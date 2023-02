Coca-Cola Τρία Έψιλον: Eισέρχεται στην κατηγορία της μπύρας ενισχύοντας το χαρτοφυλάκειό της

Tη διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου της με τα προϊόντα της Three Cents και της ζυθοποιίας AB InBev ανακοίνωσε η Coca-Cola Τρία Έψιλον στο πλαίσιο της Έκθεσης HoReCa 2023. Με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της η εταιρεία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της, 24/7.



Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά σε μία αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας, όπως Corona, Stella Artois και Bud. Η συνεργασία – που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023- περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing και ενεργοποίηση της αγοράς για ορισμένα από τα πιο δημοφιλή εμπορικά σήματα που ανήκουν στην AB InBev. Μαζί με την AB InBev και με ένα ισχυρό και απολύτως αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εμπορικών σημάτων, η εταιρεία καλύπτει ακόμα περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης.



Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων προϊόντων για ενήλικες με τα προϊόντα της Three Cents, την 1η ελληνική μάρκα αρτιζανάλ αναψυκτικών και μίξερ, υψηλής ποιότητας. Με την προσθήκη αυτής της super-premium μάρκας στο χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία απευθύνεται σε ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα καταναλωτικών προτιμήσεων. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αρχές Μαρτίου 2023.



Η Μαρία Αναργύρου - Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, δήλωσε: "Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας, αξιοποιεί πλήρως τη συνέπεια με την οποία εστιάζουμε στο κανάλι HoReCa, τη μοναδική παρουσία μας ευρύτερα σε όλα τα κανάλια, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής μας, τις βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τις εξαιρετικές δυνατότητες των εμπορικών μας ομάδων. Ευρύ χαρτοφυλάκιό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παρέχουν την καλύτερη πρόταση για κάθε περίσταση στους καταναλωτές τους, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες premiumization που μας δίνει το HoReCa και η καλοκαιρινή σεζόν."



Η Αθηνά Ποπώφ, Coffee, Pr. Spirits & Snacks Business Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: "Τα Three Cents αποτελούν μία ιδιαίτερα αγαπητή μάρκα του Έλληνα καταναλωτή, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενώνοντας τις ισχυρές εμπορικές μας δυνατότητες με την επιχειρηματική τεχνογνωσία της ομάδας Three Cents, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συνεργασία που θα μας τοποθετήσει ακόμα καλύτερα στην κατηγορία ανθρακούχων προϊόντων για ενήλικες – μία κατηγορία που αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης του 24/7 χαρτοφυλακίου μας".



Ο Γιώργος Μπάγκος συνιδρυτής της Three Cents δήλωσε: "Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που τα Three Cents εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε με την κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να μεγαλώσει το αποτύπωμα μας, ενώ δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργούμε καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα προσφέρουν έμπνευση, καλύπτοντας τις ανάγκες καταναλωτών και επαγγελματιών".



Ο Λευτέρης Σκαράκης, Beer Business Director του Ομίλου Coca-Cola HBC δήλωσε: "H είσοδός μας στην κατηγορία της μπύρας, μίας από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες ποτών, αποτελεί μία συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης για εμάς και τους συνεργάτες μας και υποστηρίζει πλήρως το όραμά μας να αποτελούμε συνεργάτη επιλογής 24/7 για τους πελάτες μας. Η συνεργασία μας με την AB InBev, τη νούμερο 1 ζυθοποιία στον κόσμο αποτελεί μια φυσική επέκταση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων μας, συμπληρώνοντας τη βασική μας δραστηριότητα στα μη αλκοολούχα ποτά καθώς και το χαρτοφυλάκιο Καφέ, Premium Spirits και σνακ που διαθέτουμε".



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρά σε 80 νέες μόνιμες προσλήψεις, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την ομάδα πωλήσεων, με περισσότερες από 1 στις 3 προσλήψεις να υποστηρίζουν την κατηγορία της μπύρας. Αυτές οι προσλήψεις είναι επιπλέον των 50 προσλήψεων για τις εποχικές θέσεις πωλήσεων που ανακοίνωσε η εταιρεία πρόσφατα.



Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον, παρουσίασε και επισήμως πρόσφατα στην ελληνική αγορά τον ιταλικό Caffè Vergnano, διευρύνοντας και συμπληρώνοντας πλήρως το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία του καφέ με ένα προϊόν συνώνυμο με την εμπειρία του αυθεντικού ιταλικού καφέ espresso.



Μάθε περισσότερα για το 24/7 χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον εδώ.