Ο Όμιλος Goody’s-Everest ενισχύει την παρουσία του στο εξωτερικό

Το 2022 σηματοδότησε την επανεκκίνηση της επέκτασης του Ομίλου Εστίασης Goody’s-Everest στο εξωτερικό μετά την πανδημία, με τα 3 σημαντικότερα σήματά του να υλοποιούν μια σειρά στοχευμένων κινήσεων για την ανάπτυξη των δικτύων τους.

Τα Goody’s Burger House εγκαινίασαν το πρώτο τους κατάστημα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και λειτουργεί προσφέροντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες - όπως dine in, take away, pick up, delivery, αλλά και drive thru. Έχει συνολικό εμβαδό περίπου 500m2, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, ενώ διαθέτει εξωτερικό καθιστικό και ανοιχτό parking. Στα επίσημα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία, παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, καθώς και πολλοί Έλληνες που ζουν στη χώρα. Το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει 2 ακόμα καταστήματα μέσα στο έτος στην πόλη του Ριάντ, αλλά και την επέκταση σε άλλες πόλεις.

Λίγους μήνες πριν, τα Goody’s Burger House άνοιξαν ένα νέο κατάστημα στην πόλη Suceava της Ρουμανίας, με στόχο τη σταδιακή επέκταση στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Aντίστοιχο είναι και το πλάνο επέκτασης της αλυσίδας στην Κύπρο, όπου η πολυαναμενόμενη επιστροφή του αγαπημένου σήματος ξεκίνησε από στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Λεμεσό - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και δημοφιλή τουριστικό προορισμό - με εκατοντάδες κόσμου να συρρέουν από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας του, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ταχεία ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου των Flocafe Espresso Room, με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ντόχα του Κατάρ - ένα από τα πλέον πολυτελή αεροδρόμια στον κόσμο- ενώ ένα δεύτερο κατάστημα ετοιμάζεται να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες στην περιοχή Msheireb της Ντόχα.

Τέλος, το 2022 ξεκίνησαν τη διεθνή τους ανάπτυξη τα everest, με το πρώτο κατάστημα στη Β. Μακεδονία, και πιο συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο Vero Center στα Σκόπια.

Υπενθυμίζεται ότι τα σήματα του Ομίλου Goody’s-Everest βρίσκονται συνολικά σε 12 χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ουγγαρία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Αίγυπτο, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, ενώ αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλες χώρες.



Η κ. Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operating Officer του Ομίλου Goody’s-Everest, δήλωσε σχετικά:

"Η στοχευμένη ανάπτυξη των αλυσίδων μας στο εξωτερικό είναι σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Αποτελεί δε, την έμπρακτη επιβεβαίωση της μεγάλης αξίας που έχουν τα σήματά μας, η οποία ξεπερνά τα στενά όρια της χώρας μας. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Όμιλό μας οι επενδυτές που αναλαμβάνουν την επέκταση των σημάτων μας στο εξωτερικό. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ισχυρή μας παρουσία και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες για την επέκτασή μας σε μεγάλες πόλεις και δίκτυα ταξιδιωτικών υπηρεσιών".

Ο Όμιλος Goody’s-Everest, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης στην Ελλάδα, λειτουργώντας και αναπτύσσοντας τα πλέον δυναμικά σήματα στον κλάδο της εστίασης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στον χώρο της εστίασης στην Ελλάδα, απασχολώντας, περισσότερους από 5.000 - άμεσα & έμμεσα - εργαζομένους, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος λειτουργεί 2 σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ενώ εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 300.000 πελάτες σε περισσότερα από 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας στους πελάτες του ξεχωριστά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.