Η Hack The Box ανακοίνωσε επένδυση ύψους 55 εκατ. δολαρίων

Η Hack The Box, δημιουργός λογισμικού εκπαίδευσης για την κυβερνοασφάλεια, ανακοινώνει την ολοκλήρωση επένδυσης Series Β ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων. Της επένδυσης ηγήθηκε η Carlyle, ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως με 369 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, με συμμετοχή των Paladin Capital Group, Osage University Partners, Marathon Venture Capital, Brighteye Ventures και Endeavor Catalyst Fund.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο γύρος χρηματοδότησης δίνει τη δυνατότητα στη Marathon Venture Capital να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της και να επιστρέψει το Marathon Fund I στο σύνολο του και πλέον αυτού, εξασφαλίζοντας σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους του, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου. Παράλληλα, η Marathon έδωσε τη δυνατότητα στους μετόχους της να συμμετέχουν απευθείας στον επενδυτικό γύρο της εταιρείας, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση της Hack The Box.

Η Hack The Box ξεκίνησε το 2017 με στόχο να κάνει πιο προσιτή την εκπαίδευση γύρω από την κυβερνοασφάλεια. Σήμερα, χιλιάδες οργανισμοί ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, εταιρειών που ανήκουν στη λίστα Fortune 500 και ακαδημαϊκών ινστιτούτων, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Hack The Box, διατηρώντας ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κυβερνοαπειλή.



Η Hack The Box έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική κοινότητα παγκοσμίως στο χώρο, με περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια μέλη, από ανθρώπους που ξεκινούν τώρα την ενασχόληση τους με το αντικείμενο, μέχρι έμπειρους pen-testers και security professionals. Τα μέλη της κοινότητας εκπαιδεύονται, καθώς πραγματοποιούν εικονικές επιθέσεις, με ασφαλή και διαδραστικό τρόπο, σε εκατοντάδες εργαστήρια προσομοίωσης.



Σχετικά με το νέο γύρο χρηματοδότησης, ο Χάρης Πυλαρινός, συνιδρυτής και CEO της Hack The Box, δήλωσε: "Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, επιτρέποντας σε εταιρείες και μεμονωμένους χρήστες να θωρακίσουν τα συστήματα τους. Η διαρκής εξέλιξη των μεθόδων κυβερνοαπειλών σήμερα, απαιτεί συνεχή εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τις τελευταίες πρακτικές στον τομέα και προσομοίωση πραγματικών συνθηκών. Οι μηχανικοί χρειάζεται να υιοθετήσουν νοοτροπία ενός hacker, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε κυβερνοαπειλή. Αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία που καλλιεργείται μέσα από την πλατφόρμα της Hack The Box”.



Ο Constantin Boye, Director της Carlyle, σχολίασε: "Σήμερα, η εκπαίδευση γύρω από την κυβερνοασφάλεια καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ολοένα αυξανόμενες κυβερνοαπειλές, ενώ υπάρχει έλλειψη προσωπικού με κατάλληλες δεξιότητες. Η Hack The Box αναπτύσσει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική κοινότητα στο χώρο, με πρακτικές και ταυτόχρονα διασκεδαστικές μεθόδους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επενδύουμε στη Hack The Box σε αυτό το σημείο ανάπτυξης της εταιρείας”.



Ο Γεώργιος Τζιραλής, εταίρος της Marathon Venture Capital, πρόσθεσε: "Ο Χάρης, ο James και ο Άρης, συνιδρυτές της Hack The Box, έχουν δημιουργήσει μία ξεχωριστή εταιρεία και μία νέα κατηγορία στην αγορά του cybersecurity. Στην Marathon είχαμε το προνόμιο να τους υποστηρίξουμε από τα πρώτα τους βήματα, και πιστεύουμε ότι βρίσκονται ακόμα στην αρχή. Η επένδυση ενός fund του βεληνεκούς της Carlyle, αν μη τι άλλο, το αποδεικνύει”.



Με το νέο γύρο χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που έχει αντλήσει η Hack The Box ανέρχονται συνολικά σε 70 εκατομμύρια δολάρια. Η Hack The Box απασχολεί 180 εργαζόμενους, με την πλειοψηφία τους να βρίσκεται στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρείας στον παρακάτω σύνδεσμο.