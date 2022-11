Future Ithacans: H Alpha Bank πόλος επαναπατρισμού των Ελλήνων του εξωτερικού

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη χώρα, αλλά και οι προσδοκίες σημαντικού αριθμού Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην πατρίδα και να σταδιοδρομήσουν στην Alpha Bank, κυριάρχησαν την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, στην ημερίδα "Future Ithacans”, που διοργάνωσε η Τράπεζα σε συνεργασία με το Hellenic Bankers Association (ΗΒΑ) – UK.

Με τον CEO του Ομίλου κ. Βασίλη Ψάλτη να υπογραμμίζει πως "θέλουμε να μπολιάσουμε το δυναμικό της Τράπεζας με τον σημαντικό πλούτο γνώσεων και εμπειριών των Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό", κορυφαία στελέχη της Διοίκησης της Alpha Bank βρέθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα, προκειμένου να παρουσιάσουν τον μετασχηματισμό της Τράπεζας, που την καθιστά εργοδότη επιλογής για το ελληνικό ταλέντο, αλλά και να συνομιλήσουν δια ζώσης με τους Έλληνες που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό.

Υπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Ράπανο, στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες και συζητήσεις σε πάνελ, εκτός του CEO του Ομίλου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Elanor Hardwick, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Σπύρος Φιλάρετος, ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking Γιάννης Εμίρης, ο COO Στέφανος Μυτιληναίος, ο Γενικός Διευθυντής – Chief of Corporate Center Νικόλας Χρυσανθόπουλος, η Chief Human Resources Officer Φραγκίσκη Μελίσσα, ο Γενικός Διευθυντής Wealth Management & Treasury Γιώργος Μιχαλόπουλος, η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Μαρία Ροντογιάννη, ο Chief Economist Παναγιώτης Καπόπουλος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιώργιος Κάτσικας, Chairman of the Hellenic Bankers’ Association UK.

Το "Future Ithacans” παρακολούθησαν με φυσική παρουσία περισσότεροι από 200 Έλληνες που εργάζονται στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων διαδικτυακά, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές τόσο της Τράπεζας, όσο και της ελληνικής οικονομίας. Το "παρών" έδωσε, επίσης, εκπρόσωπος της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, δεδομένου ότι ο επαναπατρισμός του ελληνικού ταλέντου αποτελεί εθνική προτεραιότητα, με την Πολιτεία να έχει, μάλιστα, θεσπίσει και φορολογικά κίνητρα για τους Έλληνες που επιθυμούν να επιστρέψουν.

Β. Ράπανος: "Η Ιθάκη είναι προορισμός, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι η έναρξη μιας νέας ζωής στην πατρίδα"

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Βασίλειος Ράπανος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, καλώντας τους να αξιοποιήσουν το πιο σημαντικό στοιχείο τους, το ανθρώπινο κεφάλαιο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην Alpha Bank και, γενικότερα, στην Ελλάδα, "μια χώρα που αλλάζει και αναζητεί μια νέα θέση στον χάρτη του οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα". Επίσης, παίρνοντας ως παράδειγμα τους Alpha Ithacans, Έλληνες που έχουν ήδη βρει την επαγγελματική τους "Ιθάκη" στον Όμιλο, σημείωσε ότι "η Ιθάκη είναι προορισμός, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι η έναρξη μίας νέας ζωής στην πατρίδα, την Ελλάδα, που συχνά μας πληγώνει και μας πικραίνει, αλλά μας αγαπά και την αγαπούμε. Η ευημερία της είναι και δική μας".

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καπόπουλος, αναλύοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αναφέρθηκε στις πρόσφατες κρίσεις που πέρασε η χώρα, η εμπειρία των οποίων δείχνει ότι "ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό". Πρόσθεσε δε, ότι η Ελλάδα είναι ανθεκτική στην ενεργειακή κρίση και παρουσιάζει σήμερα ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική χάρη στον τουρισμό και τις επενδύσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν στο μέλλον τόσο οι ξένες άμεσες επενδύσεις, όσο και οι δημόσιες επενδύσεις σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του ΤΑΑ.

