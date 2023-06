Οι μεγάλοι κερδισμένοι στο ράλι του Χρηματιστηρίου και η όρεξη για νέα IPOs

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διέψευσε την ιστορία και όσους πίστευαν στο χρηματιστηριακό ρητό "Sell in May and go away" ("Πουλήστε τον Μάιο και φύγετε μακριά"). Η φράση αναφέρεται σε μία στρατηγική για τις μετοχές με βάση τη θεωρία ότι η αγορά υποαποδίδει την εξάμηνη περίοδο μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου (το ρητό συνεχίζει "… and come come back on St. Leger’s Day" δηλαδή επιστρέψτε στην αγορά την ημέρα του Αγίου Λέγκερ, που είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου).

Όποιος αποφάσισε να φύγει από το Χ.Α. στις αρχές του μήνα, σίγουρα θα αισθάνεται "άβολα". Με αποδόσεις άνω του 12% τον Μάιο και άνω του 31% από τις αρχές του έτους, τις υψηλότερες διεθνώς, ο Γενικός Δείκτης έχει ανταμείψει και με το παραπάνω όσους πίστεψαν στις ισχυρές προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Και μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το "θαύμα" που ονομάζεται "ελληνικές τράπεζες". Όχι μόνο κατέγραψαν ένα εντυπωσιακό ράλι που στο πρώτο πεντάμηνο του έτους που αγγίζει το 50% και τον Μάιο οι επιδόσεις του κινήθηκαν στο επίσης εντυπωσιακό 20,5%, αλλά οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς κατατάσσονται στο τοπ 5 των τραπεζών της Ε.Ε., έχοντας υπεραποδώσει των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά 49% φέτος.

Οι πρωταγωνιστές του Μαΐου και της χρονιάς

Η εικόνα του ταμπλό από τον Μάιο αλλά και από τις αρχές του 2023 αποκαλύπτει τις απόλυτες επενδυτικές ευκαιρίες που έχει προσφέρει το Χ.Α., ενώ πολλοί τίτλοι κατάφεραν να σημειώσουν επιδόσεις ακόμη υψηλότερες από τις ήδη εκρηκτικές που καταγράφει ο Γενικός Δείκτης.

Σε επίπεδο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Sato στο +57%, ακολούθησε η MIG στο +38%, η Q&R στο +31,7%, η Τράπεζα Πειραιώς στο +29%, η Aegean στο +28,4%, η Άβαξ στο +27,4%, η ΔΕΗ στο +26,7% η Επίλεκτος στο +26%, η ΕΧΑΕ στο +22,4% η Εθνική Τράπεζα στο +22,4% επίσης, η Κρι-Κρι στο +22,1% η Alpha Bank στο +22,1% επίσης, η Cenergy στο +21,2% και η Lavipharm στο +20%. Ακολουθούν με κέρδη μεγαλύτερα του Γενικού Δείκτη οι Premia, Quest, Performance, Profile, Real Consulting, Βιοχάλκο, Ελλάκτωρ, Unibios, Ιντρακάτ, Eurobank, Lamda Development και Πετρόπουλος.

Πρωταγωνιστής του πεντάμηνου είναι η MIG με εκρηκτική άνοδο 220%, ακολουθεί η GalaxyMezz με 95,3%, η Κλουκίνας με 92,2%, η Τράπεζα Πειραιώς στο +91,9%, η Aegean στο +88,8%, η Cenergy στο +88,4%, η Μοτοδυναμική στο +74,6%, η Sato στο +60,4%, η ΕΧΑΕ, στο +58,4%, η Εθνική στο +54,8%, η ΔΕΗ στο +51%, η Άβαξ στο +49,7%, η Mytilineos στο +45,2%, η Βιοχάλκο στο +44,8%, η ΣΙΔΜΑ στο +43,9%, η Ξυλεμπορία στο +42,6%, η Mevaco στο 42%, η Alpha Trust στο +41,1%, η Πετρόπουλος στο +40,7%, η Βιοκαρπέτ στο +40,1%, η Q&R στο +40%, η Ιντεάλ στο +39,8%, η Autohellas στο +38,8%, η Alpha Bank στο +38,6%, η Eurobank στο +38,4%, η Titan στο 37,6%, η Profile στο +36,6%, η Jumbo στο +35,8%, η Fourlis στο 35,4%, η Entersoft στο +32,8%, η Κέκροψ στο +32,6%, η CairoMezz στο +31,8% και η Λανακάμ στο 31,1%.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανοίγονται

