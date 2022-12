Η Mastercard ενισχύει τον τουρισμό της Αθήνας, με το "Stay in Athens"

Η επέκταση της σεζόν και η τόνωση της κίνησης από το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Η προσπάθεια αυτή αφορά ειδικά την Αθήνα, που μπορεί να αποτελέσει δημοφιλή city break ευρωπαϊκό προορισμό και να προτιμάται όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι ως ενδιάμεση στάση πριν την επίσκεψη στα νησιά. Ως συμβολή στην προσπάθεια αυτή, υλοποιείται από τη Mastercard και το Δήμο Αθηναίων εδώ και τρία χρόνια το πρόγραμμα "Stay in Athens", ενώ για πρώτη φορά φέτος, η AEGEAN αποτέλεσε μέρος της πρωτοβουλίας για την προώθηση του τουρισμού της πρωτεύουσας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και για το 2022 με μεγάλη επιτυχία, καταφέρνοντας να ενισχύσει τον τουρισμό της πρωτεύουσας εκτός της "παραδοσιακής” τουριστικής περιόδου.

Η καμπάνια του "Stay in Athens" για το 2022 "έτρεξε" φέτος από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου, μέσα από την πλατφόρμα https://www.stay-in-athens.gr/, αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard® και η στόχευση ήταν συγκεκριμένα σε τουρίστες από τη Γερμανία και την Αυστρία. Οι επισκέπτες που έκλεισαν το ταξίδι τους μέσω του προγράμματος, απόλαυσαν ειδικά προνόμια, όπως χαμηλότερες τιμές για διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Αθήνας, έκπτωση 30% στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων της AEGEAN, καθώς και ειδικά διαμορφωμένες πολιτιστικές εμπειρίες. Για παράδειγμα, ειδικά για τους συμμετέχοντες του προγράμματος του 2022, δημιουργήθηκε η θεματική περιήγηση "In touch with the Cycladic Culture", σε συνεργασία με το Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας. Η περιήγηση ήταν προσβάσιμη και σε άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ συμπεριλήφθηκε και η πρόσφατα κατασκευασμένη κινητή βιτρίνα με αντίγραφα εκθεμάτων από μάρμαρο ή ρητίνη.



Το "Stay in Athens" τελεί υπό την αιγίδα του επίσημου τουριστικού οδηγού της πόλης "This is Athens" του Δήμου Αθηναίων, βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προβάλει και να αναδείξει την ελληνική πρωτεύουσα, ως μια πόλη που έχει να προσφέρει στον επισκέπτη ποικιλία εμπειριών, σε όλες τις εποχές του χρόνου και ειδικά ως έναν κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό. Αυτό αποτελεί σταθερή επιδίωξη της τουριστικής αγοράς, καθώς παρότι ο αριθμός των επισκεπτών κινείται τα τελευταία χρόνια ανοδικά, παραμένει το ζητούμενο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της Αθήνας ως έναν αυτοτελή προορισμό, όπως άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο πλαίσιο αυτό, το "Stay in Athens" για άλλη μια χρονιά συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης εκτός της καλοκαιρινής περιόδου, ειδικά από δύο πολύ σημαντικές τουριστικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως η Γερμανία και η Αυστρία.