Β. Ψάλτης: "Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους"

Στη σημασία της προσέλκυσης ταλαντούχων Ελλήνων από το εξωτερικό, αλλά και στις προοπτικές που ανοίγονται σε όσους επιλέγουν να γυρίσουν στην Ελλάδα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO του Ομίλου. Ο κ. Ψάλτης μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τη δικιά του ιστορία ως Ithacan, καθώς και ο ίδιος έφυγε από το Λονδίνο για να δουλέψει στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και στην Alpha Bank, αναλαμβάνοντας τα ηνία της έπειτα από μερικά χρόνια. "Η ιδέα της επαφής με ταλαντούχους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούσε μία από τις πρώτες μου ιδέες από τότε που ανέλαβα CEO", σημείωσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια και οι οποίες, σε συνδυασμό με την ισχυρή ώθηση που δόθηκε από την ελληνική οικονομία, οδήγησαν την Alpha Bank να καταστεί "μία πολύ διαφορετική Τράπεζα από οικονομική, επιχειρηματική και πολιτιστική άποψη". "Η Alpha Bank δεν είναι απλώς μια ακόμη ελληνική τράπεζα" υπογράμμισε, καθώς "έχει μια ιστορία άνω των 150 ετών και έχει διαμορφώσει το DNA της με μια πολύ ανθρώπινη προσέγγιση προς το προσωπικό της, έχοντας ενσταλάξει ένα βαθιά συναδελφικό συναίσθημα σε όλους".

"Αλλάζουμε το μοντέλο λειτουργίας, έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε με ευέλικτους τρόπους και καταβάλλουμε προσπάθειες για να εντοπίσουμε και να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας. Ο μόνος τρόπος για να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να ξεδιπλώσουν την πλήρη δυναμική τους, να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπο της προσπάθειάς τους και να τους αμείβουμε ανάλογα", υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι "στόχος μας είναι να βρούμε ανθρώπους με γνώσεις, ιδέες για το πώς θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι και ακόμα πιο αποδοτικοί, διάθεση για σκληρή δουλειά και με ομαδικό πνεύμα, οι οποίοι θέλουν οι ιδέες τους να πιάνουν τόπο και να βλέπουν την επίδραση τους σε μεγάλα κομμάτια της οικονομίας". Επιδίωξη της Τράπεζας, συμπλήρωσε, είναι να αποτελέσει "εργοδότη επιλογής για το ελληνικό ταλέντο και τράπεζα επιλογής για τα κοινωνικά στρώματα που στοχεύουν στην πρόοδο της χώρας μας".

Η κυρία Elanor Hardwick, ως μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank από το Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλέστηκε τη μακρά της διαδρομή σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους του εξωτερικού για να υποστηρίξει ότι η Τράπεζα αποτελεί έναν "αυθεντικά ευέλικτο οργανισμό που δεν διστάζει να λάβει δύσκολες αποφάσεις και να τις εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα", προσθέτοντας ότι η εξέλιξη στην εταιρική διακυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο "όπου η φωνή όλων μας μπορεί να ακουστεί".

"Η επιλογή να επιστρέψω από τις σπουδές μου στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εργαστώ στην Alpha Bank ήταν συνειδητή και δεν την έχω μετανιώσει", εκμυστηρεύτηκε ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, υπογραμμίζοντας πως η Τράπεζα από το 2019 έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική, που, παράλληλα με τα επιτεύγματα στα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας, επιταχύνει τη "μετάβαση σε μία διαφανή και αξιοκρατική κουλτούρα σε όλο τον οργανισμό".

Από τη μεριά της, η κυρία Μαρία Ροντογιάννη αναφέρθηκε στο πώς πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, όπου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, "η εμπειρία, η ηγεσία, το όραμα και η αποστολή του κ. Ψάλτη για την Τράπεζα με ενέπνευσαν. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι μέρος μίας νικηφόρας ομάδας που θα μεταμόρφωνε την Τράπεζα, διατηρώντας παράλληλα την πλούσια κληρονομιά της".

Ο Άνθρωπος στο επίκεντρο του Μετασχηματισμού της Alpha Bank

Στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της Alpha Bank αναφέρθηκε στη σύντομη τοποθέτησή του και ο Γιάννης Εμίρης, ο οποίος τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια "έχουμε προβεί σε αλλαγή του μοντέλου εξυπηρέτησης Πελατών, από μία βασικού επιπέδου εξυπηρέτηση δανείων σε έναν ολοκληρωμένο και ολιστικό συμβουλευτικό ρόλο". Σε αυτή την κατεύθυνση, υπογράμμισε, "αναζητούμε σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντές τους και τις ικανότητές τους, και να εξελιχθούν σε ένα υγιές και ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον".

Οι κ.κ. Μιχαλόπουλος και Σαραφόπουλος μίλησαν από τη σκοπιά της Διεύθυνσης Wealth Management & Treasury και της Διεύθυνσης Διαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού, αντίστοιχα. "Είναι η ιδανική στιγμή και σημείο εισόδου στη Διαχείριση Περιουσίας, έναν τομέα με αναπτυξιακή δυναμική και έμφαση στον μετασχηματισμό, παρέχοντας τις βάσεις για μία εκθετικά ανοδική καμπύλη μάθησης, παράλληλα με την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών πελατών και ιδιωτών υψηλού κύρους", υποστήριξε ο κ. Μιχαλόπουλος, με τον κ. Σαραφόπουλο να σημειώνει ότι "δεδομένου ότι η Ελλάδα και ο τραπεζικός της τομέας έχουν εξέλθει το 2022 από τις δύσκολες συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας, είμαστε τώρα σε θέση να αναπτυχθούμε και να μετασχηματίσουμε τον τομέα Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, σε ένα σχήμα και ένα σύνολο δεξιοτήτων παρόμοιο με τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κλάδου μας παγκοσμίως".