Με την Ελλάδα να είναι έτοιμη για άλλα τέσσερα χρόνια πολιτικής σταθερότητας και ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ανοίγει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στρώνει τον δρόμο για την αναβάθμιση και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία ξεπερνά αυτήν των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης, η συνέχιση της πτωτικής τροχιάς του δείκτη χρέους που για πρώτη φορά από το 2008 η Ελλάδα θα έχει το 2026 μικρότερο χρέος/ΑΕΠ από την Ιταλία, τα κεφάλαια και οι μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, οι εισαγωγές νεών εταιρειών και το νέο κοινό επενδυτών που δημιουργούν όλες αυτές οι εξελίξεις, είναι "στοιχήματα" που δύσκολα θα χάσει κανείς εάν επενδύσει σε αυτά.

Η πρώτη αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται πιο πιθανό να δοθεί είτε από την DBRS τον Σεπτέμβριο, είτε από την S&P τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, οι επόμενες ημερομηνίες για τις αξιολογήσεις των οίκων είναι: Fitch 9 Ιουνίου και πριν τις δεύτερες κάλπες, Scope Ratings 4 Αυγούστου (ωστόσο ο οίκος δεν ανήκει στους big 4 που "ακούει" η ΕΚΤ), DBRS 15 Σεπτεμβρίου, Moody’s 20 Οκτωβρίου, S&P 20 Οκτωβρίου και πάλι Fitch 1 Δεκεμβρίου.

Πάντως, οι αναλυτές των Société Générale και Barclays βλέπουν την 20ή Οκτωβρίου ως την πρώτη πιο πιθανή ημερομηνία για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα. "Μία αναβάθμιση στις 9 Ιουνίου από τη Fitch φαίνεται απίθανη με τον δεύτερο γύρο των εκλογών να ακολουθεί στα τέλη του μήνα, ωστόσο η αναβάθμιση στις 20 Οκτωβρίου από την S&P ή την 1η Δεκεμβρίου από τη Fitch είναι σχεδόν βέβαιες πλέον", τονίζει η γαλλική τράπεζα. Η Barclays εκτιμά πως αν και δεν αποκλείεται εντελώς μία αναβάθμιση από την Fitch τον Ιούνιου, ωστόσο το πιο πιθανό είναι ο οίκος να αναβαθμίσει τότε τις προοπτικές της χώρας σε θετικές (από σταθερές) και να δώσει το εισιτήριο της επενδυτικής βαθμίδας τον Δεκέμβριο, κατά την επόμενη αξιολόγησή της. Και η βρετανική τράπεζα θεωρεί πως η S&P η οποία ήδη έχει αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, είναι πιο πιθανό να είναι ο πρώτος οίκος που θα φέρει τη χώρα στο γκρουπ του investment grade. Συνολικά, εκτιμά πως η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στους διεθνείς δείκτες ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας –που απαιτεί τουλάχιστον δύο οίκους να βαθμολογούν με επενδυτική βαθμίδα μία χώρα–, είναι συνεπώς αρκετά πιθανή μέχρι το τέλος του 2023.

