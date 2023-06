Η XM δημιουργεί Great Places to Work όπου κι αν βρίσκεται

Γίνεται μία εταιρεία να δραστηριοποιείται διεθνώς, με γραφεία σε 6 χώρες, από την Αμερική έως την Αυστραλία και να διακρίνεται ως Great Place to Work; Η XM, εταιρεία ηγέτης στον κλάδο των επενδύσεων που ιδρύθηκε το 2009, αποδεικνύει ότι γίνεται! Πρόκειται για μία μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια αγορά στον τομέα των Financial Services, με γραφεία σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Αυστραλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ελλάδα.

XM - Work somewhere awesome!

Με επίκεντρο τους ανθρώπους της, οι οποίοι ξεπερνούν τους 900 έμπειρους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, η XM έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και tech-forward εργασιακό περιβάλλον διεθνώς, το οποίο προάγει την ισότητα, τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τη δικαιοσύνη. Για την XM το "Work somewhere awesome” δεν είναι απλά ένα motto, είναι μια αρχή που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και αναδεικνύει περίτρανα τις αξίες της. Ως ένας Μεγάλος, Δίκαιος, Ανθρώπινος Οργανισμός επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και έχει οικοδομήσει ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, αναγνώρισης και ανταμοιβής σε όλους.

Η συνεχής ανάδειξη της XM ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Great Place to Work® - με πιο πρόσφατη την κατάκτηση της #1 θέσης στα 2023 Best Workplaces™ της Κύπρου στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, και της #2 στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη για το 2022 (Europe’s Best Workplaces™), στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων - πιστοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι πρόκειται για μία εταιρεία που οι εργαζόμενοι επιλέγουν να εργάζονται. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το 94% των εργαζομένων λένε πως είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι και η πρόσφατη πιστοποίηση της XM με την ανώτατη διάκριση Platinum του διεθνούς προτύπου ανθρώπινου δυναμικού Investors in People.

XMers: Μια μεγάλη, δεμένη ομάδα

Για την XM η διασφάλιση της θετικής εμπειρίας των εργαζομένων της είναι προτεραιότητα, για αυτό και υιοθετεί πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, τη δημιουργικότητα, το πάθος και τα ταλέντα τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο - ανεξαρτήτως βαθμίδας και προσανατολισμού -, έτσι ώστε να παραμείνουν παραγωγικοί, υγιείς και αφοσιωμένοι.

Η ευημερία των εργαζομένων, η ανάπτυξη και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους μπαίνει σε πρώτο πλάνο, για αυτό και οι XMers εργάζονται σε νέας γενιάς, σύγχρονους και φιλόξενους, open plan χώρους που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, το brainstorming και την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Παρέχονται διαρκείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης, καινοτόμα εργαλεία και online πλατφόρμες επιμόρφωσης που κάθε εργαζόμενος που το επιθυμεί έχει πρόσβαση.

Μέσα από την κουλτούρα καινοτομίας που προάγει η XM, καλλιεργεί ένα κλίμα συνεργασίας και διαφάνειας. Στη βάση αυτής της κουλτούρας βρίσκεται η συνεχής και ανοιχτή επικοινωνία, η συναδελφικότητα και πρακτικές όπως τακτικές ενδοτμηματικές και διατμηματικές συναντήσεις, ομάδες εργασίας, workshops, ετήσιες έρευνες προσωπικού και strategy meetings. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το 96% των εργαζομένων της XM δηλώνουν ότι μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν και να συζητήσουν με μέλη της διοίκησης.

Στο πλαίσιο ενός ''awesome'' και δίκαιου περιβάλλοντος που έχει καθιερώσει η XM, η αφοσίωση, η καλή δουλειά και η επιτυχία, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, επιβραβεύονται μέσα από ουσιαστικές και ανταγωνιστικές παροχές, ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς και ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης των εργαζομένων.

Οι XMers είναι μια μεγάλη ομάδα, όπου όλοι συμβάλλουν από κοινού στη διαμόρφωση του εταιρικού οράματος και της αποστολής της εταιρείας. Και σαν μια δεμένη ομάδα, οι XMers βρίσκουν πάντα αφορμές να έρχονται πιο κοντά, μέσα από team building εξορμήσεις, εκδηλώσεις με αφορμή σημαντικά γεγονότα, milestones ή νίκες της εταιρείας, parties, ευφάνταστους και διασκεδαστικούς διαγωνισμούς αλλά και ξεχωριστές ομιλίες που εμπνέουν.

XM: Great Place to Work - Great Place to Live

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της XM και είναι στρατηγική προτεραιότητά της, για αυτό και από την αρχή της λειτουργίας της η εταιρεία έχει υιοθετήσει μία υπεύθυνη στάση απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συμμέτοχοι στην αποστολή της XM, για να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, δράσεις ενίσχυσης τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο και υποστήριξης έρευνας προς όφελος του κοινού καλού, είναι οι άνθρωποί της. Συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους συμβάλει έμπρακτα σε διεθνές επίπεδο η XM περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη φροντίδα υγείας και ευημερίας, και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η XM δεν είναι ακόμα μία εταιρεία επενδύσεων. Είναι μία εταιρεία ηγέτης στο χώρο δραστηριοποίησής της. Με 10+ εκατομμύρια πελάτες σε 190+ χώρες διεθνώς, παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερες από 30 γλώσσες και διαρκώς δίνει ευκαιρίες σε νέα ταλέντα διαφορετικών εθνικοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού διεθνώς να διαπρέψουν.