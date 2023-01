Seanergy Maritime: Πώληση δύο πλοίων με κέρδος άνω των $8 εκατ.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η "Εταιρεία” ή "Seanergy”) (NASDAQ: SHIP) ανακοίνωσε σήμερα την πώληση των παλαιότερων πλοίων του στόλου της στην United Maritime Corporation ("United”) με κέρδος άνω των 8 εκατ. δολαρίων.

Οι παραδόσεις των δύο πλοίων στη United αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης η εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση ενός πλοίου Capesize με scrubber, κατασκευής του 2012 στην Ιαπωνία. Το πλοίο παραδόθηκε στην Εταιρεία στις 27 Δεκεμβρίου 2022 και μετονομάστηκε σε M/V Paroship. Το πλοίο θα ξεκινήσει άμεσα χρονοναύλωση με έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό ναυλωτή, για μια περίοδο 10-12 μηνών με ημερήσιο ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI, με σημαντικό premium για την Seanergy. Επιπλέον, η χρονοναύλωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επιμερισμού κερδών από τη χρήση του scrubber με το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους να αποδίδεται στη Seanergy.

Η πώληση δύο παλαιότερων μονάδων σε συνδυασμό με την απόκτηση του νεότερου Capesize πλοίου, θα μειώσει τη μέση ηλικία του στόλου της Seanergy.

"Η πώληση των δύο παλαιότερων πλοίων μας θα αποφέρει σημαντικό κέρδος άνω των $8 εκατ. για την Seanergy, ενώ θα βελτιώσει το ηλικιακό προφίλ του στόλου μας", δήλωσε ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και πρόσθεσε: "Επίσης η απόκτηση ενός ακόμα ποιοτικού ιαπωνικού Capesize πλοίου με scrubber αντικαθιστά τα πλοία που θα πουλήσουμε. Το νέο πλοίο αυξάνει τον αριθμό των πλοίων μας που διαθέτουν scrubber σε εννέα, ενισχύοντας τις ταμειακές ροές της Εταιρείας μας χάρη στη σημαντική διαφορά της τιμής μεταξύ καυσίμων που επικρατεί σήμερα.

Επίσης η άμεση παράδοση και η έναρξη της χρονοναύλωσης ολοκληρώθηκαν ήδη σε μια εξαιρετική χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη βελτίωση της ναυλαγοράς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου μας.

Το δυναμικό μας ενδιαφέρον στον τομέα των Capesize πλοίων παραμένει σταθερό, εστιάζοντας κυρίως στην ανταμοιβή των μετόχων μας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας".

United Maritime: Αγορά δύο πλοίων και ολοκλήρωση της πώλησης ενός LR2 tanker

Από την πλευρά της η United Maritime Corporation ("United" ή η "Εταιρεία") (NASDAQ: USEA) ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία αγοράς δύο Capesize πλοίων, του M/V Tradership και του M/V Goodship, από τη Seanergy Maritime Holdings Corp. ("Seanergy”) και την επιτυχή παράδοση του LR2 δεξαμενόπλοιου, M/T Minoansea, στους νέους του ιδιοκτήτες.

Το M/V Tradership κατασκευάστηκε στο ιαπωνικό ναυπηγείο Namura Shipbuilding Co. Ltd. το 2006, διαθέτει μεταφορική ικανότητα περίπου 176.925 dwt και είναι χρονοναυλωμένο μεγάλο Ευρωπαϊκό ναυλωτή με μέγιστη διάρκεια έως τον Οκτώβριο του 2023 και με ημερήσιο ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI. Το M/V Goodship κατασκευάστηκε στο ιαπωνικό ναυπηγείο Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. το 2005, διαθέτει μεταφορική ικανότητα περίπου 177.536 dwt και είναι χρονοναυλωμένο σε διεθνή ναυλωτή με μέγιστη διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2023 και με ημερήσιο ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI. Η παράδοση των νέων πλοίων είναι άμεση και αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.

Η συνολική αξία αγοράς ανέρχεται στα 36,25 εκατ. δολάρια.

Η United σύναψε συμφωνία με τον υφιστάμενο δανειστή του M/T Minoansea, κατά την οποία το υφιστάμενο δάνειο ύψους 15,2 εκατ. δολαρίων θα παραμείνει διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους απόκτησης του M/V Tradership και του M/V Goodship υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους.

Σημειώνεται πως τα ταμειακά διαθέσιμα της United εκτιμώνται σε άνω των $4.5 δολαρίων ανά μετοχή μετά τις πρόσφατες πωλήσεις και τις επικείμενες αγορές.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: "Ανακοινώσουμε τη συμφωνία απόκτηση δύο ποιοτικών Capesize πλοίων ξηρού φορτίου από την United. Η τιμή αγοράς των δύο πλοίων είναι ιδιαίτερα ελκυστική και θέτει τις βάσεις για υψηλή επενδυτική απόδοση, χωρίς αραίωση των υφιστάμενων μετόχων ή την αύξηση του δανεισμού μας. Επιπλέον, η απόκτηση των πλοίων από τη Seanergy δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες χρονοναυλώσεις των πλοίων και η United δεν θα επιβαρυνθεί με τα συνήθη έξοδα που σχετίζονται με τις αγοραπωλησίες πλοίων.

"Σχετικά με την πώληση του M/T Minoansea, πιστεύουμε ότι η τιμή πώλησης που επιτεύχθηκε ήταν εξαιρετική, δεδομένης της ηλικίας του πλοίου και της επένδυσης που απαιτείτο για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του. Το πλοίο θα αντικατασταθεί με δύο ιαπωνικά Capesize πλοία υψηλής ποιότητας, σε άψογη τεχνική κατάσταση και εξοπλισμένα με ballast water treatment system.

"Δεδομένης της πρόσφατης διόρθωσης στις τιμές των μεγαλύτερων πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, σε συνδυασμό με τα καλύτερα θεμελιώδη στοιχεία της αντίστοιχης αγοράς, θεωρούμε ότι η εν λόγω εξαγορά είναι σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική μας για την επιδίωξη αντικυκλικών επενδύσεων.".