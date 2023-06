Tο Capital.gr μέσα στον Πύργο του Πειραιά – φωτογραφίες

Tης Ελένης Μπότα

Στο εμβληματικό έργο που υλοποιείται σήμερα στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης, στον Πύργο του Πειραιά βρέθηκε το Capital.gr.

Ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, που για πολλά χρόνια παρέμεινε ανεκμετάλλευτος και αναμένεται να αποτελέσει ξανά το στολίδι της περιοχής, βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

Εργασίες στην όψη του κτιρίου

Το χρονοδιάγραμμα ανακατασκευής του, προβλέπει ο Πύργος να παραδοθεί στους χρήστες του στα τέλη του έτους, με κάποιους χώρους να παραδίδονται εντός του καλοκαιριού προκειμένου να γίνουν οι τελικές διαμορφώσεις από τους μισθωτές τους.

Ο Πύργος Πειραιά έχει συνολικό ύψος 88 μέτρα εμβαδόν 34.623 τ.μ., 22 ορόφους και 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή. Είναι το δεύτερο πιο ψηλό κτίριο της Ελλάδας, μετά τον Πύργο των Αθηνών, και ανακατασκευάζεται με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Σημειώνεται πως θα είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), αλλά και WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτιρίου.

Ο πρώτος βιοκλιματικός Πύργος της χώρας

Η θέση

Σε εξαιρετικά προνομιακή θέση, στο λιμάνι του Πειραιά, μόλις 12 χλμ. από την πόλη της Αθήνας, ο Piraeus Tower ορίζει την αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σε ακτίνα μικρότερη των 500μ, ο εργαζόμενος ή επισκέπτης του μπορεί να βρει όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία, δύο γραμμές μετρό, τραμ, λεωφορεία, προαστιακό και τρένα.

Σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες



Οι χώροι

Η είσοδος του Πύργου είναι από την πλευρά του Λιμανιού, από την Ακτή Ποσειδώνος, με ξεχωριστές εισόδους για τα καταστήματα και τα γραφεία.

Στο υπόγειο προβλέπεται χώρος στάθμευσης 44 θέσεων, οι οποίες θα είναι όλες με ηλεκτρικούς φορτιστές για τα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ενοικίαση 300 θέσεων στο πάρκινγκ της Πλατείας Καραϊσκάκη. Για την άμεση πρόσβαση και διευκόλυνση των πεζών, έχει μελετηθεί από την PIRAEUS TOWER μία γέφυρα που θα συνδέει το πάρκινγκ με την Δημοσθένους, τον πεζόδρομο στην πλαϊνή πλευρά του Πύργου. Ο ένας κλάδος της, 4 μέτρων πλάτους, γέφυρας, θα πηγαίνει προς την Ε9 και ο άλλος θα καταλήγει στον Piraeus Tower.

Το ισόγειο του Πύργου

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο ισόγειο

Όσον αφορά την εμπορική χρήση του Πύργου, θα αξιοποιηθεί το ισόγειο, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και τμήμα του τετάρτου ορόφου. Από εκεί και μέχρι τον 22ο όροφο θα είναι γραφειακοί χώροι ενώ στον 23ο όροφο, θα βρίσκεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου.

Για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των γραφείων, θα υπάρχει ρεσεψιόν στο ισόγειο και θα έχουν πρόσβαση στον όροφο που θέλουν μέσω κάρτας – access control, καθώς τα ασανσέρ θα είναι με ανέπαφη λειτουργία. Οι ανελκυστήρες θα είναι οι πιο γρήγοροι στην Ελλάδα, με ταχύτητα 4 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι όταν μπει κάποιος από το ισόγειο για να μεταφερθεί στον 22ο όροφο θα χρειαστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγάζονται τα Flagship καταστήματα του ομίλου INDITEX, Zara και Zara Home, καθώς επίσης και σε χώρους του πρώτου και του δευτέρου ορόφου, σε μια συνολική επιφάνεια 5.850 τ.μ. Στο ισόγειο θα βρίσκεται επίσης και η JD Sports σε πλέον των 1.0000 τ.μ. κατάστημα, ενώ προβλέπεται και ένας χώρος wellness, συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων, για τους εργαζόμενους του Πύργου – οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι περί τους 1.600 με 2.000 - για θηλασμό, χαλάρωση κλπ.

