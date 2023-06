Η Premier Capital Hellas διευρύνει το δίκτυο McDonald’s στην Ελλάδα

Η Premier Capital Ελλάς συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα για το δίκτυο των εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, με ένα νέο εστιατόριο στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, το οποίο άνοιξε στις 15 Ιουνίου 2023, στην Π. Ράλλη και Νίκου Γκάτσου 2. Πρόκειται για το 30ο εστιατόριο McDonald's που λειτουργεί η Premier Capital Ελλάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επένδυση για το εστιατόριο ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ και οδήγησε στη δημιουργία 55 νέων θέσεων εργασίας.

Το εστιατόριο McDonald's Π.Ράλλη ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες ψηφιακές καινοτομίες που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη. Λειτουργούν τρία διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks): οι καινοτόμες ψηφιακές οθόνες που χειρίζεται προσωπικά ο επισκέπτης προσφέροντάς του μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή και τον έλεγχο της παραγγελίας του. Το εστιατόριο διαθέτει επίσης υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service), χώρο στάθμευσης, 24ωρη υπρεσία Drive Thru καθώς και υπηρεσία McDelivery. Επιπλέον, στο εστιατόριο McDonald's Π.Ράλλη είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία παραγγελίας και πληρωμής από το κινητό (Mobile Order & Pay). Οι επισκέπτες μπορούν να παραγγέλνουν και να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής McDonald's app και να απολαμβάνουν τα προϊόντα McDonald's, αφού παραλάβουν την παραγγελία τους από το ταμείο (για dine-in και take away), με την υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service) ή από το McDrive.

Η Simona Mancinelli, Managing Director της Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια της McDonald's στην Ελλάδα, ανεφερε: "Με το νέο αυτό εστιατόριο αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στην αγορά και το δίκτυό μας, να απασχολούμε και να εκπαιδεύουμε εκατοντάδες ανθρώπους και να προσφέρουμε καλό φαγητό, γρήγορα, με εξαιρετική αξία και ευκολία σε εκατομμύρια καταναλωτές. Καθώς φέρνουμε το θρυλικό brand McDonald's κοντά σε περισσότερους καταναλωτές, προσφέρουμε σταθερή αξία και ευκολία μέσω των υπηρεσιών McDrive, McDelivery και των ψηφιακών καναλιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής McDonald's Αpp".

Η Premier Capital Ελλάς, από το 2011 που ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald's στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 38,2 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών και της τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυό της.