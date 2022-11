Τι είδαν οι Έλληνες τραπεζίτες και επιχειρηματίες στο Λονδίνο

Της Βάσως Αγγελέτου

Σε αισθητά βελτιωμένο κλίμα - σε σύγκριση με τρία χρόνια νωρίτερα - ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του διήμερου επενδυτικού roadshow που διοργανώνει η ΕΧΑΕ σε συνεργασία με τη Morgan Stanley το διήμερο 28-29 Νοεμβρίου στο Λονδίνο.

Πηγές που έλαβαν μέρος στις εργασίες του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου εχθές, Δευτέρα, μετέφεραν στο Capital.gr την αισιοδοξία που επικρατεί στην επενδυτική κοινότητα μετά την εξυγίανση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια και τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικονομία.

"Η ατμόσφαιρα στις συναντήσεις μας με τους επενδυτές σε τίποτα δεν θυμίζει τις αντίστοιχες διοργανώσεις το 2018 και 2019 όπου οι τράπεζες θεωρούνταν "ζόμπι” από τους ξένους αναλυτές και η πορεία της ελληνικής οικονομίας θεωρούνταν ακόμη αβέβαιη", αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος εισηγμένης εταιρείας.

Ειδικά στο θέμα των τραπεζών, οι αναλυτές επισημαίνουν με ενθουσιασμό, όχι μόνο τη μείωση του δείκτη NPEs σε μονοψήφια επίπεδα, αλλά και την καταγραφή ισχυρής κερδοφορίας το φετινό εννεάμηνο. "Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, το ενδιαφέρον των ερωτήσεων που έθεσαν τα funds δεν περιστρεφόταν γύρω από την ποιότητα του ενεργητικού μας, αλλά από τα επιχειρησιακά μας σχέδια για το 2023", επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχος συστημικής τράπεζας.

Το ενδιαφέρον των αναλυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εστιάζεται πλέον στους τόκους, τα αποτελέσματα, τα κεφάλαια και τη δανειακή επέκταση σε πολύ καλύτερο κλίμα απ’ ό,τι παλαιότερα. "Δύο ήταν οι άξονες στους οποίους ερωτηθήκαμε επίμονα. Πρώτον, κατά πόσο τα επίπεδα κερδοφορίας των τελευταίων τριμήνων είναι διατηρήσιμα και, δεύτερον, τι θα συμβεί με τις εκλογές. Όσον αφορά στο πρώτο θέμα, μεταφέραμε στους επενδυτές την εκτίμηση ότι το τέταρτο τρίμηνο θα είναι ακόμη καλύτερο", εξηγεί η ίδια πηγή.

Τα επιτελεία των τραπεζών επισήμαναν, πάντως, στους αναλυτές ότι η αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων τους επόμενους μήνες αναμένεται να συμπιέσει το περιθώριο κέρδους (spread) που έχει ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Σκιά πάνω από το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να ρίχνει η απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας (investment grade), η οποία δεν αναμένεται να ανακτηθεί τουλάχιστον πριν τις εκλογές -όπως παραδέχθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην ίδια διοργάνωση.

Δεν ήταν λίγοι, μάλιστα, οι fund managers που ξεκαθάρισαν στις ομάδες Investor Relations των εταιρειών ότι "ήρθαμε να σας δούμε γιατί μας ενδιαφέρει η περίπτωσή σας, ωστόσο, δεν πρόκειται να επενδύσουν προτού αποκτήσει η Ελλάδα investment grade".

Μειωμένη προσέλευση επενδυτών

Πολύ λιγότερα αριθμητικά ήταν φέτος τα ραντεβού "one to one" που έκλεισε η Morgan Stanley για τις εισηγμένες εταιρείες που ταξίδεψαν ως το Λονδίνο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι εταιρείες που θεωρούνται "success stories" για τα ελληνικά δεδομένα, δεν ξεπέρασαν τα 4-5 ραντεβού, ενώ πολλές εξ αυτών δεν έχουν κανονίσει ούτε ένα ραντεβού σήμερα, Τρίτη.

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ότι σημαντικό μέρος των επενδυτών που ήρθαν στα ραντεβού ήταν hedge funds και όχι οργανισμοί μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, γεγονός που δεν συνάδει με το προφίλ των συστημικών τραπεζών αλλά ούτε με τη στρατηγική των περισσότερων εισηγμένων εταιρειών. Ωστόσο, δεν έλειψαν από το event και ηχηρά ονόματα του επενδυτικού γίγνεσθαι, οι "γνωστοί άγνωστοι" Fidelity, Blackrock, Capital, καθώς και η T. Rowe Price, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον κυρίως για τις τράπεζες και επιλεγμένα blue chips.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών επιστράτευσαν το δικό τους δίκτυο επαφών στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να προγραμματίσουν απευθείας συναντήσεις με funds, εκτός του πλαισίου του Roadshow, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας στη βρετανική πρωτεύουσα.