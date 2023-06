Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Ενέργειες περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Η υιοθέτηση στρατηγικών ανάπτυξης με βάση τα κριτήρια ESG είναι βασικό συστατικό του προγράμματος ανάπτυξης των σύγχρονων εταιρειών, με στόχους που στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου ενώ παράλληλα, προωθούν τις έννοιες της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε στην επέκταση του πλαισίου που σχετίζεται με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνησή της, κάτω από το κεντρικό μήνυμα "Together Towards ZERO and Beyond".

Η στρατηγική ESG της εταιρείας με πυρήνα το "ΜΗΔΕΝ" έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο το 2040 και ενδιάμεσο σταθμό το 2030, και ξεδιπλώνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων που περιλαμβάνει τους παρακάτω πυλώνες:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Η εταιρεία δεσμεύεται για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών άνθρακα χρόνο με τον χρόνο. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, πετυχαίνοντας μάλιστα μείωση 10% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την τριετία 2019-2022. Σημαντική εξέλιξη σε αυτό το πλαίσιο αποτέλεσε και η συνεργασία της με την σουηδική εταιρεία Absolicon για την αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας, προς την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου της στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης.

Στον παραπάνω στόχο έρχονται να προστεθούν οι δύο νέοι πυλώνες του προγράμματός της, το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών, που αφορά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας και το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών, που αφορά στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες της, η εταιρεία προχώρησε το 2022 στην αφαίρεση του πράσινου χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Για την εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή των προϊόντων της, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ενέργειες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής του, επιτυγχάνοντας τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της κατά 13% την τελευταία τριετία.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Η ενίσχυση του μηνύματος της υπεύθυνης κατανάλωσης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πλαισίου δράσεων της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με ενέργειες που αφορούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της όσο και την κοινωνία ευρύτερα. Έτσι, μέσα από δράσεις, προγράμματα και συνέργειες, η εταιρεία προωθεί ενεργά το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης ενώ παράλληλα, διευρύνει την κατηγορία προϊόντων της με χαμηλή περιεκτικότητα ή καθόλου αλκοόλ, καθώς και τις περιστάσεις κατανάλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Η Υγεία και η Ασφάλεια των ανθρώπων της αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, και σε αυτό το πλαίσιο έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων της, σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά. Με αυτόν τον τρόπο έχει επιτευχθεί αύξηση 2% στο ποσοστό συμμόρφωσης ως προς τους Βασικούς Κανόνες Ασφαλείας και αύξηση 22% των αναφορών ως προς τις μη ασφαλείς συμπεριφορές την τελευταία διετία. Στόχος της εταιρείας είναι η σταδιακή μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων σε ετήσια βάση, με μακροπρόθεσμο στόχο τον ΜΗΔΕΝΙΚΟ αριθμό ατυχημάτων στην εργασία.

Στο πλαίσιο των δράσεών της, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται αλλά και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ολοκλήρωσε πέρυσι την ανάπλαση και παράδοση του πάρκου "Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης" στο Κουκάκι, ως συνέχεια του πάρκου ΦΙΞ που ανάπλασε στα Πατήσια, το 2021. Φέτος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέσω της ΦΙΞ Ελλάς, ολοκλήρωσε και παρέδωσε έναν ακόμη "πράσινο" προορισμό στους κατοίκους της Αθήνας, και συγκεκριμένα, την πλατεία "Σοφία Βέμπο", στους Αμπελόκηπους. Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership και του προγράμματος "Υιοθέτησε την πόλη σου".

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της συνεχούς προώθησης της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δίνει έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς κλίματος πολυφωνίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους, ώστε όλοι οι άνθρωποί της να νιώθουν και να είναι απολύτως ελεύθεροι να εκφράσουν τον πραγματικό εαυτό τους. Έτσι, τη χρονιά που μας πέρασε, επέδειξε απτά αποτελέσματα στους βασικούς πυλώνες ενεργοποίησής της και συγκεκριμένα, στην ίση εκπροσώπηση και αντιμετώπιση στην εργασία ως προς το φύλο και στην ενεργή στήριξη ομάδων ατόμων με αναπηρία.

Με στόχο το "ΜΗΔΕΝ" η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει έμπρακτα να εφαρμόζει το πλούσιο πλαίσιο δράσεών της, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου σήμερα και αύριο για όλους.

Μάθετε περισσότερα εδώ.