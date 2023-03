Πώς η Simpler λύνει τα χέρια των εμπόρων, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των online αγορών

Οι περισσότεροι καταναλωτές κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα εγκαταλείπουν τα "καλάθια” τους στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης και ένας από τους κύριους λόγους είναι η πολύ περίπλοκη και μακροσκελής διαδικασία ολοκλήρωσης της. Απάντηση, λοιπόν, σε αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει η ελληνική startup Simpler, η οποία αν και ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις το 2021, έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με περισσότερους από 100 εμπόρους σε Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία ενώ παράλληλα έχει βοηθήσει να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με ταχύτητα και ασφάλεια πάνω από 95 χιλιάδες καταναλωτές σε αυτές τις χώρες.

"Στη διάρκεια της πανδημίας κάθε φορά που πραγματοποιούσα πολλές online αγορές από διαφορετικά καταστήματα ένιωθα την ίδια ενόχληση όταν έφτανα στο checkout. Κάθε φορά μού ζητούνταν τα ίδια στοιχεία -επικοινωνίας, χρέωσης/αποστολής, πληρωμής- ξανά και ξανά", αναφέρει χαρακτηριστικά στο Capital.gr η συνιδρύτρια του Simpler, Ράνια Λάμπρου, εξηγώντας, την ίδια στιγμή, τα πολλαπλά οφέλη, που μπορεί να δημιουργήσει στις εμπορικές επιχειρήσεις η εφαρμογή.

- Ποιο ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία της Simpler και πώς λειτουργεί;

Εμπνεύστηκα την Simpler ως ιδέα κατά την καραντίνα του Covid, καθώς ήταν μια εποχή που όλοι μας στραφήκαμε στις online αγορές, εφόσον δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Τότε ανακαίνιζα το διαμέρισμά μου, οπότε πραγματοποιούσα πολλές online αγορές από διαφορετικά καταστήματα και κάθε φορά ένιωθα την ίδια ενόχληση όταν έφτανα στο checkout.

Κάθε φορά μου ζητούνταν τα ίδια στοιχεία - επικοινωνίας, χρέωσης/αποστολής, πληρωμής - ξανά και ξανά, σε μια διαδικασία που στην καλύτερη περίπτωση διαρκούσε 3 με 4 λεπτά κάθε φορά. Οι περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα "καλάθια” τους στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς και ένας από τους κύριους λόγους είναι η πολύ περίπλοκη διαδικασία ολοκλήρωσης της.

Στην ουσία αν το κάνεις δύσκολο για τον καταναλωτή να ολοκληρώσει την αγορά του, απλώς θα εγκαταλείψει τη διαδικασία. Έχοντας εργαστεί στο adtech για χρόνια, έχω δει εκ των έσω σε τι μεταφράζεται αυτό και από την οπτική του εμπόρου, δηλαδή εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα. Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βελτιστοποιούν μόνο σε αυτό που λέμε "top of the funnel”, ενώ τείνουν να παραμελούν το τελευταίο στάδιο της αγοράς και πιθανώς αυτό με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο σε διαφυγόντα κέρδη – αυτό του checkout. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος.

Εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα social logins - π.χ. Google, Facebook - για να συνδεθώ σε ένα website, γιατί να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω μια τέτοια υπηρεσία για να κάνω checkout; Μια ανεξάρτητη υπηρεσία που είναι η πηγή αλήθειας για τα δεδομένα μου, ώστε να τα καταχωρήσω μία φορά και μετά να μπορώ να τα επαναχρησιμοποιήσω σε κάθε eshop που αγοράζω, χωρίς να χρειάζεται να μοιραστώ ευαίσθητα δεδομένα με κάθε μεμονωμένο site ή να δημιουργήσω λογαριασμούς. Και έπειτα, γιατί να μην έχω όλες μου τις αγορές μαζεμένες από όλα τα καταστήματα σε ένα μέρος και αντί γι’ αυτό να πρέπει να ψάχνω μια παραγγελία ανάμεσα στις χιλιάδες emails μου;' Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η Simpler.

