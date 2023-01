Dragon’s Den: Τι φέρνει στο προσκήνιο η τηλεοπτική σύμπραξη Τανιμανίδη και πέντε Ελλήνων επιχειρηματιών

Του Γιώργου Λαμπίρη

Εάν αποδεχτούμε την δυναμική και την επιδραστικότητα που συνεχίζει να έχουν το τηλεοπτικό περιεχόμενο και η εικόνα στις περισσότερες ή και σε όλες τις εκφάνσεις τους, τότε η κίνηση του Σάκη Τανιμανίδη να αποκτήσει μέσω της δικών του συμφερόντων εταιρείας παραγωγής, Baby Blue Project, τα δικαιώματα προβολής του αμερικανικού σόου επιχειρηματικότητας, Shark Tank, που προβάλλεται από το δίκτυο ABC και σύντομα θα προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και στην Ελλάδα ως "Dragon’s Den”, ίσως μπορέσουμε να αντιληφθούμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης τηλεοπτικής επένδυσης. Την ευθύνη της παραγωγής θα έχει η Antenna Studios, εταιρεία του ομίλου Αntenna ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε ο διευθύνων σύμβουλός της, Μιχάλης Ισκάς,

"Όλα ξεκίνησαν από προσωπική επιθυμία του επιχειρηματία και παρουσιαστή, Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος επιδίωξε με κάποιον τρόπο να προσφέρει ένα όραμα και έμπνευση σε νέους επιχειρηματίες, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα”. Ταυτόχρονα όμως η συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή στοχεύει να συμφιλιώσει το εγχώριο κοινό με την έννοια της επιχειρηματικότητας.

Επί της ουσίας ο Τανιμανίδης ήρθε σε συμφωνία με τη Sony Pictures Television Studios, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα προβολής του σόου στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες του προγράμματος που θα προβάλλεται από την συχνότητα του Antenna έχουν ήδη γυριστεί δέκα επεισόδια με μέχρι στιγμής το κόστος για την παραγωγή τους να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Εφόσον το σόου επιειρηματικότητας έχει επιτυχία σε τηλεθέαση και κατ’ επέκταση σε διαφημιστικά έσοδα, θα γυριστούν και άλλα επεισόδια. Σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσό της επένδυσης που αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι συντελεστές του δεν θέλησαν να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες παρά το σχετικό ερώτημα από πλευράς του Capital.gr.

Διεθνώς υπολογίζεται ότι έχουν επενδυθεί περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια από τους συμμετέχοντες επενδυτές, σε χώρες όπου προβάλλεται το σόου επιχειρηματικότητας. Το Dragon’s Den έχει δημιουργήσει τηλεοπικό περιεχόμενο μέσα από διεθνούς αναγνωρισιμότητας δίκτυα όπως το ABC, το BBC 1, ενώ ξεκίνησε το 2001 στην Ιαπωνία με την ονομασία "The Tigers of Money”. Τοπικές εκδόσεις της εκπομπής έχουν παραχθεί σε σχεδόν 30 χώρες, καθώς και μία για τον αραβικό κόσμο. Σε εκδόσεις όπου το όνομα της εκπομπής περιέχει το όνομα ενός πλάσματος, οι επενδυτές αναφέρονται με αυτό το όνομα, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Dragon’s Den στην Ελλάδα. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου και θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή.

Στο ελληνικό Dragon’s Den συμμετέχουν πέντε επιχειρηματίες ως angels investors και ειδικότερα ο εφοπλιστής, Χάρης Βαφειάς, ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της Coco-Mat, Πωλ Ευμορφίδης, ο Λέων Γιοχάη, επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας, η Λιλή Περγαντά, ιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής, Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, ιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας καλλυντικών Rodial Group. Και οι πέντε θα έχουν την δυνατότητα να προκρίνουν επιχειρήσεις που τους κινούν το ενδιαφέρον και ουσιαστικά να επενδύουν ίδια κεφάλαια για να αποκτήσουν μετοχική συμμετοχή στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα την δυνατότητα να υλοποιήσουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό. Το ποσό που υπολογίζεται ότι επενδύθηκε στην Ελλάδα από τους επιχειρηματίες και "dragons" όπως είναι ο χαρακτηρισμός τους στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊον, υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα δέκα πρώτα επεισόδια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του σόου, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα είτε να συνεπενδύσουν, είτε κάποιος να πλειοδοτήσει για να αποκτήσει ποσοστό σε κάποια επιχείρηση. Στο Dragon’s Den συμμετέχουν νεοφυείς αλλά και εδραιωμένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την άντληση κεφαλαίων. Οι πέντε επιχειρηματίες επιλέχθηκαν μετά από διαδικασία που πραγματοποίησε το επιτελείο του ΑΝΤ1, ενώ η συμμετοχή τους στο Dragon’s Den, δεν είναι αμειβόμενη.

Who is who