Γυμναστήριο τρίτου ορόφου





Σε μέρος του τρίτου και του τετάρτου ορόφου θα φιλοξενείται το γυμναστήριο του Πύργου και στον τρίτο, όπου το ύψος αντιστοιχεί σε αυτό της ταράτσας μιας πενταώροφης πολυκατοικίας, θα λειτουργήσει ένα νέο project της Nice n Easy, το οποίο θα είναι bar-restaurant 24ωρης λειτουργίας, σε επιφάνεια 600 τ.μ. στο εσωτερικό και άλλων 700 τ.μ. στην "βεράντα" του Πύργου.

Δώμα τρίτου ορόφου

Εσωτερικός χώρος καφέ εστιατορίου 3ου ορόφου

Από τον 9ο μέχρι το 14ο όροφο, θα καταλαμβάνει χώρους 6.210 τ.μ., η Dialectica, η ελληνική start up στον τομέα της τεχνολογίας προκειμένου να έχουν τα γραφεία τους οι περισσότεροι από 550 εργαζόμενοί της στην Ελλάδα.

Ο 5ος όροφος του Πύργου Πειραιά

Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτές είναι οι συμφωνίες μίσθωσης χώρων που έχουν ανακοινωθεί, όμως σύμφωνα με πηγές υπάρχουν και άλλες που αφορούν τους χώρους γραφείων και θα επικοινωνηθούν εν καιρώ.

Σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες κατασκευής στον 5ο όροφο

Στο 2o υπόγειο του Piraeus Tower, θα βρίσκονται οι δεξαμενές που θα μαζεύουν το νερό της βροχής και θα το επιστρέφουν στο κτίριο για την άρδευση της φύτευσης, ενώ το αντλητικό συγκρότημα θα δίνει σε όλους τους ορόφους τη σωστή πίεση στο πόσιμο νερό. Οι γεννήτριες θα λύνουν τυχόν προβλήματα ενέργειας και στην κορυφή θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά σε μια έκταση 500 τ.μ.

Πιστοποιήσεις

Οι καινοτομίες που εφαρμόζονται σύμφωνα πάντα με τις αρχές βιωσιμότητας, θα δώσουν στον Πύργο την πιστοποίηση LEED Platinum και θα τον καθιστούν ένα "πράσινο" κτίριο, υψηλών προδιαγραφών, φιλικό προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ο Piraeus Tower θα θεωρείται κτίριο "WELL”, λαμβάνοντας τη σχετική, παγκοσμίως αναγνωρισμένη, πιστοποίηση, που έχει να κάνει με την υγεία και ευεξία των χρηστών του κτιρίου.

Ξενάγηση του Capital.gr στον τελευταίο όροφο του Πύργου



Η εξωτερική όψη

Στην εξωτερική όψη του Πύργου τοποθετούνται πάνελ τα οποία έρχονται έτοιμα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Πρόκειται για ειδικά τελάρα με σκίαστρα, ενεργειακής κλάσης Α++.

Εργασίες στην όψη του κτιρίου

Παράλληλα, τοποθετούνται και τα ανακλινόμενα παράθυρα, τα οποία, σε περίπτωση φωτιάς, ανοίγουν αυτόματα 45 μοίρες και τα υπόλοιπα σφραγίζονται. Στα δύο κεντρικά κλιμακοστάσια θα υπάρχει υπερπίεση έτσι ώστε οι εργαζόμενοι - επισκέπτες του Πύργου να μπορούν να φεύγουν από τους ορόφους, μέσα από μία διαδρομή που θα είναι καθαρή χωρίς καπνό.

Εργασίες σε εξέλιξη

Όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών, έχει φτάσει στο 80% στην όψη, στα εσωτερικά και ανάλογα με τον όροφο μέχρι και το 85%, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους η πρόοδος βρίσκεται περίπου στο 60%.

Η θέα του λιμανιού από τον 22ο όροφο του Πύργου



Η κοινοπραξία - Συντελεστές

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Piraeus Tower Α.Ε., μια κοινοπραξία της DIMAND με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Prodea Investments, μετά την υπογραφή της 99ετούς σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Πειραιά. Η Prodea συμμετέχει με 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% ελέγχεται από το σχήμα των DIMAND – EBRD, που έχουν συνάψει στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη επενδύσεων πράσινου χαρακτήρα.

Τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενώ Lead Architect είναι η BETAPLAN, Façade Architect – Common Areas Architect η PILA και Retail Architect η ASPA KST.

Φωτογράφος: Λεωνίδας Τούμπανος