Τα νέα IPOs

Όπως τόνισε και η Axia Research, η επίτευξη του status της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα και η μετάβαση του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές θα λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μόνο η αρχή, καθώς αναμένονται υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών και εταιρικές ενέργειες. Μετά τη θετική έκβαση του πρώτου γύρου των εθνικών εκλογών, η Ελλάδα αναμένεται να απολαύσει άλλα τέσσερα χρόνια πολιτικής σταθερότητας και πολιτικών υπέρ των επενδύσεων. Αυτή η τροχιά αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023, επισημαίνει η Axia. Αν και η αναβάθμιση του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές ενδέχεται να έρθει σε 12-24 μήνες μετά την επενδυτική βαθμίδα, η δυναμική της αγοράς τείνει στην προ-τοποθέτηση, με αποτέλεσμα αυξημένους όγκους συναλλαγών και εταιρικές ενέργειες. Η αναβάθμιση του Χ.Α. θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε αύξηση της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. ως ποσοστό του ΑΕΠ λόγω της ανόδου των αποτιμήσεων και εισαγωγής νέων εταιρειών.

Ήδη άλλωστε υπάρχει σημαντικό pipeline νέων IPOs που περιμένουν να μπουν στο Χ.Α. από το β’ εξάμηνο του έτους. Η επενδυτική βαθμίδα ανοίγει την όρεξη για νέες εισαγωγές Αθηνών, με τουλάχιστον επτά να βρίσκονται στον "προθάλαμο" για εισαγωγή φέτος, και άλλη μία έως το α’ εξάμηνο του 2024.. Σε αυτές είναι εισαγωγή-ορόσημο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", η εισαγωγή της πρώτης τράπεζας στο Χ.Α μετά από 17 χρόνια, της Optima Bank, το μπαράζ εισαγωγών εταιρειών από τον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας - Trade Estates του ομίλου Fourlis, η Noval Property, θυγατρική του ομίλου της Βιοχάλκο, και η Orilina Properties. Έως το πρώτο μισό του επομένου έτους αναμένεται να μπει στο Χ.Α και η Lamda Malls. Παράλληλα, αυξάνεται η κινητικότητα και στην Εναλλακτική Αγορά (ENA), με μία αίτησή ένταξης να έχει ήδη κατατεθεί και δύο αιτήματα για εισαγωγή να είναι έτοιμα προς κατάθεση.

"Οι επιδόσεις του Γενικού Δείκτη και των τραπεζών ήταν εκρηκτικές σε συνέχεια ενός εκλογικού αποτελέσματος που εξέπληξε ακόμη και τους ιθύνοντες του κυβερνώντος κόμματος, με το Ελληνικό Χρηματιστήριο να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο 5μηνο διαψεύδοντας όσους στις αρχές Μαΐου υπενθύμιζαν το sell in May and go away", όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Τζάνας, Σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Όπως προσθέτει, αυτή η επίδοση συνοδεύθηκε παράλληλα με τη δημοσιοποίηση θετικών επιδόσεων για το α’ τρίμηνο του έτους από τον ΟΠΑΠ, την Autohellas, τον όμιλο Infoquest, τη ΔΕΗ που επανέρχεται σε λειτουργική κερδοφορία και την Εθνική που με τα 260 εκατ. ευρώ πέτυχε τη υψηλότερη καθαρή κερδοφορία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από κοινού με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, στις 7 Ιουνίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο που προσδοκάται να ξεπεράσει το +3%, ενώ στις 9/6 θα ακολουθήσει ο πληθωρισμός για το Μάιο που πιθανολογείται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 3% υποβοηθούμενος από τις χαμηλές τιμές στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Τα θετικά μηνύματα από τα αποτελέσματα

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Τζάνας σημειώνει πως προδιαγράφεται η διαμόρφωση εικόνας συνολικά ανοδικών επιδόσεων για τα μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών κατά το α’ τρίμηνο, με τη Morgan Stanley να συστήνει θέσεις overweight σε ελληνικούς τίτλους στην τελευταία έκθεσή της.

