Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Το 85% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην α’ φάση έχουν επιλέξει εφαρμογές της Epsilon HR

H Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η πλέον σοβαρή μεταρρύθμιση στον εργασιακό τομέα με τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων και επιχειρήσεων, ξεκίνησε σταδιακά να εφαρμόζεται από την 1/7/22 σε "ειδική ομάδα" μεγάλων εταιριών και με πλήρη εφαρμογή για τις επιχειρήσεις της Α’ ΦΑΣΗΣ από την 1/11/2022.

Ήδη, περισσότεροι από 120.000 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Α’ ΦΑΣΗ εφαρμογής του νέου μέτρου (όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα & τα Super Market με προσωπικό άνω των 250 εργαζομένων), έχουν συμμορφώσει τη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις αποστέλλουν ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση & real-time στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας τον χρόνο έναρξης & λήξης εργασίας των εργαζομένων τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η νέα νομοθεσία θα εφαρμοστεί σταδιακά στη Β’ ΦΑΣΗ, στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με πρώτο κρίσιμο στάδιο την ολοκλήρωση της "απογραφής "των εργαζομένων τους έως τις 30/11/2022, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθετική ρύθμιση για το νέο Ψηφιακό Ωράριο.

H EPSILON HR, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, η Leader εταιρία πληροφορικής στα συστήματα Μισθοδοσίας, HRM και Ωρομέτρησης υποστηρίζει σήμερα με τις εφαρμογές της την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, με τον υπολογισμό της μισθοδοσίας για πάνω από 1.800.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Α’ ΦΑΣΗ εφαρμογής του μέτρου (51 εταιρίες) έχουν επιλέξει και αξιοποιούν ήδη τις εφαρμογές της EPSILON HR για την "ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ" και την τεχνολογική διασύνδεση με τα πληροφοριακά τους συστήματα υπολογισμού της μισθοδοσίας και με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στις εταιρίες αυτές συμπεριλαμβάνονται :

• σχεδόν όλα τα Super Market της χώρας (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ, MARKET IN, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, κ.ά.), και η πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων, δύο εκ των τεσσάρων Τραπεζικών Ιδρυμάτων (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK) Το σύνολο των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει η EPSILON HR παρέχει αυτόματη διασύνδεση με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο οι κινήσεις των εργαζομένων, ενώ παράλληλα παρέχει μια αποκλειστική "All in One Solution" που εξασφαλίζει τη διασύνδεση της Ψηφιακής Κάρτας με τα πληροφοριακά συστήματα :

✓ Ωρομέτρησης,

✓ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, και

✓ Μισθοδοσίας της κάθε επιχείρησης.

Ο Όμιλος EPSILON NET, όπως αναφέρει, ως ο καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Ελληνικών Επιχειρήσεων επενδύει αδιαλείπτως σε τεχνολογίες αιχμής, προσφέρει μια σειρά συνολικών λύσεων για τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες αποτελώντας έναν one-stop-shop προορισμό για το σύγχρονο επαγγελματία. Με την EPSILON HR να πρωτοστατεί ξεκάθαρα στον τομέα της Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και HRM, ηγείται στην αγορά με τις πλέον καινοτόμες λύσεις και για τη σημαντική εργασιακή αλλαγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αυξημένη αίσθηση της ευθύνης και πρωτοπορίας.