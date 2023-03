Στην καρτοκινητή, το νέο πεδίο έντασης του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες

Στην καρτοκινητή μεταφέρθηκε το νέο πεδίο έντασης του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, με τις εταιρείες να στοχεύουν στο νεανικό κοινό.

Την προηγούμενη εβδομάδα, την αρχή έκανε η Nova, η οποία ανακοίνωσε το νέο FREE2GO, με τιμή ανανέωσης από 8 ευρώ και με χρέωση ομιλίας ανά δευτερόλεπτο, από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης.

Επίσης, την υπηρεσία Rollover, με την οποία ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει στην επόμενη χρήση τα λεπτά ομιλίας, SMS και MB που δεν κατανάλωσε.

Σχεδόν άμεσα "αντέδρασε" η Cosmote, ανακοινώνοντας, και αυτή από την πλευρά της, ανανέωση του υπολοίπου με 8 ευρώ, εμπλουτίζοντας το "Calls to All", με περισσότερα λεπτά ομιλίας προς όλους, κρατώντας την τιμή στα 10,90 ευρώ και παρέχοντας δώρα για κάθε ενεργοποίηση στο πακέτο Unlimited Calls μέχρι τις 30 Μαρτίου, ενώ για τους χρήστες του WHAT’S UP, η εταιρεία προσφέρει επιπλέον δώρο 10 GB data για 1 μήνα.

Σύμφωνα με αναλυτές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, "είναι εμφανής η διάθεση της Nova, έπειτα από το rebranding, να "αλλάξει” τα μερίδια αγοράς, μέσω επιθετικών εμπορικών προσφορών", τοποθετώντας πλέον στον "χάρτη" και την καρτοκινητή.

Η εξέλιξη της αγοράς κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕΤΤ, οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, στο τέλος του 2021, αυξήθηκαν τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συνδέσεων (αύξηση 1,2%), όσο και ως προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων (αύξηση 0,7%), σε σχέση µε το 2020.

Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων, στο τέλος του 2021, διαμορφώθηκε σε 13,8 εκατ. συνδέσεις έναντι 13,7 εκατ. συνδέσεων στο τέλος του 2020.

Αναλυτικότερα, οι συνδέσεις συμβολαίου ανήλθαν στα 4,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με το 2020, ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής ανήλθαν σε 9,1 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 1% σε σχέση µε το 2020.

Ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, το μερίδιο της Vodafone αυξήθηκε στο 30,2% έναντι 29,2% στο τέλος του 2020, ενώ αντίθετα το μερίδιο της Wind (νυν Nova) μειώθηκε στο 23,8% έναντι 24,8% το 2020. Το δε μερίδιο της Cosmote παρέμεινε σταθερό στο 46%.

Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο της Cosmote βρίσκεται στο εύρος 45% - 55%, με τη Vodafone να ακολουθεί με εύρος 25% - 35% και τη Wind (νυν Nova) με 15% – 25%.

Το 2021, τα λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, με τα μερίδια της αγοράς να διαμορφώνονται (συμβόλαιο και κάρτες), με βάση τα λιανικά έσοδα, ως εξής: Cosmote 45% – 55%, Vodafone 25% – 35% και Wind (νυν Nova) 15% – 25%.

Τέλος, το µέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 244 ευρώ (μείωση 4,2%) και 75 ευρώ (αύξηση 9,8%) αντίστοιχα.

Αναφορικά με τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων, οι οικιακοί χρήστες αποτέλεσαν διαχρονικά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, ξεπερνώντας το 50% το 2021, ενώ ακολούθησαν οι εταιρικοί χρήστες με 27,3%.

Φώτης Φωτεινός