Office Line: Ψηφιακός Μετασχηµατισµός µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο

Την κοινωνική διάσταση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, που εκδηµοκρατίζει την τεχνολογία, οδηγεί σε αλλαγή κουλτούρας τους οργανισµούς και δηµιουργεί τις βάσεις για "citizen developers", αναλύει ο κ. Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line. Συνδυάζοντας την τεχνολογική γνώση και εµπειρία µε τις επιχειρησιακές ανάγκες της αγοράς, η εταιρεία έχει καταφέρει να ηγείται των µεγάλων έργων Ψηφιακού Μετασχηµατισµού της χώρας και, όσο η ίδια αναπτύσσεται, µετασχηµατίζεται σε έναν ολοκληρωµένο Cloud Managed Services πάροχο. Για όλη αυτή την εξελικτική πορεία, υπό το πρίσµα των συνεχών µετασχηµατισµών της αγοράς, της τεχνολογικής εξέλιξης και της βιώσιµης ανάπτυξης, µας µίλησε ο κ. Κουρής.

- Πώς έκλεισε το 2022 για την Office Line και πώς έχετε εκκινήσει το 2023;

Το 2022 ήταν µία ακόµη επιτυχηµένη χρονιά που σηµειώσαµε ισχυρή ανάπτυξη στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Office Line, µε ρυθµό ανάπτυξης 43,87% σε ετήσια βάση και κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 10,96 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ΕΒΙΤ ανήλθαν στα 1,63 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 286% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, µε αύξηση 50% στο προσωπικό της µέσα στον τελευταίο χρόνο. Επενδύουµε σε νέο ταλαντούχο ανθρώπινο δυναµικό, αναπτύσσουµε νέους cloud engineers, δηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας και εισάγουµε νέους επαγγελµατίες στον χώρο της τεχνολογίας, ανταποκρινόµενοι στην αυξηµένη ζήτηση της αγοράς.

Έχουµε καθιερώσει ένα σύστηµα αξιολόγησης και ανταµοιβής της συνεισφοράς του προσωπικού µας στην επιτυχία της εταιρείας, γεγονός που αντανακλά τη φιλοσοφία µας για επιστροφή αξίας στους εργαζοµένους µας και στην κοινωνία. Το σύνολο των έκτακτων παροχών προς το προσωπικό µας, καθώς και η ενίσχυση κοινωφελών φορέων υπερβαίνουν το 20% των κερδών µας.

Το 2023 έχει ξεκινήσει εξίσου δυναµικά, διατηρώντας ένα θετικό momentum από πέρσι. Καθηµερινά επιβεβαιώνεται η ηγετική µας θέση στην αγορά στον τοµέα του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και του τεχνολογικού εκµοντερνισµού των οργανισµών-πελατών µας.

- Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι σας για το 2023;

Θα τους διέκρινα σε τρεις τοµείς. Ο πρώτος πάντα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Στο πλάνο µας είναι να συνεχίσουµε την εντατική επένδυση σε ανθρώπους που αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, µε βάση τη ζήτηση της αγοράς, µε απώτερο στόχο να βρισκόµαστε πάντα ένα βήµα µπροστά σε τεχνογνωσία και δυνατότητες, αλλά και διαθέτουν τα κατάλληλα soft skills, ώστε παράλληλα να ενισχύουµε την εταιρική µας κουλτούρα διαµοιρασµού της τεχνογνωσίας.

Ο δεύτερος είναι να διατηρήσουµε την ηγετική θέση µας στην αυξανόµενη ζήτηση για µετάβαση σε cloud υποδοµές, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισµοί βλέπουν αξία πίσω από τη λογική "do more with less" που πρεσβεύει το cloud. Αναγνωρίζουν ότι τους βοηθά να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη ευελιξία στις ανάγκες της αγοράς, των πελατών και του κλάδου τους, να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισµό τους µέσα από καινοτόµες λύσεις και να µετασχηµατίσουν το επιχειρησιακό µοντέλο τους.

Τρίτο µεγάλο πεδίο ανάπτυξης αποτελεί αυτό της Ασφάλειας και της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, καθώς, όσο µεγαλώνει το ψηφιακό αποτύπωµα των οργανισµών, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη τους να προστατευθούν, µέσα από λύσεις Cyber Security και Compliance. Παρατηρούµε ότι τόσο οι µεγάλοι όσο και οι µικροµεσαίου µεγέθους οργανισµοί επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στον τοµέα της ασφάλειας, εκµεταλλευόµενοι τις ενσωµατωµένες δυνατότητες που παρέχει το cloud.

