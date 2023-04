Τι αλλάζει στο καθεστώς δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω υπουργείου Ανάπτυξης

Του Γιώργου Λαμπίρη

Πάγιο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα αφορά σε αρχική φάση περίπου 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι το "Know your Customer", το οποίο αποτελεί το μέσω που ανοίγει την πόρτα σε κεφάλαια 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το προσεχές διάστημα. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που τρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάκαμψης.

Επί της ουσίας η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το υπουργείο Ανάπτυξης θα έχουν εικόνα των επιχειρήσεων που καταθέτουν αίτηση ενδιαφέροντος και δύνανται να δανειοδοτηθούν. Εμμέσως το συγκεκριμένο εργαλείο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για το τραπεζικό σύστημα προκειμένου να προχωρεί σε χορηγήσεις δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, η τράπεζα που θα αποφεύγει να δανειοδοτήσει θα αποβάλλεται από τον επόμενο κύκλο χορήγησης δανείων μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπολογίζεται ότι η αλλαγή κατεύθυνσης θα δώσει ώθηση σε αρκετές επιχειρήσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ και ενισχύοντας την απασχόλησης.

Λύση στην δυστοκία των συστημικών τραπεζών για χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αυτό που έρχεται να επιλύσει το πρόγραμμα είναι η μέχρι στιγμής δυστοκία των εμπορικών τραπεζών, ως προς την χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική τους κατάσταση είναι υγιής και το επιτρέπει. "Αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος, ήταν ότι ένας επιχειρηματίας απευθυνόταν σε μία εμπορική τράπεζα, υπέβαλε την αίτησή του και την εξέταζαν. Εφόσον λάμβανε θετική αξιολόγηση, ερχόταν σε εμάς και ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζαμε την επιλεξιμότητα, τις κρατικές ενισχύσεις ή άλλους παράγοντες. Ουσιαστικά εμείς παραλαμβάναμε ότι είχε περάσει ήδη από τις τράπεζες", ανέφερε στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται

Πλέον ακολουθείται μία αντίστροφη λογική, όπο μέσω του "Κnow your customer” οι αιτήσεις περιέρχονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Με τη σειρά της πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο ελέγχου των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ο κάθε δικαιούχος μέσω του συστήματος διαλειτουργικότητας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ΕΦΚΑ και τον Τειρεσία. Τα στοιχεία που ελέγχονται είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να πρόκειται για υγιείς προς δανειοδότηση επιχειρήσεις. Από το σύστημα διαλειτουργικότητας αντλούνται επίσης στοιχεία όπως το Ε1 και το Ε3, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιχειρηματίας θα εισέλθει με τους κωδικούς του TAXIS στην σχετική πλατφόρμα του "Know your Customer”. Κατόπιν, ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει σε μία τυποποιημένη φόρμα το επενδυτικό του πλάνο. Στόχευση μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων διαδικασιών, είναι να αποδειχθεί ότι όντως μία επιχείρηση έχει δικαίωμα να λάβει δάνειο και ότι δύναται να το αποπληρώσει.

Κατόπιν ο επιχειρηματίας επιλέγει με ποιες από τις τράπεζες συνεργάζεται, θα επιθυμούσε να εξετάσουν το αίτημά του. Μόλις τις επιλέξει μέσα από την σχετική πλατφόρμα, οι τράπεζες ειδοποιούνται ότι υφίσταται ένα σχετικό αίτημα προς αυτές. Έτσι, αρχίζει μία διαδικασία πρώτης αξιολόγησης και ότι το επενδυτικό πλάνο που έχει καταθέσει η επιχείρηση, ευσταθεί. Η τράπεζα με τη σειρά της συναινεί ή όχι σε μία πιθανή συνεργασία με τον υποψήφιο δανειολήπτη.