Η Karolina Markiewicz-Kuskowska νέα Γενική Διευθύντρια της Henkel Consumer Brands

Η Henkel Hellas ανακοινώνει ότι η Karolina Markiewicz-Kuskowska αναλαμβάνει Γενική Διευθύντρια της Henkel Consumer Brands, της νεοσύστατης δομής που συγχωνεύει τις επιχειρηματικές μονάδες Laundry & Home Care και Beauty Care. Η Markiewicz-Kuskowska, 44 ετών, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο marketing, το trade marketing και τις πωλήσεις για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

Γεννημένη στην Πολωνία, η Markiewicz-Kuskowska αποφοίτησε από τη σχολή Marketing and Management του Πανεπιστημίου Nicolaus Copernicus στο Τορούν, και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 2001 στην Colgate-Palmolive. Εντάχθηκε στη Henkel το 2013, καλύπτοντας ρόλους αυξανόμενης ευθύνης, καθώς και διεθνείς αναθέσεις. Το 2019 έγινε Γενική Διευθύντρια της Henkel Beauty Care στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Πλέον, αναλαμβάνει επικεφαλής της Henkel Consumer Brands στην Ελλάδα.

"Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που εγκαινιάζω την Henkel Consumer Brands στην Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεντρώνοντας το χαρτοφυλάκιό μας με τα Απορρυπαντικά & Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας και τα Προϊόντα Ομορφιάς κάτω από μια ομπρέλα, θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας ως μία ομάδα σε όλα τα touchpoints", δήλωσε η Karolina Markiewicz-Kuskowska. "Θα επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας σε βασικά στρατηγικά θέματα όπως η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση προς όφελος των πελατών και των καταναλωτών μας, θα φροντίσουμε επίσης και τους ανθρώπους μας, που είναι οι πραγματικοί μοχλοί της επιτυχίας της Henkel".

Η Markiewicz-Kuskowska πλαισιώνεται από μια δυναμική και εξαιρετικά έμπειρη ομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία απαρτίζεται από τη Στρατηγούλα Βαμβαλή, Head of Marketing & Trade Marketing, τον Πρίαμο Ρούφο, Head of Commercial Exellence, τον Βασίλη Αναστασόπουλο, Head of Sales και τη Μαρία Βαγιανοπούλου, Head of Sales Controlling. Η Δανάη Βασιλάκη διατηρεί τον ρόλο της ως Head of Supply Chain και ο Στράτος Βοστάνης συνεχίζει να είναι υπεύθυνος Business Controlling.