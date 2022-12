Με οκτώ βραβεία τιμήθηκε ο όμιλος Teleperformance στα ECCCA 2022

Μια ακόμα σημαντική διάκριση σημείωσε ο όμιλος Teleperformance, ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 8 βραβεία, κατά τη διάρκεια των European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSA) 2022.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν για τις καινοτόμες πρακτικές τους γύρω από την εξυπηρέτηση πελατών, τις ανθρώπινες αξίες, και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες τους. Η βράβευση αυτή, επομένως, έρχεται ως επισφράγισμα για την πορεία του ομίλου Teleperformance τόσο στην Ευρώπη γενικά, όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα, καθώς η Teleperformance Greece τιμήθηκε με Gold στην κατηγορία "Outsourced Contact Center of the Year" μαζί και την Canon EMEA, καθώς επίσης και με Highly Recommended Award στην κατηγορία "Best Multilingual Customer Service".

Σε δήλωσή της η Charlotte Foucteau, CEO της Teleperformance Greece ανέφερε: "Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που για ακόμα μια χρονιά οι αξίες και η φιλοσοφία της Teleperformance γύρω από την παροχή καινοτόμων, πολυκαναλικών και ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αναγνωρίζονται από τον κορυφαίο θεσμό των European Contact Centre & Customer Service Awards. Τα βραβεία αυτά αποτελούν απόδειξη της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε όχι μόνο αξεπέραστες υπηρεσίες στους πελάτες που μας έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αποτελώντας παράλληλα ένα ασφαλές, πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον, που σέβεται τους ανθρώπους του και έχει στόχο την προσωπική τους εξέλιξή.".

Τα ECCCSA 2022 πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 22 Νοεμβρίου σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Λονδίνο, παρουσία μερικών από τους σημαντικότερους οργανισμούς και ομίλους εξυπηρέτησης πελατών στην Ευρώπη. Με 22 χρόνια παρουσία, αποτελούν τον μακροβιότερο και μεγαλύτερο θεσμό βράβευσης εταιρειών στον συγκεκριμένο κλάδο, και εχέγγυο αξιοπιστίας και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα βραβεία.