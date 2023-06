EY World Entrepreneur Of The Year 2023 η Doris Hsu από την Ταϊβάν

Η Doris Hsu, Πρόεδρος και CEO της GlobalWafers Co., Ltd., ανακηρύχθηκε EY World Entrepreneur Of The Year™ 2023, στην Τελετή Απονομής του παγκόσμιου διαγωνισμού, που διοργανώθηκε στις 8 Ιουνίου στο Μονακό.

Η κυρία Hsu επελέγη ανάμεσα από σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, περιλαμβανομένων των 49 νικητών των επιμέρους εθνικών διαγωνισμών από 45 χώρες και δικαιοδοσίες, που διαγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο. Είναι η τρίτη γυναίκα κάτοχος του τίτλου, και η πρώτη νικήτρια από την Ταϊβάν, στην 23χρονη πορεία του θεσμού, όπως ανακοίνωσε η ΕΥ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η Doris είναι μία ηγετική επιχειρηματίας με όραμα, ακλόνητο πάθος για την καινοτομία και αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για περισσότερο από μία δεκαετία, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την αλματώδη άνοδο της GlobalWafers, εποπτεύοντας μία σειρά επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων που μεταμόρφωσαν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας και επέκτειναν τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη. Το 2015, η Doris εισήγαγε την GlobalWafers στο χρηματιστήριο, με μία εξαιρετικά επιτυχημένη δημόσια εγγραφή, και, σήμερα, η εταιρεία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή πλακετών μικροτσίπ στον κόσμο. Δημιουργεί συνεχώς αξία και τροφοδοτεί τη βιώσιμη ανάπτυξη για τους μετόχους, ενώ παραμένει πάντα πιστή στις βασικές της αξίες, δηλαδή να βάζει πρώτα τους ανθρώπους και, παράλληλα, να ηγείται με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, ενθουσιασμό και σκληρή δουλειά.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY διοργανώνει τον ετήσιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year, για να αναδείξει τα επιτεύγματα των οραματιστών εκείνων ηγετών που μετασχηματίζουν και εξελίσσουν την οικονομία, και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Η ετήσια εκδήλωση φέρνει κοντά ιδρυτές, διευθύνοντες συμβούλους και επιχειρηματίες, προσφέροντάς τους μια σειρά ευκαιριών δικτύωσης και συμμετοχής σε workshops, με αποκορύφωμά της την ανακοίνωση του νικητή.

Υπενθυμίζεται ότι, στη χώρα μας, ο διαγωνισμός EY Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" διεξάγεται από το 2006 και κάθε δύο χρόνια, αναδεικνύοντας τη δημιουργική και καινοτόμα πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη του επόμενου εθνικού προγράμματος, EY Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" 2023, θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.