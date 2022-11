Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου στο Λονδίνο

Ολοκληρώθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία το διήμερο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο σε συνεργασία με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου ήταν η προβολή των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και γενικότερα η ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου ξεκίνησαν με τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Franck Petitgas, Head of Morgan Stanley International. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: "Έχουμε καταφέρει να πείσουμε διεθνείς επενδυτές ότι αυτή είναι η στιγμή να έρθουν στην Ελλάδα. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν δείκτη για το ενδιαφέρον που έχει καταφέρει να προσελκύσει η Ελλάδα και το 2022 ήταν μία χρονιά στην οποία πετύχαμε ρεκόρ. Προσδοκώ ότι θα καταγράψουμε ρεκόρ και το 2023. Πιστεύω πως η δυναμική είναι μεγάλη και είμαι πολύ αισιόδοξος. Σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, το 2022 θα είμαστε κοντά στo 6%, ενώ για το 2023 προσδοκούμε 1,8%, τρεις φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν θα με εξέπληττε αν τελικά πετύχουμε και υψηλότερη ανάπτυξη. Αλλά το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι η τωρινή ανάπτυξη έχει πραγματικά βιώσιμα χαρακτηριστικά και αυτό βοηθά την ελληνική οικονομία να γίνει πλέον πολύ πιο εξωστρεφής".

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε συζήτηση του Επικεφαλής Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο. Στη συζήτηση αυτή, ο κύριος Πατέλης σημείωσε πως "είναι αδικαιολόγητα απαισιόδοξες οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα όταν είναι βασισμένες στους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, η μέση διάρκεια του χρέους παραμένει μεγάλη, ενώ ο ΟΔΔΗΧ με την πολιτική του (over hedging) έχει κατορθώσει να μειώσει τους κινδύνους από την αύξηση των επιτοκίων. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική οικονομία, πρόσφατα εγκρίθηκε η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του ταμείου ανάκαμψης. Ειδικά για το σκέλος των δανείων, ο στόχος έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Υπάρχει, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά των μεριδίων των τραπεζών που θα διαθέσει το ΤΧΣ. Η πώληση των μετοχών θα προχωρήσει σύντομα, μόλις εγκριθεί η στρατηγική αποεπένδυσης."

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 28 εισηγμένες εταιρείες:

ADMIE HOLDINGS, AEGEAN AIRLINES, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, ATHENS EXCHANGE GROUP, ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE SA, AUTOHELLAS, SENERGY HOLDINGS, ELLAKTOR, ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY, EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS, GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION, OPAP, OTE, HELLENIQ ENERGY HOLDINGS, INTRACOM HOLDINGS, INTRALOT, LAMDA DEVELOPMENT, MOTOR OIL HELLAS, MYTILINEOS, NATIONAL BANK OF GREECE, NOVAL PROPERTY, PIREAUS FINANCIAL HOLDINGS, PIRAEUS PORT AUTHORITY, PUBLIC POWER CORPORATION, SARANTIS GROUP, TERNA ENERGY, TITAN, VIOHALCO.

Επίσης, για πρώτη φορά σε αντίστοιχη διοργάνωση, συμμετείχε και η μη εισηγμένη εταιρεία PEOPLECERT.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, σχολίασε: "Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Συνεδρίου που συνδιοργανώσαμε με την Morgan Stanley. To φετινό Συνέδριο δεν ήταν παρά η αφετηρία της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει για την αναβάθμιση και ενίσχυση της εξωστρέφειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και θα επεκτείνουμε την συνεργασία μας στο μέλλον με τους σημαντικότερους επενδυτικούς οίκους, στοχεύοντας πάντα στην ανάδειξη των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας."