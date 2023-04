"Δεξί χέρι" του Μυτιληναίου η Φωτεινή Ιωάννου – Ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει

Της Βάσως Αγγελέτου

Τη θέση της Chief of Staff στον Όμιλο Mytilineos αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα (και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο) η Φωτεινή Ιωάννου, Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων & Specialized Asset Solution της Εθνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, η κ. Ιωάννου αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα σε έναν από τους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους της χώρας, καθώς θα εποπτεύει πέντε κεντρικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Legal, Corporate Governance & Sustainable Development, European Affairs & Regulator Advocasy, IT & Digital και Environment & Permitting.

Πρόκειται για μια θέση εξαιρετικά κομβική η οποία είναι νέα στην εταιρική δομή της Mytilineos, καθώς δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού οργανωτικού μετασχηματισμού που ανακοίνωσε ο Όμιλος τα περασμένα Χριστούγεννα. Κατά την ανακοίνωση της ανάληψης καθηκόντων από την κ. Ιωάννου, δεν αποκλείεται ο αρχικός σχεδιασμός της θέσης να τροποποιηθεί/εμπλουτιστεί με νέα καθήκοντα.

Η είδηση προκάλεσε αίσθηση καθώς διέρρευσε την ημέρα της εμφάνισης της κ. Ιωάννου σε πάνελ στο Φόρουμ των Δελφών νωρίς το πρωί της Πέμπτης σχετικά με την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων εκπροσωπώντας την ΕΤΕ.

Η Mytilineos αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, να έκδοση σχετική ανακοίνωση σε τρεις εβδομάδες, οπότε θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα η κ. Ιωάννου.

Σημειώνεται ότι η κ. Ιωάννου επέστρεψε στην Εθνική Τράπεζα τον Μάιο του 2019 ως βασικό στέλεχος της νέας διοικητικής ομάδας που συνέθεσε ο CEO Παύλος Μυλωνάς στο πλαίσιο του δυναμικού μετασχηματισμού της συστημικής τράπεζας. Βασική της αποστολή ήταν η εκκαθάριση του δανειακού χαρτοφυλακίου από τα NPLs -η οποία εν πολλοίς εκπληρώθηκε, με τον δείκτη NPEs της ΕΤΕ να υποχωρεί πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό.

Υπό την έννοια αυτή, η αποστολή της κ. Ιωάννου ως έναν βαθμό εκπληρώθηκε, γεγονός που σημαίνει ότι δεν προκαλεί έκπληξη στην αγορά η μεταγραφή της και, μάλιστα, εκτός τραπεζικού κλάδου.Σημειώνεται ότι κατέχει, επίσης, τη θέση της προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Όσον αφορά στην επαγγελματική πορεία της, η Φωτεινή Ιωάννου εργάστηκε στην ΕΤΕ για 11 έτη, από το 2006 έως το 2017, κυρίως στους τομείς Στρατηγικής & Εταιρικής Τραπεζικής από το 2006- 2017. Προτού επιστρέψει στην ΕΤΕ, εργάστηκε για δύο έτη (2017-2019) στην Τράπεζα Πειραιώς ως Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς Factoring & Αντιπρόεδρος της Πειραιώς Leasing.

Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Η Φωτεινή Ιωάννου κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.