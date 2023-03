MIPIM 2023: Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η μεγαλύτερη έκθεση real estate στις Κάννες

Ανοίγει τις πύλες της την επόμενη εβδομάδα η μεγαλύτερη έκθεση ακινήτων ΜIPIM 2023. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες της Γαλλίας μεταξύ 14 και 17 Μαρτίου 2023.

H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) υποστηρίζοντας τον εγχώριο κλάδο, διοργανώνει για άλλη μια χρονιά το εθνικό περίπτερο στην 32η MIPIM 2023, με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Στην έκθεση θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι εταιρείες:

• City of Athens/Invest in Athens

• DELOITTE GREECE

• HVS South Europe

• iLand

• MIBS Group

• Paleros Dream Homes

• PLASIS REAL ESTATE + DEVELOPMENT

• PRODEA INVESTMENTS

• SAVILLS HELLAS

• The Leptos Group

• Village Planning single member p.c.

Η διεθνής έκθεση ακινήτων MIPIM δίνει στις εταιρείες που συμμετέχουν, ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια, αλλά και σε μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών έργων παγκοσμίως, ενώ έχει καθιερωθεί ως εξαιρετική πλατφόρμα δικτύωσης με στόχο την επίτευξη συμφωνιών. Η έκθεση, που διοργανώνεται από το 1990, θα λάβει χώρα στις Κάννες της Γαλλίας, μεταξύ 14 και 17 Μαρτίου 2023 με το σύνθημα "Better places. Greater impact. Stronger business" και αναμένεται να συγκεντρώσει και φέτος, καταξιωμένες εταιρείες του real estate και όλων των σχετικών υποκλάδων.

Η φετινή MIPIM θα επικεντρωθεί σε τρία ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, ήτοι την εμπειρία του πελάτη, τη βιωσιμότητα και την επιχειρηματική απόδοση. Το πρώτο ζήτημα αφορά τις προσδοκίες των πελατών και περιλαμβάνει θέματα όπως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ευέλικτοι χώροι εργασίας, όροι μίσθωσης, όπως αυτά επηρεάστηκαν/προέκυψαν από την πανδημία. Τα δύο άλλα ζητήματα σχετίζονται αφενός με τη ραγδαία αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβάλλον και αφετέρου με την αύξηση του πληθωρισμού.

Στο πλαίσιο οργάνωσης της εθνικής συμμετοχής στην έκθεση, η Enterprise Greece έχει δρομολογήσει ενέργειες προβολής και προώθησης του εθνικού περιπτέρου, όπως τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας αλλά και εκδήλωσης δικτύωσης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες εκθέτες να καλλιεργήσουν συνεργασίες, να ενημερωθούν για τις τάσεις του κλάδου, να επωφεληθούν από νέες ιδέες και να γνωρίσουν εταιρείες άλλων χωρών με μεγάλη επιρροή.

Τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία πραγματοποιείται από το 1990 και συγκεντρώνει τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου του real estate και όλων των σχετικών υποκλάδων.

Το 2022, η 31η MIPIM, υποδέχθηκε πάνω από 15.000 επισκέπτες της διεθνούς βιομηχανίας ακινήτων και περισσότερους από 4.000 επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο, ενώ είχε συγκεντρώσει 2.000 επενδυτικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες από 68 χώρες.

Το 2019, η έκθεση υποδέχθηκε περίπου 27.000 επισκέπτες, 3.350 εκθέτες από 100 χώρες, 480 ομιλητές, 6.380 επενδυτές και 3.800 διευθύνοντες συμβούλους και υψηλόβαθμα στελέχη.