- Έχοντας τρέξει σηµαντικά έργα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού στη χώρα, ποια θα λέγατε ότι είναι η προστιθέµενη αξία που ένας οργανισµός προσλαµβάνει από ένα τέτοιο έργο;

Ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, εκτός από τα προφανή τεχνολογικά και επιχειρησιακά οφέλη, µπορεί να οδηγήσει και σε έναν σηµαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, κάτι που στην εποχή που όλοι µιλούν για βιώσιµη ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Θα αναφερθώ στην περίπτωση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού του πελάτη µας Dixons South East Europe-Κωτσόβολος, γιατί είναι χαρακτηριστική. Πρόκειται για έναν οργανισµό που πίστεψε σε αυτό το έργο cloud migration και το στήριξε τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και εργαζοµένων, αποκοµίζοντας θετικά οφέλη. Το έργο βοήθησε σηµαντικά τον οργανισµό να υποστηρίξει την περαιτέρω εξέλιξη του business µοντέλου του σε έναν "Cloud ready" οργανισµό, o οποίος αξιοποιεί πλέον Azure native υπηρεσίες, που υποστηρίζουν πλήρως το omnichannel επιχειρηµατικό µοντέλο του και του εξασφαλίζουν βιώσιµη ανάπτυξη.

Σηµαντική παράµετρος κι ένα εξαιρετικά γόνιµο επακόλουθο αυτής της διαδικασίας ήταν η αλλαγή κουλτούρας που επήλθε στον οργανισµό, µε την υιοθέτηση της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία των ανθρώπων του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα εντός της Dixons South East Europe να δηµιουργηθούν κοιτίδες από "citizen developers", οι οποίοι αναπτύσσουν υπηρεσίες low code και τις χρησιµοποιούν βελτιώνοντας ουσιαστικά τις καθηµερινές εργασίες τους. Είναι ο ορισµός του εκδηµοκρατισµού της τεχνολογίας! Αυτή λοιπόν είναι η κοινωνική διάσταση του έργου, που είναι εξίσου σηµαντική µε την τεχνοκρατική.

Στην Office Line έχουµε αναπτύξει την τεχνογνωσία, τη µεθοδολογία και τις δεξιότητες προκειµένου να καθοδηγούµε τους πελάτες µας σε τέτοια µεγάλα έργα και να εξασφαλίζουµε την εφαρµογή τους σε πολλούς, διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας. Αυτό µας δίνει το πλεονέκτηµα να ηγούµαστε στην αγορά σε µεγάλης κλίµακας έργα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και να µεταλαµπαδεύουµε τη γνώση µας σε πολλούς κλάδους της οικονοµίας, βοηθώντας τους οργανισµούς να µετασχηµατίζονται και να σχεδιάζουν µε ασφάλεια τη βιώσιµη ανάπτυξή τους, µε ισχυρό κοινωνικό αποτύπωµα.

- Πώς βλέπετε την επόµενη ηµέρα του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού στη χώρα µας;

Είµαι αισιόδοξος ότι η αναπτυξιακή πορεία της αγοράς θα συνεχιστεί. Παρατηρούµε δύο τάσεις ανάπτυξης του Digital Transformation ή, για να γίνω πιο συγκεκριµένος, του cloud adoption των επιχειρήσεων.

Οι "early adopters", ή οι οργανισµοί που αναγκάστηκαν λόγω της πανδηµίας να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια µεταβαίνοντας στο cloud απότοµα ή µε όχι και τόσο συντεταγµένο τρόπο, συνεχίζουν να επενδύουν, αναγνωρίζοντας τα επιχειρησιακά οφέλη του και τις δυνατότητες ψηφιακού µετασχηµατισµού της δραστηριότητάς τους και του business µοντέλου τους.

Στον αντίποδα, παρατηρούµε ότι οι οργανισµοί που δεν έχουν προχωρήσει στη µετάβαση των υποδοµών τους στο cloud συνειδητοποιούν τα απτά αποτελέσµατα των ανταγωνιστών τους και σπεύδουν να υιοθετήσουν µια cloud στρατηγική, που ανατροφοδοτεί τη ζήτηση στην αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση ενεργεί ευεργετικά τόσο το θεσµικό πλαίσιο, που προάγει την υιοθέτηση της cloud τεχνολογίας, όσο και τα εργαλεία χρηµατοδότησης, όπως το πρόγραµµα RRF, που στοχεύουν στις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής.

- Αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής µας στους ανθρώπους και τις Ψηφιακές Δεξιότητες. Τι παρατηρείτε σχετικά µε αυτό το κρίσιµο "ανθρώπινο κεφάλαιο" στην αγορά;

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια σηµαντική έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε παγκόσµιο επίπεδο. Γι’ αυτό και στην Office Line προχωράµε σε σηµαντική εσωτερική επένδυση, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων µέσα από προγράµµατα εσωτερικής επιµόρφωσης upskilling και reskilling.

