Γκιζελής στο ΣΕΒ: Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις η επένδυση στους αυτοματισμούς της σύγχρονης ρομποτικής

Με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων και υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΣΕΒ, εκδήλωση της Gizelis Robotics, με θέμα: "Σύγχρονη Ρομποτική στην Ελληνική Βιομηχανία. Πυλώνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας". Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 22.9.2022, με την υποστήριξη της ΕΕΝΕ και του ΣΒΣΕ, εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Gizelis Robotics, ως του μεγαλύτερου integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, να συμβάλλει στην ενημέρωση των βιομηχανικών μας επιχειρήσεων σχετικά με τη σημασία, τα αναπτυξιακά οφέλη και τις προοπτικές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και των εφαρμογών της. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο κ. Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ κ. Πάνος Λώλος, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΒΣΕ κ. Φώτης Τσολάκος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν εφαρμογές σύγχρονης ρομποτικής σε δυναμικές βιομηχανικές επιχειρήσεις στη χώρα μας που βελτίωσαν στην πράξη την παραγωγικότητα, ενίσχυσαν την ποιότητα και διασφάλισαν την αποδοτική λειτουργία των μηχανών αναβαθμίζοντας την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων.

Ο κ. Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε δηλώσεις του επισήμανε: "Η αξιοποίηση της ρομποτικής, των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για την προσαρμογή της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας γενικότερα, στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Σε έναν κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, η ελληνική επιχείρηση Gizelis Robotics SA που εξειδικεύεται στην ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, έχει αποκτήσει πολύ σημαντική εξαγωγική δυναμική, αναπτύσσοντας τεχνολογίες αιχμής και απευθύνεται πλέον στην παγκόσμια βιομηχανία. Εφαρμόζοντας την τελευταία τεχνολογία αυτοματισμού δημιουργεί, μεταξύ άλλων, αυτόνομα συνεργατικά ρομπότ με έναν καινοτόμο συνδυασμό από αισθητήρες, κάμερες και δεδομένα που αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Στην εκδήλωση, όπου είχα την χαρά να απευθύνω χαιρετισμό, παρουσιάστηκαν εφαρμογές σύγχρονης Ρομποτικής στην Ελλάδα σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικότητας".

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος σημείωσε: "Για τον ΣΕΒ οι επενδύσεις στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ένας τρόπος να καλύψουμε γρήγορα το επενδυτικό κενό είναι μαθαίνοντας από τις καλές πρακτικές επιχειρήσεων που πρωτοπορούν στην τεχνολογία. Συγχρόνως, αξιοποιώντας τα νέα διαθέσιμα, επενδυτικά και αναπτυξιακά εργαλεία μπορούμε να ανεβάσουμε ταχύτητα και να μπούμε φιλόδοξα στην ψηφιακή εποχή της σύγχρονης ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των big data. Η σημερινή εκδήλωση μας προσέφερε πολύτιμη γνώση στον τομέα και μέσα από τις παρουσιάσεις επιτυχημένων εφαρμογών σε δυναμικές βιομηχανίες της χώρας μας έκανε πιο αισιόδοξους για το τι μπορούμε να πετύχουμε σήμερα".

Ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Πρόεδρος του του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΣΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας), κ. Πάνος Λώλος τόνισε, μεταξύ των άλλων, ότι: "POMΠOTIKH KAI OI AYTOMATIΣMOI MΠOPOYN NA AΠOTEΛEΣOYN ENAN ΣHMANTIKO ΠAPAΓONTA ΔIAΦOPOΠOIHΣHΣ KAI AYΞHΣHΣ THΣ ANTAΓΩNIΣTIKOTHTAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ BIOMHXANIAΣ. H EΓXΩPIA ΠAPAΓΩΓH POMΠOTIKΩN ΣYΣTHMATΩN, AYTOMATIΣMΩN KAI H ANAΠTYΞH TEXNOΓNΩΣIAΣ ΘA ΠPEΠEI, OΠΩΣ ΠPOTAΘHKE ΠPOΣ TON YΦYΠOYPΓO EPEYNAΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ K. ΔHMA, NA ΔIEΠETAI AΠO ENIΣXYMENA KINHTPA, ΩΣTE NA AΠOTEΛEΣOYN ME TH ΣEIPA TOYΣ MEPOΣ ENOΣ ENAPETOY ANAΠTYΞIAKOY KYKΛOY".

Μιλώντας στη συνέχεια o κ. Ευάγγελος Γκιζελής, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Gizelis Robotics, αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΣΕΒ για τη φιλοξενία τόνισε ότι "σήμερα η επένδυση στους αυτοματισμούς της σύγχρονης ρομποτικής στην εποχή του Industry 4.0 είναι μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και για κάθε επιχείρηση διεθνώς". Ο κ. Γκιζελής έκανε σύντομη αναφορά στην πορεία εξέλιξης του βιομηχανικού ομίλου Γκιζελής που υπηρετεί την ελληνική και διεθνή βιομηχανία για περισσότερα από 50 χρόνια με εξαγωγές σε 55 χώρες.