Στην έμφαση που δίνει η Alpha Bank στην καινοτομία και την ψηφιακή εμπειρία των Πελατών αναφέρθηκε ο Σπύρος Φιλάρετος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα "έκανε το πρώτο μεγάλο ψηφιακό βήμα στην παροχή υπηρεσιών της το διάστημα 2018-2021 και τώρα υλοποιεί το δεύτερο άλμα της, εφαρμόζοντας το Digital Roadmap πλάνο της για τα επόμενα 3-5 χρόνια", συμπληρώνοντας ότι το σημερινό μοντέλο εξυπηρέτησης παρέχει βασικές, αποκλειστικά ψηφιακές υπηρεσίες στο πελατολόγιο του Ομίλου, ενώ παράλληλα τοποθετεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σε ευρύτερα οικοσυστήματα, ως μέρος του customer process.

Από τη μεριά του, ο Στέφανος Μυτιληναίος περιέγραψε τη δική του εμπειρία ως Έλληνας που έζησε και δούλεψε στο εξωτερικό, καθώς και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και καλής συνεργασίας που συνάντησε όταν ανέλαβε COO της Alpha Bank. Παρότρυνε τους παρευρισκόμενους να ξεπεράσουν τις όποιες προκαταλήψεις για την επιστροφή στην Ελλάδα και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν.

Φραγκίσκη Μελίσσα: "Η νέα εταιρική κουλτούρα κρατάει τα πιο σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος και φέρνει έναν αέρα αλλαγής στον τρόπο σκέψης και εργασίας"

Από την πλευρά της, η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα περιέγραψε τα βήματα που έκανε η Διοίκηση της Alpha Bank, επανασχεδιάζοντας τόσο την κουλτούρα και τις αξίες της Τράπεζας, όσο και τον εταιρικό σκοπό της, "μέσα από πρωτοβουλίες που βασίζονται στις αρχές της καινοτομίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων μας". Υπογράμμισε, επίσης, ότι στόχος της νέας εταιρικής κουλτούρας που διαμορφώνεται είναι να κρατήσει "τα πιο σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος, αλλά παράλληλα να φέρει έναν νέο αέρα αλλαγής στον τρόπο σκέψης και εργασίας όλων των εργαζομένων".

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα νέα προγράμματα εξέλιξης και ανάπτυξης των εργαζομένων, τα οποία επανασχεδιάστηκαν με σκοπό να συνδεθούν με ένα ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών και παροχών, καθώς όπως τόνισε η CHRO του Ομίλου, "δεν έχει σημασία μόνο η εισαγωγή νέου ταλέντου, αλλά και η διακράτησή του". Πρόσθεσε δε, ότι "εισάγουμε νέα μοντέλα επιβράβευσης και ανταμοιβών που λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τη σημασία συγκεκριμένων θέσεων για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας, όσο φυσικά και την απόδοση των εργαζομένων μας. Παράλληλα, φροντίζουμε σταδιακά να βρισκόμαστε στο επίπεδο των εταιρειών που αμείβουν ανταγωνιστικά, αλλά και να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στον νέο τρόπο εργασίας των ομάδων, που απαιτούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης".

Κλείνοντας το μήνυμά της, η κυρία Μελίσσα τόνισε ότι στην Alpha Bank, "παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας, να βρεθούμε στην κορυφή των 3 καλύτερων εργοδοτών στη χώρα, διαμορφώνουμε μία νέα κουλτούρα σεβασμού στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα (Diversity, Equility and Inclusion), μέσω της νέας στρατηγικής μας που προβλέπει ειδικά προγράμματα που προάγουν τη γυναικεία ενδυνάμωση και εξέλιξη, την έμφαση στη συμπερίληψη διαφορετικών ηλικιών, αλλά ακόμη και σε αυτό που ονομάζεται cultural diversity".

Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση συγκέντρωσαν οι μαρτυρίες των Alpha Ithacans, οι οποίοι μέσω βίντεο που προβλήθηκε, μίλησαν για την εμπειρία τους ως εργαζόμενοι πλέον στην Τράπεζα, ύστερα από την απόφασή τους να αποχωρήσουν από χώρες και μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, ενώ ζωηρή ήταν η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων και των Στελεχών της Alpha Bank σε όλους τους γύρους ερωταπαντήσεων, κατά τη διάρκεια της ημερίδας και του networking session.