Παράλληλα, έχουµε µονίµως ένα ανοιχτό κάλεσµα προσέλκυσης νέων ταλέντων που θέλουν να εξελιχθούν µαζί µας και να αποκτήσουν τις υψηλότερες ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά. Παρεµπιπτόντως, η Office Line στα 5 πεδία δραστηριοποίησής της διαθέτει τα υψηλότερα επίπεδα designations και µια σειρά από Cloud specializations ως Solution Partner της Microsoft, κάτι µοναδικό στη χώρα µας.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι µια συνθήκη που αντιµετωπίζουν και οι πελάτες µας-µεγάλοι οργανισµοί, οπότε, για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, τους στρέφουµε στην παροχή των cloud managed services (CMS). Μέσα από τo µοντέλο CMS τους παρέχουµε end to end λύση, υποστηρίζοντάς τους µε προληπτικό τρόπο στην καθηµερινή τους εργασιακή ρουτίνα, αποφέροντας µεγαλύτερη αξία στην επένδυσή τους σε τεχνολογία.

- Μιλάτε για ψηφιακό µετασχηµατισµό στους πελάτες σας. Αλήθεια, πώς µετασχηµατίζεται η ίδια η Office Line;

Στην πορεία των ετών έχουµε µετακινηθεί από την "Cloud first" στρατηγική στην "Cloud only", αφού πλέον έχουµε δει ότι το cloud είναι µονόδροµος για να µετεξελιχθεί µια επιχείρηση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ίδια η Office Line εξελίσσεται σε One-stop-shop, µε παραδοσιακές υπηρεσίες (subscription-based και support), αλλά και νέες, ολιστικές, όπως τα managed services που αναφέραµε. Αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί το όραµά µας: "Ενδυναµώνουµε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν την τεχνολογία για να δηµιουργήσουν ένα βιώσιµο µέλλον". Στόχος µας να καθοδηγούµε τους οργανισµούς στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση και στην εξοικονόµηση πόρων, στη λογική "do more with less" που προτάσσει η εποχή.

- Μόλις αναφερθήκατε στη βιώσιµη ανάπτυξη. Πώς προσεγγίζετε το ESG και το Sustainability στις ανάγκες των πελατών σας;

Πολύ επίκαιρη ερώτηση. Με αφορµή την ψήφιση του Εθνικού Κλιµατικού Νόµου, που υποχρεώνει και στη χώρα µας µεγάλους οργανισµούς να καταθέσουν έως το τέλος του χρόνου µια έκθεση για το ανθρακικό τους αποτύπωµα, θεωρούµε ότι δεν θα µπορούσε να είναι καλύτερο timing για έναν οργανισµό να υιοθετήσει µια cloud στρατηγική. Πέρα από τα προφανή τεχνολογικά και business οφέλη, το cloud adoption µπορεί να οδηγήσει έναν οργανισµό στη µείωση έως και 98% του ανθρακικού του αποτυπώµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ΔΕΗ, που πέτυχε 93% µείωση στο carbon footprint της από τη µετάβασή της στο Azure Cloud. Είµαστε εδώ να στηρίξουµε τους πελάτες µας σε αυτή την "πράσινη" µετάβαση. Το cloud migration µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία δύο µεγάλων εταιρικών µετασχηµατισµών, του Digital και του NetZero transformation.

- Μιας και µιλάµε για µετασχηµατισµούς, τι αλλαγές βλέπετε να επιφέρει η τεχνητή νοηµοσύνη στο επιχειρησιακό τοπίο;

Η τεχνητή νοηµοσύνη (ΤΝ) είναι σηµαντική για τις επιχειρήσεις, διότι µπορεί να συµβάλει στην εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος, λειτουργώντας µε υψηλή αποτελεσµατικότητα. Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει επιχειρηµατικές πληροφορίες για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων στη σύγχρονη οικονοµία, όπου τα δεδοµένα αποτελούν ανεκτίµητο πόρο. Τα chatbots που βασίζονται σε AI επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 24x7x365, βελτιώνοντας την εµπειρία των πελατών.

Η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας είναι δύο σηµαντικά οφέλη της εφαρµογής της τεχνητής νοηµοσύνης στις επιχειρήσεις. Η τεχνολογία χειρίζεται επαναλαµβανόµενες εργασίες µε ρυθµό και κλίµακα που οι άνθρωποι δεν µπορούν να ανταποκριθούν. Αφαιρώντας τέτοια καθήκοντα ρουτίνας από τις ευθύνες των εργαζοµένων, τους δίνουµε τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε εργασίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας θα έχει πάντα πρωτεύοντα ρόλο και η συνύπαρξή του µε την τεχνητή νοηµοσύνη θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Το είδαµε ήδη από εργαλεία που ενσωµατώνουν AI, βλέπουµε για παράδειγµα πώς µετεξελίχθηκε το Microsoft Teams, από ένα collaboration εργαλείο σε έναν πλήρη ψηφιακό βοηθό για τους εργαζόµενους, το αναµένουµε και από την πλατφόρµα Microsoft 365 Copilot, που θα αλλάξει πλήρως τον τρόπο που εργαζόµαστε, αξιοποιούµε τα data και βελτιστοποιούµε την παραγωγικότητά µας.