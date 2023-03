Νέο εστιατόριο McDonald’s στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Το επενδυτικό της πρόγραμμα σε όλη τη χώρα συνεχίζει η Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια των εστιατορίων McDonald’s στην Ελλάδα, με την προσθήκη ενός νέου εστιατορίου McDonald’s, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Το εστιατόριο άνοιξε την 1η Μαρτίου 2023 στην οδό Διον. Αρεοπαγίτου 5 και Μακρή 1, με μια επένδυση που ξεπέρασε το €1 εκατομμύριο. Πρόκειται για το 29ο εστιατόριο McDonald’s που λειτουργεί η Premier Capital Ελλάς. Το εστιατόριο απασχολεί 60 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το McDonald’s Αρεοπαγίτου ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες ψηφιακές καινοτομίες που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη. Λειτουργούν πέντε διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks): ψηφιακές οθόνες που χειρίζεται προσωπικά ο επισκέπτης και μπορεί να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του. Το εστιατόριο διαθέτει επίσης υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service) και υπηρεσία McDelivery.

Επιπλέον, στο εστιατόριο McDonald’s Αρεοπαγίτου θα είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία παραγγελίας και πληρωμής από το κινητό (Mobile Order & Pay). Οι επισκέπτες μπορούν να παραγγέλνουν και να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής McDonald’s app και να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους McDonald’s, αφού παραλάβουν την παραγγελία τους από το ταμείο (για dine-in και take away) ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service).

Το εστιατόριο ακολουθεί μια μοντέρνα, μινιμαλιστική προσέγγιση στη διακόσμηση, που δημιουργεί ένα ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον. Τα έπιπλα, τα χρώματα και τα φινιρίσματα είναι ουδέτερα και λιτά. Ένας χαλαρός και φιλόξενος χώρος, με άνετα καθίσματα, κατάλληλος για κάθε ώρα, για κάθε γεύμα και για όλες τις ηλικίες. Το McDonald’s Αρεοπαγίτου είναι το πρώτο εστιατόριο στην Ελλάδα που εφάρμοσε το decor "Ray".

Με βάση τη στρατηγική του brand για την αειφορία, το εστιατόριο McDonald’s Αρεοπαγίτου υλοποίει το πρόγραμμα Just Go Zero σε συνεργασία με την εταιρία Polygreen. Το εστιατόριο θα εφαρμόζει πολιτικές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, όπου περιλαμβάνονται διαδικασίες συλλογής χαρτιού, πλαστικού, συσκευασιών και οργανικών αποβλήτων.

Με το πρόγραμμα αυτό, η McDonald’s γίνεται το πρώτο δίκτυο εστιατορίων που εφαρμόζει πρόγραμμα για τη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων από τα εστιατόρια, περιλαμβανομένων των συσκευασιών και των οργανικών υλικών, από τους επισκέπτες και την κουζίνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σήμερα στα McDonald’s Αρεοπαγίτου και McDonald’s Πλακεντίας, και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα εστιατόρια McDonald’s.

Η McDonald’s έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2025 όλες οι συσκευασίες που απευθύνονται στους επισκέπτες να προέρχονται 100% από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες πηγές, καθώς επίσης να ανακυκλώνονται οι συσκευασίες στο 100% των εστιατορίων McDonald’s. Δείτε περισσότερα εδώ

"Η Premier Capital plc διαφοροποιείται στο χώρο της γρήγορης εξυπηρέτησης με την ακλόνητη δέσμευσή της για συνεχείς επενδύσεις. Αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας και οι επισκέπτες μας απολαμβάνουν ένα εξελιγμένο περιβάλλον, την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εμπειρία τόσο στην εργασία αλλά και στο φαγητό στα εστιατόρια McDonald’s", δήλωσε ο Melo Hili, Chairman και Developmental Licencee της Premier Capital plc, και πρόσθεσε: "Αυτή η δέσμευσή μας έχει φέρει θετικά αποτελέσματα και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την ομάδα μας στην Ελλάδα και τα επιτεύγματά της, από το 2011 που αναλάβαμε την αγορά".

Σύμφωνα με τον Victor Tedesco, CEO της Premier Capital plc, Developmental Licencee για την Ελλάδα, "το κίνητρό μας για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα είναι απόδειξη της πίστης μας στις δυνατότητες της αγοράς και της δέσμευσής μας να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες. Επενδύουμε στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου μας, απασχολούμε και εκπαιδεύουμε εκατοντάδες ανθρώπους και προσφέρουμε καλό φαγητό, γρήγορα, με εξαιρετική αξία και ευκολία σε εκατομμύρια καταναλωτές".

Από την πλευρά της η Simona Mancinelli, Managing Director της Premier Capital Ελλάς σημείωσε: "Φέρνοντας το θρυλικό brand McDonald’s πιο κοντά σε περισσότερους καταναλωτές, προσφέρουμε σταθερή αξία και ευκολία και επεκτείνουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες μας για να διευρύνουμε την εμπειρία των επισκεπτών. Επιπλέον, είμαστε χαρούμενοι που το πρόγραμμα Just Go Zero υλοποιείται σε ένα ακόμα εστιατόριο. Φιλοδοξία μας είναι οι συσκευασίες και τα οργανικά υλικά από τα εστιατόριά μας να γίνουν μέρος της κυκλικής οικονομίας και όχι απόβλητα. Εργαζόμαστε σκληρά να αναβαθμίσουμε την εμπειρία McDonald’s και να συμπεριλάβουμε τους επισκέπτες μας στο όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον".

Από το 2011 που ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, η Premier Capital Ελλάς έχει επενδύσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και την αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυό της.