Σπύρος Μανδέκης, Ράνια Λάμπρου, Αλέξανδρος Κυριακόπουλος

- Η ομάδα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη τους οι επενδυτές σε μια startup. Ποια είναι τα ιδρυτικά μέλη και πόσα άτομα απασχολεί σήμερα;

Στην ιδρυτική ομάδα συμμετέχουν πέρα από μένα, ο Αλέξανδρος Κυριακόπουλος και o Σπύρος Μανδέκης. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό, από τα φοιτητικά μας χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά έχουμε συμπληρωματικές δεξιότητες και εμπειρίες, στοιχείο πολύ σημαντικό για μία ιδρυτική ομάδα. Εγώ έχω background στα χρηματοοικονομικά, αλλά ανέκαθεν ασχολούμουν με Startups – από την Pinnatta έως την Avocarrot (αργότερα Glispa & Market), όπου πέρασα από ηγετικές θέσεις σε ρόλους πωλήσεων και προϊόντων με ομάδες σε έξι διαφορετικές χώρες. Ο Αλέξανδρος έχει τεχνικό background και εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Credit Suisse, όπου ήταν διευθυντής και επικεφαλής της ομάδας που κατασκεύασε τη νέα πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Vontobel.

Ο Σπύρος ίδρυσε τη δική του εταιρεία, τη Nest Cargo, και στη συνέχεια κατείχε ηγετικές θέσεις στο κομμάτι του engineering στην Glispa, την Market Group και την Plum Fintech. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, η ομάδα είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία, αν όχι το πιο βασικό, που λαμβάνουν υπόψιν τους οι επενδυτές. Οπότε έχουμε φροντίσει να στελεχωθεί η δική μας με ανθρώπους με εμπειρία και γνώση στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά και σε αυτόν του eCommerce και του Retail. Ο στόχος μας είναι μέσα από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των επαγγελματιών του χώρου του εμπορίου, αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρουμε τις πιο χρήσιμες και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες μας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και αυτή τη στιγμή απασχολούμε 17 άτομα συνολικά και έχουμε γραφεία στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη. Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μας βρίσκεται φυσικά στην Αθήνα, ωστόσο σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε την ομάδα με γρήγορους ρυθμούς και στις τρεις χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία.

- Κερδίσατε την ψήφο εμπιστοσύνης ενός από τα σημαντικότερα ελληνικά VC, του Venture Friends. Τι πιστεύετε ότι είδε στην Simpler;

Όπως ανέφερα και πριν, πιστεύω ότι πρώτα απ’όλα μέτρησε η εμπειρία, η τεχνογνωσία και το ταλέντο της ομάδας. Από κει και πέρα, ως εταιρεία βρισκόμαστε στη τομή των χώρων του e-commerce και του paytech. Πιστεύω ότι οι επενδυτές είδαν καινοτομία και αξία στη λύση που προσφέρουμε και ομολογώ ότι σταθήκαμε πολύ τυχεροί διότι βρήκαμε επενδυτές που όχι μόνο έχουν εμπειρία στο χώρο αυτό, αλλά ήταν το ίδιο παθιασμένοι με εμάς ως προς το πλάνο και το όραμα της εταιρείας και είχαμε και πολύ καλή χημεία.

Έπειτα, σε αντίθεση με εταιρείες που ασχολούνται μόνο με το κομμάτι της πληρωμής, η Simpler χειρίζεται όλη τη ροή του checkout, το οποίο είναι το υπερσύνολο των τρόπων πληρωμής, καθώς περιέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να σταλεί μια παραγγελία. Είμαστε αυτό που αποκαλούμε η "αγοραστική ταυτότητα" του χρήστη ώστε να αγοράζει παντού, οτιδήποτε και οποτεδήποτε, μέσα σε δευτερόλεπτα.

- Αυτή τη στιγμή πού κυμαίνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλά και των χρηστών και ποιο είναι το feedback που έχετε λάβει;

