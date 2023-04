Smart lockers: Το νέο τοπίο του e-commerce

Toυ Γιώργου Λαμπίρη

To νέο τοπίο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες έρχονται να διαμορφώσουν τρεις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δίκτυο παράδοσης και διανομής παραγγελιών μέσω των έξυπνων θυρίδων (smart lockers), με στόχο να αποκτήσουν πανελλαδικό εκτόπισμα μέσα στην ερχόμενη τριετία. Με διαδοχικές επενδύσεις, η Skroutz, η Box Now και η ACS επανατοποθετούνται, ή τοποθετούνται στην αγορά για πρώτη φορά στην περίπτωση της Box Now, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τις κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης αγαθών.

Στις 4 Απριλίου ολοκληρώθηκε η σχετική δημόσια διαβούλευση που αφορά τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν οι άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως η ACS, η Adaptit, η Skroutz, η Box Now, η Speedex, τα ΕΛΤΑ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθώς και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.

To άνοιγμα της Skroutz

H αρχή για τη Skroutz έγινε το 2021, όταν ο βασικός παίκτης στον τομέα των διανομών παραγγελιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα τοποθέτησε και έθεσε σε λειτουργία τις πρώτες θυρίδες παραλαβής των προϊόντων. Σε πρώτη φάση το πλάνο της Skroutz προέβλεπε την επέκταση στην Αττική, με τον σχεδιασμό σταδιακά να επεκτείνεται σε πανελλαδική βάση. Η CVC Capital Partners, έχοντας αποκτήσει ισχυρό ποσοστό μειοψηφίας (45%) στη Skroutz, βλέπει μια επιχείρηση που μπορεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές που έχει στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, συμπλέοντας με τους ιδρυτές και βασικούς μετόχους της, Γιώργο Χατζηγεωργίου, Γιώργο Αυγουστίδη και Βασίλη Δήμο. H Skroutz, βάσει αριθμού των ήδη εγκατεστημένων θυρίδων διανομής και παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών, κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς. Διατηρεί 15.237 θέσεις-θυρίδες, κάτι που αντιστοιχεί σε συνολικά 940 μονάδες ανά την επικράτεια. Η παρουσία της εντοπίζεται μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, το Λουτράκι και την Κόρινθο. Ο σχεδιασμός της Skroutz προβλέπει ότι θα προστεθούν επιπλέον smart lockers στο δίκτυό της, ούτως ώστε ο συνολικός αριθμός των μονάδων που διατηρεί να φτάσει έως και το τέλος του 2023 τις 2.000. Ο τζίρος της Skroutz, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ανήλθε στα 57,55 εκατομμύρια ευρώ το 2021, από 38,8 εκατομμύρια ευρώ το 2020, με κέρδη προ φόρων στα 6,53 εκατ. ευρώ, από 16,57 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τις δύο οικονομικές χρήσεις.

Η νεοεισερχόμενη Box Now

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τα δεδομένα πάντως σε αυτόν τον τομέα είναι η ισχυρή διείσδυση που έχει αποκτήσει στην Ελλάδα η Box Now. Με συνολικές επενδύσεις που θα αγγίξουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντός της προσεχούς τριετίας –ήδη έχει επενδύσει 10 εκατ. ευρώ−, η Box Now έχει καταφέρει ήδη να διατηρεί 45.000 θέσεις, με 35 θέσεις ανά μονάδα lockers, και σκοπεύει έως το τέλος του 2023 να αγγίξει τις 70.000 θέσεις παραλαβής. Η Box Now στο τέλος της φετινής χρονιάς θα έχει περίπου 92% σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, ενώ το 2024 αναμένεται ότι θα επεκταθεί και στη νησιωτική Ελλάδα, σε Ιόνιο και Κυκλάδες. Στο πρώτο τρίμηνο του 2023 η Box Now πραγματοποίησε τουλάχιστον 400.000 παραδόσεις παραγγελιών, συνεργαζόμενη με περισσότερα από 600 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Και στην περίπτωση της Box Now, ένας σημαντικός επενδυτικός φορέας με ισχυρό εκτόπισμα ενισχύει τον σχεδιασμό της. Ο λόγος για την Emma Capital, την τσεχική επενδυτική εταιρεία γνωστή από τη συμμετοχή της ΟΠΑΠ, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Profarm. Αυτή τη στιγμή o όμιλος Emma Capital διατηρεί περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η εξέλιξη της ACS

Υπολογίσιμη δύναμη στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται είναι και η ACS του ομίλου Quest Συμμετοχών, η οποία κάνει βήματα μετάβασης από το παραδοσιακό μοντέλο μιας εταιρείας ταχυμεταφορών σε έναν σύγχρονο τεχνολογικό φορέα διαχείρισης υπηρεσιών διανομής και παράδοσης ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το δίκτυό της αριθμεί επί του παρόντος περίπου 120 μονάδες διανομής με έξυπνες θυρίδες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Για την ACS το επόμενο μεγάλο στοίχημα αποτελεί η εξυπηρέτηση του e-commerce, μέσω του οποίου υπολογίζει ότι στη διάρκεια του 2023 θα καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορία της σε σχέση με το 2022. Να θυμίσουμε ότι κατά το 2022 τα έσοδα της ACS διαμορφώθηκαν σε 142 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2021.

Βασικές διαφορές μεταξύ των τριών

Βασική διαφοροποίηση της Box Now σε σχέση με τους δύο ανταγωνιστές της είναι ότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα του last mile delivery και δεν έχει παρουσία στον τομέα των ταχυδιανομών, όπως συμβαίνει με την ACS. Ταυτόχρονα, η Skroutz αποτελεί ένα εκτεταμένο marketplace που συνεργάζεται με περίπου 8.000 επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά και υπολογίζεται ότι το 2023 θα φτάσει να έχει εξυπηρετήσει περίπου 2 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες με παραγγελίες που θα έχουν πραγματοποιήσει μέσω της πλατφόρμας της.