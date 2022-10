Galaxy Cosmos Mezz: Από 31/10 η διαπραγμάτευση των μετοχών της στην ΕΝ.Α. PLUS

Η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 πρόκειται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 86.941.164 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,27 εκάστη, στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η "ΕΝ.Α. PLUS"). Στις 20 Οκτωβρίου 2022 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. PLUS (η "Ένταξη"). Σύμβουλος ΕΝ.Α. της Εταιρείας για την Ένταξη ορίστηκε η Grant Thornton A.E.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας είναι "ΓΚΜΕΖΖ" με ελληνικούς χαρακτήρες και "GCMEZZ” με λατινικούς χαρακτήρες. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι Ευρώ 0,27 ανά μετοχή. Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ένταξης των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. PLUS είναι διαθέσιμο από τις 20 Οκτωβρίου 2022 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της "Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Εταιρείας (https://www.galaxycosmosmezz.com/) και του Συμβούλου ΕΝ.Α (https://www.grantthornton.gr).

Οι Μέτοχοι που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη Ραφτόπουλο και τον κ. Δημήτριο Βογιατζή (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.: +357 2202 2891, e-mail: registrar@galaxycosmosmezz.com).