικές.

Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τους καταναλωτές με πάνω από 60 εκατομμύρια ετήσιες επισκέψεις σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας περισσότερα από 1 εκατομμύριο προϊόντα στους τομείς της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας, της κατοικίας και του σύγχρονου lifestyle, με πάνω από 260.000 αξιολογήσεις.

Το Marketplace έχει αναβαθμιστεί με νέες κατηγορίες, όπως refurbished συσκευές "second go" και audiobooks με φωνές γνωστών καλλιτεχνών σε συνεργασία με την Bookvoice.gr. Επιπλέον, προσφέρονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες, όπως απαλλαγή από τον ΦΠΑ και διαδικτυακές κρατήσεις για γρήγορες επισκευές συσκευών smartphones, tablets και laptops σε συνεργασία με την iRepair.

Παράλληλα, προσφέρονται σύγχρονες και ευέλικτες δυνατότητες πληρωμών. Ειδικότερα, το "Public Now Pay Later" (BNPL) αποτελεί μια νέα υπηρεσία πληρωμών που εισάγεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία Klarna. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει ευέλικτες δυνατότητες πληρωμών, όπως η δυνατότητα πληρωμής με 3 άτοκες δόσεις χωρίς ανάγκη πιστωτικής κάρτας. Σημειώνεται ότι η Klarna είναι μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες στον τομέα αυτό και ξεπερνά το 30% σε συμμετοχή των συναλλαγών που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο πληρωμής. Επιπλέον, το δημοφιλές Revolut Pay επιτυγχάνει μεγάλη αποδοχή από δυναμικά κοινά χρηστών, με ένα αποκλειστικό λανσάρισμα.

Ακόμη, προσφέρονται νέοι και ευέλικτοι τρόποι παράδοσης των αγορών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει την επιλογή του δωρεάν Express Pick up σε 60 λεπτά για περισσότερα από 60 καταστήματα που διαθέτουν πάνω από 50.000 προϊόντα. Επίσης, υπάρχει η επιλογή του Next Day Delivery για περισσότερα από 100.000 προϊόντα, είτε σε μια τοποθεσία της επιλογής σας, είτε σε έναν από τους 1.600+ lockers της BOX NOW που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το πώς το Public Group εφαρμόζει ένα φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που αλλάζει το επιχειρηματικό λειτουργικό μοντέλο στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέσω πρωτοποριακών υπηρεσιών και ψηφιακών εμπειριών, ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των πελατών που αλληλεπιδρούν με το κατάστημα από διάφορους διαύλους, προσδίδοντας έτσι στο Public την εικόνα του αγαπημένου "Omni-retail love brand" της νέας εποχής.