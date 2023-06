Rhoé: Η ελληνική startup που "πρασινίζει" την ναυτιλία

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Να πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση της ναυτιλίας σε κλιματικά φιλικές μορφές ενέργειας, μέσω της πλατφόρμας της "Energy-as-a-Service”, στοχεύει η Rhoé, η οποία ήταν μία από τις startups που ξεχώρισαν στο Hackathon για το ClimAccelerator 2023 και πέρασαν στην επόμενη φάση του προγράμματος επιτάχυνσης.

Όπως δήλωσε στο Capital.gr ο Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Rhoé, στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του δικτύου κατά μήκος του Ρήνου, καθώς και η εξερεύνηση συνεργασιών για ηλεκτρικά πλοία στην Ελλάδα.

Η Rhoé ξεκίνησε και ακόμα λειτουργεί με ίδια κεφάλαια, καθώς κατέστη από νωρίς κερδοφόρα. Ωστόσο, όσο η εταιρεία κινείται στην δημιουργία νέων προϊόντων, η συνεργασία με επενδυτές δείχνει μονόδρομος. "Μάλιστα, για το Energy-as-a-Service, το θεωρούμε το πιο πιθανό σενάριο”, τονίζει ο κ. Βλαχοπαναγιώτης. Εξάλλου, στόχος της Rhoé και με την συμμετοχή της στο ClimAccelerator ήταν να επιταχύνει την είσοδο του Energy-as-a-Service στην αγορά, μέσω βελτίωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, αλλά και προσέλκυσης επενδυτών.

Η πλειονότητα των συνεργατών της Rhoé βρίσκεται στην Ευρώπη, με αρκετούς σε χώρες όπως Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, αλλά και εκτός Ευρώπης, όπως Ισραήλ. Πρόσφατη αγορά της είναι η Νορβηγία, όπου και στοχεύει να εξερευνήσει την βιωσιμότητα του Energy-as-a-Service σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η ιδέα

Πώς όμως δημιουργήθηκε η Rhoé και το "Energy-as-a-Service”; "Αρχικά ήμασταν μια ομάδα φίλων, φοιτητών πολιτικών μηχανικών που παράλληλα με τις σπουδές μας δουλεύαμε ερευνητικά στο ΑΠΘ πάνω σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και πράσινων μορφών ενέργειας. Έναυσμα για ό,τι κάναμε τότε αλλά και όσα κάνουμε σήμερα είναι ο τρόπος που ο περισσότερος κόσμος συνδέει τη κινητικότητα και τις μεταφορές με κάτι αρνητικό. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει και, για αυτό, ιδρύσαμε τη Rhoé”, αναφέρει ο κ. Βλαχοπαναγιώτης.

Όπως συνεχίζει, η Rhoé παρέχει πλαίσια και αλγορίθμους που βοηθάνε νέες τεχνολογίες στον χώρο των μεταφορών να έρθουν και να μείνουν στην αγορά. Πελάτες και συνεργάτες της είναι μεγάλες εταιρείες (π.χ., Ford, Wartsila), δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. Port of Rotterdam, 122 δήμοι ανά την Ευρώπη) και πανεπιστήμια/ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. UCL, Πολυτεχνείο Μιλάνου, ΑΠΘ).

"Είμαστε στη χαρούμενη θέση να έχουμε δουλέψει με εκατοντάδες εταιρείες και οργανισμούς από την Ευρώπη και την Αμερική. Ως ένα παράδειγμα, θα αναφέρω το έργο το οποίο τελικά κατέληξε και στο προϊόν που παρουσιάσαμε στο ClimAccelerator. Στις αρχές του 2020 συζητούσαμε τη -φαινομενικά απλή- ερώτηση ‘γιατί δεν έχουμε περισσότερα ηλεκτρικά πλοία;’. Η απάντηση που προέκυψε ήταν ότι τα ηλεκτρικά πλοία έχουν, κατά βάση, το ίδιο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – οι μπαταρίες τους είναι πολύ ακριβές και η φόρτισή τους είναι αργή ή, άμα γίνει γρήγορα, επικίνδυνη”.

Έτσι, η ομάδα της Rhoé είχε τη σκέψη της εφαρμογής μια τεχνολογίας που δουλεύει σε πατίνια και μικρά δίκυκλα, σε ποταμόπλοια 30 μέτρων, για αρχή. Η τεχνολογία αυτή είναι οι αποσπώμενες μπαταρίες, μόνο που σε αυτή τη περίπτωση θα ήταν σε μέγεθος container.

Το πρώτο δίκτυο αποσπώμενων μπαταριών για ηλεκτρικά πλοία

Μετά από αρκετές εκατοντάδες επαφές, η εταιρεία κατάφερε να πείσει για το όραμά της την μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας ναυτιλιακών στην Ευρώπη (Wartsila), το μεγαλύτερο νηογνώμονα (Lloyd’s Register) καθώς και άλλους δέκα συνεργάτες (Kotug, EDP, Blackstone, Foreship, Umicore, University of Vito, University of Hasselt, University of Brussels, Aviloo) που θα δούλευαν πάνω σε κάθε κομμάτι της αλυσίδας, έτσι ώστε η ιδέα να γίνει πραγματικότητα.

Το… κερασάκι στην τούρτα για αυτό το έργο ήταν ότι ενδιαφέρθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει τη πρώτη έκδοση. "Μετά από την υποστήριξη ακόμα περισσότερων οργανισμών, όπως το λιμάνι του Ρότερνταμ και της μεγαλύτερης εταιρείας κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο (Carnival), είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τα πρώτα πλοία που θα τρέχουν πάνω στην ιδέα μας στο Άμστερνταμ, στα τέλη του έτους. Για εμάς το έργο που περιέγραψα είναι ο τρόπος που θέλουμε να δουλεύουμε. Με ανθρώπους και οργανισμούς που πιστεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τις μετακινήσεις”.

Το Energy-as-a-Service, που προέκυψε από αυτό το έργο, είναι το πρώτο δίκτυο αποσπώμενων μπαταριών για ηλεκτρικά πλοία στην Ευρώπη. Στόχος του είναι επιταχύνει ραγδαία τη μετάβαση των ναυτιλιακών μεταφορών εσωτερικών υδάτων (βλ. ποτάμια) σε κλιματικά βιώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η ηλεκτροκίνηση. Αυτό το καταφέρνει χωρίζοντας την μπαταρία από το κάθε πλοίο και δημιουργώντας αυτό το δίκτυο μπαταριών ανά την Ευρώπη. Έτσι, ο/η πλοιοκτήτης μπορεί να έχει την ενέργεια που χρειάζεται, όταν την χρειάζεται, σε τιμή που είναι ίση ή χαμηλότερη του diesel. Ταυτόχρονα, κάθε επενδυτής στο δίκτυο μπορεί να έχει επιστροφή τουλάχιστον 8% ετησίως καθώς και carbon credits.