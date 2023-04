Η ALUMIL ανάμεσα στις "The Most Sustainable Companies in Greece 2023" για τρίτη συνεχή χρονιά

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις "The Most Sustainable Companies in Greece 2023", ως μία από τις 35 ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργούν τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Όπως κάθε χρόνο, τα φετινά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας από το Quality Net Foundation, τον εξειδικευμένο οργανισμό σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διάκριση προέκυψε μετά από αξιολόγηση των εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία βάσει κριτηρίων ESG, τα οποία σχετίζονται με τις επιδόσεις τους σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής δραστηριοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή και οι 35 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν εντάχθηκαν στο Sustainability Performance Directory, τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Kατά την ευχαριστήρια ομιλία του για τη διάκριση, ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της ALUMIL, δήλωσε μεταξύ άλλων: "Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά που, για τρίτη συνεχή χρονιά, η ALUMIL βρίσκεται στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας στον τομέα της βιωσιμότητας. Για εμάς, οι αξίες της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας βρίσκονται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Με όραμα οι επόμενες γενιές να κληρονομήσουν έναν τόπο όπου θα μπορούν να ζουν και να δημιουργούν όπως ονειρεύονται, βαδίζουμε με υπευθυνότητα στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας συστηματικά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη μας".