Ειδικότερα, η Morgan Stanley δήλωσε πως παραμένει θετική για την ελληνική οικονομία, επαναλαμβάνοντας πως η ελληνική αγορά είναι η προτιμώμενη της αγοράς από την περιοχή των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, ενώ τόνισε πως η αναβάθμιση της χώρας τους επόμενους μήνες στην επενδυτική βαθμίδα στηρίζει το τρέχον ανοδικό μομέντουμ. Όπως εξηγεί, η εγχώρια αγορά μετοχών υπεραποδίδει περίπου οκτώ μήνες πριν από την αναβάθμιση της εν λόγω χώρας σε επενδυτική βαθμίδα. Για παράδειγμα, το ράλι των μετοχών ήταν κατά μέσο όρο 22% σε σχέση με τον δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών τους οκτώ μήνες πριν από την πρώτη αναβάθμιση αξιολόγησης μιας χώρας. Η Morgan Stanley επισήμανε επίσης πως οι ελληνικές μετοχές παραμένουν φθηνές καθώς το χάσμα των αποτιμήσεών τους έναντι της Ευρώπης αλλά και των Αναδυόμενων Αγορών παραμένει μεγάλο. Οι τάσεις κερδοφορίας των ελληνικών εισηγμένων συνεχίζουν να υπεραποδίδουν εκείνες των αναδυόμενων αγορών και της Ευρώπης, ενώ τα μεγέθη τους για το 2023-2024 βρίσκονται σε τροχιά αναβάθμισης από τους αναλυτές.

Όπως σημείωσε και η Beta Securities, τα καλά νέα από τα τρίμηνα των εισηγμένων επιχειρήσεων συνεχίζονται.Προκύπτει, δε, ότι το βασικό πρόβλημα που αφορά το ενεργειακό κόστος ή τα καύσιμα αρχίζει να εξομαλύνεται και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό βελτιώνοντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Η τάση αυτή συνεχίζεται και στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης το οποίο μαζί με το τρίτο ήταν τα πιο καθοριστικά πέρυσι συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας γεγονός το οποίο δεν φάνηκε σε απόλυτα νούμερα λόγω της αύξησης της δραστηριότητας. Επιπλέον οι τράπεζες δείχνουν ικανές να ξεπεράσουν με άνεση τις αρχικές εκτιμήσεις τους και να προσεγγίσουν αθροιστικά καθαρή κερδοφορία άνω των 3 δισ. ευρώ.

Το σημαντικό είναι ότι έχουμε σημαντική διάχυση της ρευστότητας σε όλο το ταμπλό, με τη μεσαία κεφαλαιοποίηση να παίρνει σκυτάλη μετά από μεγάλο διάστημα, όπως σχολιάζει από την πλευρά του ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance,. Πλέον όλα τα φώτα στρέφονται στην ελληνική οικονομία και παράλληλα στην αγορά, με αποτέλεσμα καθημερινά να προσελκύει νέους επενδυτές. Κατά τον αναλυτή, μόνο και μόνο ότι πλέον η επενδυτικά βαθμίδα είναι κοντά και τα πολιτικά βαρίδια απομακρύνονται, πολλοί ποντάρουν σε αυτό, ξέροντας παράλληλα ότι θα υπάρχουν πρόθυμοι και αναγκαστικά αγοραστές μετά τη βαθμίδα. "Πλέον όλοι αισθάνονται πόσο εύκολη είναι η αγορά, μιας και θυμίζει εποχές 2013 σε χειρότερη περίπτωση αν όχι και σε ένα μίνι 1999", σημειώνει χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά το επόμενο σοβαρό νέο για την αγορά είναι οι εκλογές της 25ης Ιουνίου μιας και το Χ.Α. θα θελήσει να πιστοποιήσει ότι θα έχουμε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με συνέχιση των ίδιων πολιτικών, επισημαίνει ο κ. Ζαχαράκης.