EO Accelerator: Πώς μία επιχείρηση μπορεί να σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου

Σε μία εποχή που η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων οδηγεί αρκετές από αυτές είτε στο να διασφαλίζουν διαδοχικούς γύρους χρηματοδότησης, είτε στην είσοδο στρατηγικών επενδυτών και εξαγορές, ο ρόλος της εκπαίδευσης και καθοδήγησης είναι καθοριστικός. Μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί το πρόσφατο παράδειγμα της ελληνικής Augmenta, η οποία εξαγοράστηκε έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ από τη CNH Industrial (ανήκει στη γνωστή ιταλική επιχειρηματική οικογένεια Ανιέλι). Τα επιτυχημένα παραδείγματα δεν σταματούν εκεί, καθώς πρόσφατα η Instacar "σήκωσε" στη διάρκεια του περασμένου Φεβρουαρίου ποσό χρηματοδότησης 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπου το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα και εφευρετικότητα έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο, υπάρχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα καθοδήγησης και εκπαίδευσης, το EO Accelerator, που δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους γρήγορα μέσα στα επόμενα χρόνια, τον κύκλο εργασιών τους πέρα από το ψυχολογικό και ουσιαστικό οικονομικό όριο του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Tην ευθύνη διοργάνωσης του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης επιχειρήσεων έχει ο Enterpreneur’s Organization (ΕΟ), o οποίος δημιουργήθηκε το 1987 και από τότε έχει αποτελέσει το καταφύγιο για τουλάχιστον 14.000 επιχειρηματίες ανά τον κόσμο στο διάστημα που υλοποιείται. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα μετά το TechStars, ενώ συμμετέχουν 1.050 επιχειρηματίες από 47 χώρες. Σε ό,τι αφορά τον ΕΟ, είναι ένας παγκόσμιος φορέας, ο οποίος προσφέρει εκτός από την δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και την ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών καθώς και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ολοκλήρωση και εξέλιξη μίας επιχειρηματικής οντότητας.

Για εταιρείες με κύκλο εργασιών από 250.000 έως και 1.000.000 ευρώ

Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο Πάνος Μακρογιάννης, CEO και ιδρυτής της 33clouds και μέλος του ΕΟ, με τον οποίο ήρθαμε σε επικοινωνία, "το EO Accelerator απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν κύκλο εργασιών από 250.000 έως και 1.000.000 ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφαρμόσει και να διδάξει αρχές, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα σε εταιρείες να κάνουν scale-up και να υπερβούν σε πωλήσεις το 1.000.000 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρείες που πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση τζίρου που σας προανέφερα.

Πάνος Μακρογιάννης, CEO και ιδρυτής της 33clouds και μέλος του ΕΟ

Επιπλέον, το ΕΟ Accelerator απευθύνεται στις επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν προσωπικό και εμφανίζουν προοπτικές δημιουργίας μίας οντότητας που ενισχύει το έμψυχο δυναμικό της και αναπτύσσεται όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε σχέση με τους ανθρώπους της. Επί της ουσίας ο κατάλληλος υποψήφιος για το πρόγραμμα, είναι εκείνος που διατηρεί μία οργανωμένη ομάδα εργασίας και θέτει τις βάσεις για να μεγαλώσει την επιχείρησή του. Στόχος μας είναι να διδάξουμε τρόπους, τους οποίους μπορεί κάποιος να αφομοιώσει στην επιχείρησή του για να αναπτυχθεί γρήγορα", συμπληρώνει ο κύριος Μακρογιάννης.

Bασισμένο στους τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης του βιβλίου "Scaling Up"

Το πρόγραμμα βασίζεται στην πλατφόρμα "Scaling Up”, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο με τίτλο "Scaling Up: How a Few Companies make it … and Why the Rest Don’t", με συγγραφέα τον Verne Harnish, όπου αναπτύσσει τέσσερις πυλώνες που διευκολύνουν μία επιχείρηση να αναπτυχθεί γρήγορα: people, cash, strategy και execution (άνθρωπος, μετρητά, στρατηγική και εκτέλεση). Πρόκειται για τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν ο καθένας από μία θεματική. Η κάθε θεματική αποτελεί ένα ξεχωριστό τομέα εκπαίδευσης των επιχειρηματιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπου καθήκοντα εκπαιδευτή αναλαμβάνει κάποιος ειδικός με την ανάλογη πιστοποίηση για το πρόγραμμα. Με τη σειρά του έρχεται να προτείνει τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης μίας εταιρείας. Παράλληλα δημιουργούνται και κάποια accountability groups, επικεφαλής των οποίων είναι ένας μέντορας – εκπαιδευτής, συνήθως μέλος του EO, όντας επιφορτισμένος να πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις με τους εκπαιδευόμενους. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής έρχεται να συντονίσει και να καθοδηγήσει μέσα από τις συγκεκριμένες συναντήσεις, την πρόοδο που καταγράφει η κάθε επιχείρηση σε σχέση με τα όσα έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια του ΕΟ Accelerator.

To κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται στα 2.150$ (1.750$ global fees και 400$ local fees) για διάστημα ενός έτους. Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες έχει την δυνατότητα να είτε να ολοκληρώσει τον κύκλο εκπαίδευσής του στο πρώτο έτος, είτε να συνεχίσει για ένα μέγιστο διάστημα τριών ετών. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινάει από τον Ιούνιο οπότε γίνονται οι εγγραφές και διαρκεί για ένα έτος έως και Ιούνιο της επόμενης χρονιάς. Η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2018. Πρόκειται για μία μεθοδολογία που εφαρμόζεται ανά τον κόσμο, σε χώρες που υφίσταται ΕΟ Chapter.

Mπορείτε να συμμετάσχετε στο EO Accelerator εφόσον:

- Είστε ιδιοκτήτης, ιδρυτής ή μέτοχος σε μία επιχείρηση

- Έχετε ακάθαριστα έσοδα μεταξύ 250.000 δολάρια και 1 εκατ. δολάρια ή συνολικό κεφάλαιο 250.000 δολάρια

- Σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη της εταιρείας και η δική σας