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με πάνω από 100 εμπόρους σε Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία και έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω του Simpler πάνω από 95 χιλιάδες καταναλωτές σε αυτές τις χώρες. Εννοείται ότι αυτοί οι 95 χιλιάδες άνθρωποι πλέον μπορούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με ένα κλικ, χωρίς να χρειάζεται να βάλουν τα στοιχεία τους από την αρχή ή να έχουν λογαριασμούς σε όλους τους εμπόρους που συνεργάζονται με τη Simpler.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι έμποροι που δουλεύουν μαζί μας να βλέπουν κατά μέσο όρο μία αύξηση της τάξης του 26% στα conversions τους, πράγμα πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε το υπάρχον μακροοικονομικό κλίμα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι 3 στους 4 χρήστες μας, επιλέγουν να ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω του Simpler πριν ακόμα φτάσουν στο ταμείο, είτε από τη σελίδα του προϊόντος, είτε αυτής του "cart”. Μία ακόμη απόδειξη ότι ο καταναλωτής όντως επιθυμεί και επιλέγει μία πιο απλή και σύντομη διαδικασία αγοράς. Ενδεικτικά, στην ελληνική αγορά μας έχουν εμπιστευτεί πολύ σημαντικά brands όπως το Zakcret, η FunkyBuddha και η NAKShoes μεταξύ άλλων.

- Γιατί να επιλέξει ένας επαγγελματίας την Simpler; Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα;

Γενικότερα, είμαστε μία "data-driven” εταιρεία και προτιμάμε να μιλάμε με νούμερα, τα οποία αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη ερώτηση. Ωστόσο, επειδή και τα ποιοτικά στοιχεία έχουν σημασία, πιστεύω ότι στον χώρο του εμπορίου, αυτό που ονομάζουμε "customer experience” παίζει πλέον κυρίαρχο ρόλο.

Είναι βασικό συστατικό για τη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη. Αυτή τη στιγμή η Simpler προσφέρει στους εμπόρους μία λύση η οποία απλοποιεί και συντομεύει τη διαδικασία αγορών, βελτιώνοντας σε πολύ σημαντικό βαθμό την εμπειρία των πελατών αυτών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και σε οικονομικά οφέλη για τον έμπορο, δηλαδή αυξημένα έσοδα. Ωστόσο, πέραν αυτού, με τη διασύνδεση με τη Simpler, ένας επαγγελματίας μπορεί να προσφέρει "out of the box” όπως λέμε, μία πλήρη γκάμα μεθόδων πληρωμής, χωρίς να χρειάζεται να έχει μία ξεχωριστή υλοποίηση για κάθε μία από αυτές. Ενδεικτικά οι καταναλωτές μπορούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους μέσω Simpler μέσω του ApplePay, GooglePay όπως και μέσω λύσεων BNPL (Buy Now, Pay Later), όπου προσφέρονται δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να είμαι ειλικρινής, η παραπάνω δυνατότητα έφερε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο ούτε και εμείς οι ίδιοι είχαμε προβλέψει.

Έχουμε παρατηρήσει ότι με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μας, οι πελάτες μας βλέπουν μείωση στις αγορές με αντικαταβολή, αλλά και άλλους ακριβούς τρόπους πληρωμής όπως η Paypal, πράγμα πολύ σημαντικό για την αύξηση των περιθωρίων κέρδων τους. Το τελευταίο διάστημα, έχουμε ακολουθήσει μία παρόμοια στρατηγική και στο κομμάτι των τρόπων αποστολής, όπου δίνουμε τη δυνατότητα στους εμπόρους που δουλεύουν μαζί μας να μπορούν να προσφέρουν επιπλέον τρόπους αποστολής στους πελάτες τους, πέραν αυτών που ήδη προσφέρουν από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.

Για παράδειγμα, πρόσφατα ολοκληρώσαμε την ενσωμάτωση του νέου μας συνεργάτη - της Boxnow. Πλέον, ένας έμπορος που δουλεύει με τη Simpler θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους τρόπους αποστολής που έχουμε ενσωματώσει στην πλατφόρμα μας, χωρίς να απαιτεί επιπλέον κόπο από την πλευρά του. Τέλος, συχνά παρατηρούμε επαγγελματίες να μας συγκρίνουν με υπηρεσίες υλοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών. Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι φυσικά ιδιαίτερα χρήσιμες για τους εμπόρους, ωστόσο η Simpler αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση checkout, και όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν ακουμπά μόνο το κομμάτι της πληρωμής. Ασχολούμαστε με όλη τη διαδρομή του checkout για τον χρήστη, ξεκινώντας από τα προσωπικά τους στοιχεία, και φτάνοντας μέχρι τον τρόπο αποστολής και πληρωμής.

