Συνεργασία της EY Ελλάδος με το The People’s Trust

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την παροχή συνεχούς υποστήριξης στις ελληνικές επιχειρήσεις, η EY Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το The People’s Trust, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες business development, consulting και mentoring. Ιδρυτικός και βασικός χρηματοδότης του The People’s Trust είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του EY Ripples, προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥ, του οποίου βασικός πυλώνας – μεταξύ άλλων – είναι η υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση από στελέχη της ΕΥ, των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το The People’s Trust, πάνω σε επιχειρηματικά θέματα, κρίσιμα για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της διοργάνωσης και διεξαγωγής σειράς σεμιναρίων (webcasts). Η θεματολογία θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η στρατηγική για νεοφυείς επιχειρήσεις, το ψηφιακό marketing, η φορολογία των επιχειρήσεων και η πρόσβαση σε προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κος Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: "Το Τhe People’s Trust έχει αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει μικρές ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από μικροχρηματοδότηση, συμβουλευτική και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην ΕΥ, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την υποστήριξη επιχειρηματιών που διαθέτουν πάθος για δημιουργία και καινοτόμες ιδέες. Είναι φυσικό, λοιπόν, να αγκαλιάσουμε την πρωτοβουλία αυτή, οργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο του προγράμματος EY Ripples, ώστε να μοιραστούμε με τους επιχειρηματίες αυτούς τις γνώσεις και την εμπειρία των ομάδων μας".

Από την πλευρά του The People’s Trust, η κα Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, ανέφερε: "Το The People’s Trust υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, παρέχοντας οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μας τιμά ιδιαίτερα η συνεργασία με την EY Ελλάδος, έναν οργανισμό διεθνούς κύρους που πιστεύει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, επενδύει στους ανθρώπους και στην καινοτομία και στοχεύει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Είμαι βέβαια πως η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων από τα έμπειρα στελέχη της EY Ελλάδος, για τους ωφελούμενους του The People’s Trust, θα παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και θα βοηθήσει ουσιαστικά το έργο μας".