Αναφέρθηκε στα έργα που έχει υλοποιήσει η ομάδα της εταιρίας και στάθηκε ιδιαίτερα στο "έξυπνο εργοστάσιο" της Calpak για να περιγράψει την πορεία προς τη δημιουργία στην πράξη ενός "smart factory". Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του ΙοΤ, machine Learning και artificial intelligence, του cloud computing και των big data επιτυγχάνεται – όπως τόνισε χαρακτηριστικά- συνεχής και real time επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, μηχανημάτων παραγωγής, πληροφοριακών συστημάτων και ρομπότ. O κ. Γκιζελής επισήμανε επίσης ότι η εμπειρία από την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων στις επιχειρήσεις αναγνωρίζει ως βασικό παράγοντα επιτυχίας την πίστη και δέσμευση της διοίκησης, την οργάνωση της κατάλληλης ομάδας έργου και την καλλιέργεια της αναγκαίας κουλτούρας μέσα στο εργοστάσιο, ώστε οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν την νέα τεχνολογία και να γίνει ο αυτοματισμός "κοινή λογική" σε όλη την επιχείρηση.

Ο κ. Γκιζελής ανέφερε ότι ωφελημένοι βγαίνουν πρωτίστως οι εργαζόμενοι αφού αναβαθμίζεται η εργασία τους και γίνονται πιο δημιουργικοί, σημειώνοντας επίσης ότι ο αυτοματισμός δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στον προμηθευτή και στον πελάτη και τελικά δυναμώνει την επιχείρηση. Σημείωσε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στην πράξη ρομποτικών συστημάτων, σημείωσε όπως είναι η τεράστια αύξηση της ποιότητας και των παραγωγικών δυνατοτήτων, η μείωση του φόρτου εργασίας, η σημαντική βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, η ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας, η δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές, η απόκτηση ενός εξαιρετικού εργαλείο marketing και η συνεπακόλουθη αύξηση θέσεων εργασίας. Καταλήγοντας ο κ. Γκιζελής κάλεσε την ελληνική βιομηχανία να αξιοποιήσει την ευκαιρία της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και να δημιουργήσει αξία για το παρόν και το μέλλον.

Ο κ. Γιώργος Μπραΐμης, Managing Director της Gizelis Robotics αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση και το Industry 4.0 σε macro περιβάλλον, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε συστήματα ρομποτικής παγκοσμίως τρέχουν με ετήσιους ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούν το 6% διεθνώς και με ηγέτες τεχνολογικά ανεπτυγμένες Ασιατικές χώρες, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επενδύσεις σε ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμούς δεν γίνονται για τον περιορισμό του εργασιακού κόστους, αλλά για τη δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού και παραγωγικού πλεονεκτήματος. Ειδικά για την Ελλάδα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου Αναπτυξιακού νόμου και του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 που διευκολύνουν επενδύσεις στη ψηφιακή οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μπραΐμης περιέγραψε επίσης το νέο χρηματοδοτικό προϊόν/ λύση RaaS (Robot as a Service) που σχεδιάζει η Gizelis Robotics με στόχο να διευκολύνει τους υποψήφιους πελάτες στην απόκτηση των υψηλής τεχνολογίας εφαρμογών της.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις σημαντικών έργων σε ελληνικές βιομηχανίες, όπως:

Το Ρομποτικό Σύστημα Παλετοποίησης Χαρτόδισκων Γιαούρτης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ.Ε (Όλυμπος) με ομιλητή τον κ. Αναστάσιο Μοσχάτο Business Development & Sales, Mechanical Engineer της Gizelis Robotics, και με παρέμβαση: από τον κ. Στέλιο Σαράντη, Chief Commercial Officer (CCO).

Τα AGVs (Aυτόνομα ρομποτικά οχήματα) στην παραγωγική διαδικασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας DEMO ΑΒΕΕ με ομιλητές: τους κκ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλος, Exports Sales Manager της Gizelis Robotics κα. Ιωάννα Καρατζόγλου, Robotics Sales Engineer της Gizelis Robotics και με παρέμβαση: κ. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος, Director of Industrial Development

Το Robotic Tab Holding System στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη Λάγιο, Chief Technical Officer (CTO) της Gizelis Robotics και με παρέμβαση από τον κ. Bασίλη Γκότση, Διευθυντή του Εργοστασίου Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

Το ολοκληρωμένο Ρομποτικό Σύστημα Παλετοποίησης Χαρτοκιβωτίων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ με ομιλητή τον κ. Γεώργιο Κουτσουδάκη Business Development Manager της Gizelis Robotics και με παρέμβαση από τον κ.. Μιχάλη Αραμπατζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Ζύμης – Αραμπατζή.

Το CALPAK Smart Factory: How we can take advantage of the manufacturing data produced by Robotics με ομιλητές τον κ. Παναγιώτη Λάγιο, Chief Technical Officer (CTO) της Gizelis Robotics και τον κ. Νίκο Ζαγκλή, Business Architect της StepOne και με παρέμβαση του κ. Kωστή Κωνσταντινίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calpak ΑE.