- Ποιο είναι το ύψος των κεφαλαίων που έχετε μέχρι στιγμής αντλήσει; Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποιον νέο γύρο χρηματοδότησης;

Μέχρι στιγμής έχουμε αντλήσει έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 1 εκατ. ευρώ στον οποίο συμμετείχαν η VentureFriends, η MMCVentures καθώς και διάφοροι angel investors. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων, τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μεγαλώσουμε την ομάδα μας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και φυσικά να επεκτείνουμε την παρουσία μας στις αγορές του εξωτερικού.

Παρότι το μακροοικονομικό κλίμα δεν είναι το ιδανικό, μέχρι στιγμής το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο και ήδη έχουμε "δώσει τα χέρια” με κάποιους επενδυτές με σημαντική πορεία και γνώση στο χώρο. Θεωρούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σαν εταιρεία στα νούμερα μας, ενώ παρότι είμαστε ακόμα στα πρώτα μας βήματα, έχουμε πάντα σαν πυξίδα πώς θα γίνουμε κερδοφόροι το ταχύτερο δυνατό.

- Μετά την πανδημία και την επιστροφή στην κανονικότητα, πώς διαμορφώνονται πλέον οι κυρίαρχες τάσεις στο e-commerce;

Η πραγματικότητα είναι ότι η πανδημία έδωσε μία τεράστια ώθηση στο e-commerce, αλλά με την επιστροφή στην κανονικότητα βλέπουμε πάλι μία δυναμική επάνοδο και στα φυσικά κανάλια. Γενικότερα, οι καταναλωτές πλέον αλληλεπιδρούν σε ένα "phygital” κόσμο με τα αγαπημένα τους brands, κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί διάφορες προκλήσεις στους επαγγελματίες. Μία από αυτές είναι το πώς θα "ενοποιήσουν” τα διάφορα κανάλια πωλήσεων, είτε διαδικτυακά, είτε φυσικά, ώστε να προσφέρουν μία συνεπή εμπειρία στον πελάτη. Σε αυτό το επίπεδο οι διάφορες omnichannel λύσεις ή τεχνολογίες headless checkout φέρνουν σημαντικά οφέλη. Ακόμη, βλέπουμε ότι αργά ή γρήγορα, οι τεχνολογίες AR θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τα brands. Για παράδειγμα, ήδη κάποιοι μεγάλοι retailers διατηρούν εικονικά καταστήματα στο Metaverse, όπου καταναλωτές μπορούν να "επισκεφθούν” και να αγοράσουν προϊόντα.

Σίγουρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο ακόμα σε τέτοιου είδους λύσεις, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι δεν απέχουμε πολύ από την εκτεταμένη διάδοση των metaverse stores. Από κει και πέρα υπάρχουν πάντα οι κλασικές σταθερές του χώρου, όπως το personalization, στο οποίο βοηθάει ιδιαίτερα η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχουν γίνει ήδη τεράστια βήματα και υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ωριμότητας ώστε οι διάφορες λύσεις να υιοθετηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους επαγγελματίες του χώρου. Τέλος, βλέπουμε και την πολύ γρήγορη ανάπτυξη τομέων όπως για παράδειγμα το social commerce. Κλασικό παράδειγμα είναι η άνοδος του TikTok, όπου μέσω των creators του, έχει φέρει μία μικρή επανάσταση στον τρόπο που τα brands επικοινωνούν, προωθούν και εν τέλη πωλούν τα προϊόντα τους.

- Τι περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδια σε σχέση με την ανάπτυξή της εταιρείας;

Από πλευράς κύκλου εργασιών, ο στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του πελατολογίου μας στην αγορά της Αγγλίας και στις αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας, αλλά ήδη έχουμε δημιουργήσει μία ισχυρή βάση, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Σε επίπεδο υπηρεσιών, θέλουμε να φέρουμε κοντά τους κόσμους της καινοτομίας και των πραγματικών άμεσων αναγκών των επαγγελματιών του χώρου και των καταναλωτών.

Κατά συνέπεια, στα άμεσα σχέδια μας είναι το λανσάρισμα κάποιων νέων λύσεων που επικεντρώνονται στο χώρο του omnichannel experience και θα επιτρέψουν στους πελάτες μας να μεταφέρουν την εμπειρία που προσφέρουν μέσω του Simpler και στα φυσικά τους καταστήματα. Ήδη ετοιμαζόμαστε να τρέξουμε τους πρώτους "πιλότους” για το προϊόν αυτό με το FunkyBuddha και το Zakcret στα φυσικά τους καταστήματα