ΟΛΠ: Εκ νέου διάκριση ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα

Η ΟΛΠ Α.Ε. συγκαταλέγεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της χώρας, μια σημαντική διάκριση, η οποία δίδεται από το QualityNet Foundation και στηρίζεται στα ετήσια αποτελέσματα αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG.

Η Εταιρεία εφαρμόζει σε ετήσια βάση ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων και ενεργειών ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης του λιμένος να διαχέονται στην τοπική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια συμπεριληπτική εταιρεία, η οποία σέβεται και μεριμνά για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, δίνει προτεραιότητα και ενσωματώνει στη στρατηγική της κάθε πτυχή που σχετίζεται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες των επενδυτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών της.

Κατά το 2022 η ΟΛΠ Α.Ε., εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει, υλοποίησε επιπρόσθετα και τις παρακάτω δράσεις: Παραχώρησε συνολική έκταση 13,761 τ.μ. στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση μουσείου εναλίων αρχαιοτήτων ενώ ως σταθερός υποστηρικτής του αθλητισμού, ήταν υπερήφανος Χρυσός Χορηγός της ελληνικής αποστολής στους πρόσφατους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει καταρτίσει και υλοποιεί στοχευμένη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος, βασικές προτεραιότητες της οποίας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του λιμένα, η παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ επισημαίνεται πως οι συνολικές εκπομπές CO2 το 2022 σε σχέση με το 2019 μειωθήκαν κατά 12%.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang, απόλυτα ικανοποιημένος που η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας αναγνωρίζεται εκ νέου, ανέφερε: "Η πορεία της ΟΛΠ Α.Ε. προς την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς και ήδη μετρά αρκετό χρόνο εφαρμογής. Σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια και συστηματικότητα υλοποιούμε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την κοινωνική ευημερία, την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος και τελικά την ομαλή διαδοχή των επόμενων γενεών".

Η ένταξη των επιχειρήσεων στη εν λόγω λίστα "The most sustainable companies in Greece” του QualityNet Foundation αποτελεί την ανώτατη διάκριση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.