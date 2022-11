Διάκριση στα HR Awards 2022 για την Pylones Hellas

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία 25 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, διακρίθηκε - για τέταρτη συνεχή χρονιά - στα ευρέως αναγνωρισμένα, HR Awards.

Η επιτυχημένη παρουσία και διάκριση της Pylones Hellas στα HR Awards επισφραγίζει την επαναπιστοποίηση της εταιρίας ως Great Place to Work® για 3η συνεχή χρονιά, που έλαβε πρόσφατα η εταιρεία από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε βράβευση (silver) για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε, διαχειρίστηκε και πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εσωτερικά events της - όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της – επικεντρώνοντας την ενέργεια αυτή αποκλειστικά στους ανθρώπους της και τις αξίες της εταιρίας!

"Way to the Top" - Best HR Corporate Event

Η δραστηριότητα, "Way to the top” είχε διττό χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε ως μια experimental outdoor activity με τη βοήθεια συνεργάτη – EZGReece DMC – που σκοπό είχε τη δημιουργία μιας συναρπαστικής περιπέτειας που βασιζόταν στη διασκέδαση, το γέλιο και την ομαδική δράση και παράλληλα συνδεόταν με τις εταιρικές αξίες της Pylones Hellas. Πρώτη φορά η διατύπωση αυτών των αξιών παρουσιάστηκε στους εργαζομένους, με τη διαφορά ότι είχαν την ευκαιρία πρώτα να της βιώσουν και μετά να τις αναγνωρίσουν! Ο δρόμος προς τη κορυφή μπορεί να είναι δύσκολος μεγάλος και να έχει πολλά μονοπάτια … το μόνο που χρειάζεται ένας "Pylonee" για να φτάσει εκεί είναι οι αξίες μας (Communicate Openly - Support Each Other - Listen Learn Experiment - Delivered As Promised)

"Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη πυξίδα στην όποια στρατηγική της εταιρίας για το μέλλον και αυτό είναι κάτι που δεν χάνουμε ευκαιρία να το αναφέρουμε και να το αναδεικνύουμε στην Pylones Hellas! Ή δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται το ίδιο και κάθε φωνή ακούγεται είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ως εταιρεία. Τόσο η βράβευση μας στα HR Awards για 4η συνεχή χρονιά όσο και η αναγνώριση μας ως Great Place to Work®, αποτελούν μεγάλη επιβράβευση για τη συνεχή προσπάθεια που κάνουν οι ίδιοι μας οι άνθρωποι…οι "Pylonees”. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς, καθώς τίποτα από όσα έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη δική τους συμβολή και υποστήριξη!" τόνισε σχετικά με την βράβευση η κα Νέλλη Δεδεμάδη, HR Manager της Pylones Hellas.