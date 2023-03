Η Wemetrix διακρίθηκε με το βραβείο "Beyond Innovation Award 2023"

Mε μια σπουδαία διάκριση ξεκινάει το 2023 για την Wemetrix. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Technology and Innovationin 2023 and Beyond", η Wemetrix βραβεύτηκε ως μια από τις πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του fin and reg-tech.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος του TheEconomist, John Andrews, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη και του δημιουργού του hashtag, Chris Messina.

Η Wemetrix από το 2018 αναπτύσσει μια σειρά από λύσεις στους τομείς του Life-time Customer Valuation, Credit Management και IFRS9 compliance.

Οπως αναφέρεται σε σχειτκή ανακοίνωση, η καινοτομία της Wemetrix βασίζεται στους ιδιοπαραγώμενους αλγορίθμους artificial intelligence και machine learning της, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν σε πραγματικό χρόνο, πολύ μεγάλα σετ δεδομένων από διαφορετικές πηγές, ERPs, CreditBureau, ELSTAT, ΓΕΜΗ, Ελληνικό web και να υπολογίζουν με μεγάλη ακρίβεια την αγοραστική δύναμη και την πιστοληπτική ικανότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, εντός τους πλαισίου GDPR.

Με τις λύσεις της Wemetrix, οι καταναλωτές αισθάνονται ασφαλείς ότι οι αγορές τους, τα δάνεια τους και οι ρυθμίσεις των πληρωμών τους είναι πραγματικά βάσει των αναγκών και των δυνατοτήτων τους και οι επιχειρήσεις βέβαιες ότι θα εισπράξουν το αντίτιμο των συναλλαγών τους.

Κατά τη βράβευση της Wemetrix, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Πάνος Μιχαλόπουλος, δήλωσε: "Είναι πολύ σημαντικό για μια Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας να βραβεύεται ανάμεσα σε μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες όπως η Microsoft και η CISCO. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η προσπάθεια μας από οργανισμούς με διεθνές κύρος όπως ο TheEconomist. Το βραβείο αυτό ανήκει στην ομάδα της Wemetrix και στους πελάτες μας, οι οποίοι δεν δίστασαν να εμπιστευτούν τις καινοτομίες τις οποίες τους παρουσιάσαμε, ειδικά σε καιρούς μεγάλης μεταβλητότητας και ειδικών συνθηκών”.