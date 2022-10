Στη Novibet, ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην εξυπηρέτηση πελατών

Στη Novibet, ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στον εορτασμό ενός εκ των αρτιότερων τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα μας, το οποίο εξελίσσεται σημαντικά κάθε χρόνο. Η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επενδύει διαχρονικά στην εξυπηρέτηση πελατών έχοντας σαν πρωταρχικό της στόχο τη δημιουργία μιας εύκολης και απρόσκοπτης εμπειρίας για τα μέλη της, αντικατοπτρίζεται και στη μεγάλη έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη των ανθρώπων της ομάδας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Novibet φέτος μετατρέπει την ‘Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών’ σε ‘Μήνα Εξυπηρέτησης Πελατών’, υλοποιώντας εσωτερικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με στόχο να αναδείξει τα επιτεύγματα της ομάδας. Στο πλαίσιο των δράσεων, η εταιρεία δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εργαζομένους να γνωρίσουν τον κόσμο της Εξυπηρέτησης Πελατών μέσα από job-shadowing sessions, master classes εκπαιδευτικού χαρακτήρα και διαδραστικές ενέργειες που ενισχύουν το συνεχές upskilling της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Novibet έχει χτιστεί εξ ολοκλήρου in-house, αναμένεται να ξεπεράσει τους διακόσιους εργαζομένους έως το τέλος του 2022. Η δομή και η λειτουργία της ομάδας, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, με έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολύγλωσσου hub εντός της ίδιας ομάδας, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.

Οι τρεις κορυφαίες διακρίσεις που απέσπασε η Novibet στα Βραβεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών για την χρονιά που μας πέρασε, στις κατηγορίες:

- Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη (Best omni-channel customer service)

- Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα (Best Online Customer Service (e-shop)

- Ειδικό Βραβείο: Customer Experience Game-changer of the year (Ομάδα), είναι το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και η κινητήριος δύναμη της ομάδας της Novibet.