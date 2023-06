Εκτός συνόρων επιχειρούν οι τράπεζες

Της Βάσως Αγγελέτου

Πολλά υποσχόμενες είναι οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό οι οποίες, αν και είναι πολύ περιορισμένες σε σύγκριση με το παρελθόν, ήδη συνεισφέρουν με αυξανόμενο ρυθμό στα οργανικά αποτελέσματα των τραπεζικών ομίλων της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒΕ σε επίπεδο διεθνούς δικτύου, σήμερα λειτουργούν στο εξωτερικό 650 υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών. Οι πέντε πρώτες χώρες με τα περισσότερα υποκαταστήματα, εκτός της Κύπρου, είναι η Ρουμανία με 36 υποκαταστήματα, η Αλβανία με 31 υποκαταστήματα, οι ΗΠΑ επίσης με 31 υποκαταστήματα, η Βουλγαρία με 25 και τέλος το Ην. Βασίλειο με 23 υποκαταστήματα.

Οι πόλεις στις οποίες εδρεύουν τα περισσότερα υποκαταστήματα είναι το Λονδίνο με 19, το Βουκουρέστι με 15, τα Τίρανα με 10 και η Σόφια με 8. Οι 3 πρώτες τράπεζες με τον μεγαλύτερο αριθμό υποκαταστημάτων είναι η Εθνική Τράπεζα με 110, η Τράπεζα Πειραιώς με 102 και ακολουθεί η Alpha Bank με 64 υποκαταστήματα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Alpha Bank

Σημαντική διεθνή δραστηριότητα έχει η Alpha Bank με παρουσία στη Ρουμανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο με περισσότερους από 500.000 πελάτες.

Οι συνολικές καταθέσεις εκτός συνόρων ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ και τα συνολικά δάνεια σε 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο τριετίας που παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση της τράπεζας σε αναλυτές, η βελτίωση της κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου συγκαταλέγεται στους έξι πυλώνες της ανάπτυξής της τα επόμενα χρόνια.

Το διεθνές δίκτυο της τράπεζας διαθέτει ενεργητικό ύψους 7,6 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας 12% στα έσοδα. Από το 2021, η Alpha Bank έχει υιοθετήσει μια περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Η προσέγγιση αυτή, αναφέρει η τράπεζα, απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ στην ψηφιοποίηση, σύμφωνα με τη στρατηγική της.

Ειδικότερα, για τη Ρουμανία, η τράπεζα εκτιμά ότι οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στη χώρα ευνοούν την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της και, με ένα μερίδιο αγοράς 3%, ότι είναι σε ευνοϊκή θέση να επιδιώξει κερδοφόρο ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη.

Eurobank

Η Eurobank διατηρεί σήμερα παρουσία στην Κύπρο και τη Βουλγαρία από όπου αποκόμισε καθαρά κέρδη 41 και 36 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, αντίστοιχα, σε σύνολο 255 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Το ενεργητικό της στη Βουλγαρία ανέρχεται σε 8,7 εκατ. ευρώ και στην Κύπρο σε 8,6 εκατ. ευρώ.

Στη Βουλγαρία η κερδοφορία της το α΄ τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 50% περίπου, ενώ στην Κύπρο κατά 100% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 34,9% και 100% ετησίως.

Εθνική Τράπεζα

Οι διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνουν τη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), τη Μάλτα (NBG Malta), την Κύπρο (ΕΤΕ Κύπρου) και την Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

Από τις δραστηριότητες αυτές, όμιλος αποκόμισε κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα ύψους 14 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους, έναντι 11 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η σημαντική αυτή βελτίωση της κερδοφορίας των διεθνών δραστηριοτήτων αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+29% ετησίως), καθώς και την περικοπή των λειτουργικών δαπανών (κατά 5%) που απορρόφησαν τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (8 εκατ. έναντι 5 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Στις διεθνείς δραστηριότητες, οι καταθέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση στα επίπεδα των 1,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 7,6% το ίδιο διάστημα, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 75,1%.

Τράπεζα Πειραιώς

Με διαφορετικό τρόπο προσεγγίζει η Τράπεζα Πειραιώς την επέκτασή της στις ξένες αγορές. Πρόκειται για τη νέα τράπεζα που βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης από την Πειραιώς και την εταιρεία τεχνολογίας Natech και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουγία της εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση στα αποτελέσματα α΄τριμήνου, η Snappi -όπως λέγεται η νέα, ψηφιακή τράπεζα- θα απευθυνθεί κυρίως στα νεανικά κοινά (GenZ και Millennials). Όχημα της ανάπτυξή της είναι οι καινοτόμες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της τραπεζικής εμπειρίας του πελάτη μέσω προϊόντων όπως το Buy Now Pay Later (BNPL) και υπηρεσιών "banking as a service".

Προς το παρόν, πάντως, η Snappi βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες.