"Crash test" πενταμήνου στην αγορά αθλητικών για Intersport, Cosmos και Sport Vision

Του Γιώργου Λαμπίρη

Να ανακόψει την πορεία που είχαν οι πωλήσεις στο πρώτο τετράμηνο του 2023 ήρθε ο Μάιος, με την αγορά να επηρεάζεται έντονα από την αστάθεια του καιρού αλλά και από το προεκλογικό κλίμα. Η πορεία ωστόσο της αγοράς ήταν θετική κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους για τους κυριότερους από τους μεγάλους παίκτες της συγκεκριμένης κατηγορίας πώλησης ειδών λιανικής.

H Intersport αποτελώντας τον μεγαλύτερο έως αυτή τη στιγμή παίκτη βάσει τζίρου, θυμίζουμε ότι στο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το περσινό, με πωλήσεις 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 34,6 εκατ. ευρώ (+13,6%), ενώ και ο Απρίλιος – και λόγω Πάσχα – ήταν ένας έντονα θετικός μήνας. Ωστόσο όπως συνέβη στο σύνολο της αγοράς, ο Μάιος ήρθε να διαταράξει τις αρχικά θετικές ισορροπίες στον τομέα των επιδόσεων της αλυσίδας στην ελληνική αγορά. Να σημειωθεί ότι εάν απομονώσει κανείς τις υπόλοιπες αγορές δραστηριότητας της Intersport (Κύπρος-Βουλγαρία), μόνο στην Ελλάδα οι πωλήσεις της στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 26,1%, συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Θυμίζουμε ότι ο τζίρος της Intersport το 2022 ήταν 184,3 εκατ. ευρώ (+10,6% σε σύγκριση με το 2021).

Στην περίπτωση της Intersport οι αγορές που προέρχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα εκ των συνολικών πωλήσεων αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20%.

Η πορεία της Cosmos Group και η επίδραση του Μαΐου

Για την Cosmos Group το πρώτο τετράμηνο του 2023 ήταν έντονα ανοδικό, ερχόμενο να συγκριθεί με μία ιδιόμορφη αντίστοιχη περίοδο του 2022, όπου η αγορά επλήγη από την μετάλλαξη Όμικρον, την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την εκτίναξη του πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας. Ιδιαίτερα δυναμικά κινήθηκε ο Απρίλιος, όπου σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία η αγορά κινήθηκε έντονα ανοδικά, ευνοούμενη και από την περίοδο του Πάσχα, κάτι που όπως επισημαίνουν είχε να συμβεί από το 2019. Θα θυμίσουμε μάλιστα ότι έως και το Πάσχα του 2022, ίσχυε ακόμα η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο στα καταστήματα, γεγονός που επίσης συνέτεινε στην ανάσχεση της αγοραστικής κίνησης. Nα σημειωθεί ότι ο όμιλος της Cosmos Group (Cosmos Sports, Sneaker 10, Slam Dunk) ανήκει στην βρετανική JD PLC, με τζίρο 10,1 δισεκατομμυρίων στερλινών το 2022.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Μάιος επηρέασε την κίνηση λόγω της επικρατούσας αστάθειας του καιρού, γεγονός που δρα αποτρεπτικά στις πωλήσεις αθλητικών ενδυμάτων. Για την Cosmos Group το πρώτο τετράμηνο έτρεξε οργανικά (σε like for like βάση) με ανάπτυξη του τζίρου με 20%. Αντιθέτως ο Μάιος κινήθηκε σε οριακά αντίστοιχα επίπεδα με εκείνα του Μαΐου της περσινής χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί το 30% του κύκλου εργασιών της αλυσίδας είτε με παράδοση στο σπίτι, είτε με παραλαβή από το κατάστημα. Θυμίζουμε ότι το 2022 έκλεισε για τον όμιλο της Cosmos Group με κύκλο εργασιών 110 εκατ. ευρώ από 82 εκατ. ευρώ που ήταν το 2022, καταγράφοντας αύξηση 35%. Το EBITDA κινήθηκε πάνω από 12 εκατ. ευρώ με βάση τα παλιά πρότυπα προ της ισχύος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Για την επιχείρηση τα καταστήματα JD Sports που έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει, υπεραποδίδουν, καθώς βρίσκονται σημαντικά πάνω από τον αρχικό στόχο τζίρου και μάλιστα σε επίπεδα πάνω και από άλλες αγορές όπου διατηρεί παρουσία το brand. Στον τομέα ανάπτυξης νέων καταστημάτων ο όμιλος προχώρησε στη λειτουργία ενός καταστήματος Cosmos Sports πριν από λίγες ημέρες στις Σέρρες και στην Κόρινθο και ακολουθεί η Κοζάνη. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το τρίτο κατάστημα JD Sports στην Ελλάδα, το οποίο θα βρίσκεται στη Χαλκίδα. Το πρώτο θυμίζουμε ότι λειτούργησε το 2022 στο Smart Park και το δεύτερο στο River West.

Η "εισβολή" και η επιθετική ανάπτυξη της Sport Vision

Από την πλευρά του ο όμιλος Sport Vision επεκτείνεται με ταχύ βηματισμό, στηριζόμενος από τον ομώνυμο σερβικό όμιλο που τζιράρει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για την ελληνική Sport Vision έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ ενώ σύμφωνα με τον κύριο Καραμανλή στο πεντάμηνο του 2023 κινείται έντονα ανοδικά στα επίπεδα του 250% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επεκτεινόμενος οργανικά και εξετάζοντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο εξαγοράς και κάποιας ομοειδούς αλυσίδας αθλητικών ειδών. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2022 η Sport Vision διέθετε στη χώρα μας 8 καταστήματα. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο αριθμεί 5 καταστήματα Sport Vision, 5 καταστήματα Buzz καθώς και ένα εκπτωτικό (outlet) με προοπτική να φτάσει στα 15 έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. O κύκλος εργασιών της επιχείρησης για το 2023 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Εμβόλιμα στον αρχικό προγραμματισμό για το 2023 είναι με την ταμπέλα "Sport Vision”, το πρώτο εκ των οποίων στην οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας στις 15 Ιουνίου καθώς και ένα δεύτερο στον Πειραιά, που προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Θα θυμίσουμε ότι ο αρχικός προγραμματισμός της αλυσίδας για την τρέχουσα χρονιά προέβλεπε την εγκατάσταση νέων καταστημάτων στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη (λειτουργεί ήδη), στα Ιωάννινα (τέλος Ιουλίου) και στην Καλαμάτα καθώς και ένα concept κατάστημα με επιλεγμένες και περιορισμένης κυκλοφορίας συλλογές αθλητικών, υπό την ονομασία "tike στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.

Μέσο καλάθι αγορών 60 ευρώ

Την ίδια στιγμή το μέσο καλάθι αγορών για βασικούς παίκτες αθλητικών ειδών είναι περίπου στα 60 ευρώ, ενώ το μέσο καλάθι της Intersport κινείται περίπου στα 50 ευρώ, γεγονός που οφείλεται στο ότι έχει φθηνότερο προϊόν σε αρκετές από τις κατηγορίες κωδικών που διαθέτει. Στην περίπτωση της Intersport ωστόσο το καλάθι μεγαλώνει για τους πελάτες CRM (Customer Relationship Management), όπου η αλυσίδα προχώρησε στην υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος πιστότητας, εντάσσοντας περισσότερα του ενός προϊόντα στο καλάθι τους.

Αγοραστικό ταξίδι με βάση το ηλεκτρονικό κατάστημα για την Intersport

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Intersport 8 στους 10 πελάτες ξεκινούν το αγοραστικό τους ταξίδι από το ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια αγοράζουν από το φυσικό κατάστημα το προϊόν που έχουν επιλέξει ηλεκτρονικά. Επίσης άλλες αλυσίδες που αξιοποιούν το σύστημα Sales Sales Direct της Google όπου οι πελάτες βλέπουν μία προωθητική καμπάνια στο διαδίκτυο και στη συνέχεια αγοράζουν στο φυσικό κατάστημα, ποσοστό που υπερβαίνει το 35% στις μεγάλες αλυσίδες αθλητικών ειδών.

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι οι μεγάλες εταιρείες λιανικής αθλητικών ειδών διαφοροποιούνται ως προς το κοινό που η καθεμία απευθύνεται. Η Intersport επί παραδείγματι απευθύνεται σε πελάτες που κατά κύριο λόγο αναζητούν αθλητικό εξοπλισμό για τις δραστηριότητές της καθώς και σε οικογένειες. Αλυσίδες όπως οι Zackret και Cosmos Sports αλλά και Βuzz (του ομίλου Sport Vision) απευθύνονται σε κοινό που αναζητά προϊόντα αθλητικής μόδας.