Leroy Merlin: Ο στόχος να γίνει κερδοφόρα και το νέο πρόσωπο-έκπληξη

Του Γιώργου Λαμπίρη

Τα επόμενα βήματά της στην ελληνική αγορά σχεδιάζει αυτή την περίοδο η Leroy Merlin μετά από μία παύση περίπου 2 ετών που επέβαλε η πανδημία, καθότι το τελευταίο της φυσικό κατάστημά ήταν αυτό που λειτούργησε εν μέσω πανδημίας το 2020. Στο επίκεντρο της ανάπτυξης του φυσικού δικτύου πώλησης τίθεται η κάλυψη περισσότερων περιοχών με νέα καταστήματα και στην περιφέρεια, με μεταστροφή του μοντέλου σε μία πιο ευέλικτη μορφή καταστημάτων με λιγότερα τετραγωνικά μέτρα κάλυψης.

Nεότερη εξέλιξη για την Leroy Merlin σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί η αποχώρηση του επί δεκαετίας διευθύνοντος συμβούλου, Olivier Arduin, και η ανάλυψη των καθηκόντων του από την Agathe Monpays, η οποία αποτέλεσε και το πρόσωπο – έκπληξη καθώς η επίσημη ανακοίνωση των διοικητικών εξελίξεων έγινε στο τέλος σχετικής ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους. Ο Oliver Arduin επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του τη Γαλλία όπου θα αναλάβει καθήκοντα στη διοίκηση της γαλλικής Leroy Merlin, ο τζίρος της οποίας ανέρχεται στα 8 δισετομμύρια ευρώ.

Το πλάνο για κερδοφόρα αποτελέσματα

Η εταιρεία που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, επιδιώκει να γυρίσει τα ζημιογόνα αποτελέσματα των τελευταίων ετών σε κερδοφορία, κάτι που σύμφωνα με τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο, Olivier Arduin, θα είναι εφικτό μέσα από τις προγραμματισμένες προς υλοποίηση επενδύσεις. "Συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες λόγω πανδημίας το 2020 και το 2021. Θα υπάρξουν νέες επενδύσεις σε darkstore με στόχο να στηρίξουν την ανάπτυξη. Υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης μέσα από επενδύσεις. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γυρίσει σταδιακά η εικόνα μέσα στα επόμενα χρόνια και πως μέσα από τις κινήσεις που κάνουμε θα επέλθει η κερδοφορία”, σημείωσε ο κ. Arduin. O ίδιος τόνισε ότι η επενδυτική στρατηγική για την Ελλάδα έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση του 2020, η Leroy Merlin στην Ελλάδα είχε κύκλο εργασιών 117,51 εκατ. ευρώ με καθαρές ζημίες 10,85 εκατ. ευρώ, από κύκλο εργασιών 138,47 εκατ. ευρώ το 2019 με καθαρές ζημίες 8,15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της το ανήλθε το 2021 στα 154 εκατ. ευρώ από 145 εκατ. ευρώ το 2018 και η πρόβλεψη για το 2022 είναι ότι θα ανέλθει στα 191 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η Leroy Merlin διατηρεί τη στήριξη ενός ισχυρού ομίλου, του Groupe Adeo, ο κύκλος εργασιών του οποίου ανέρχεται στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Νέο concept καταστήματος με είδη κήπου

Στο πλάνο αλυσίδας προϊόντων Do it Yourself είναι η ανάπτυξη και εξειδικευμένων καταστημάτων, όπου το πρώτο από αυτά θα φέρει την ονομασία "Material” και θα λειτουργήσει πιλοτικά στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα με την πώληση ειδών κήπου. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Γαρούφας, διευθυντής ανάπτυξης της Leroy Merlin για Ελλάδα και Κύπρο: "Θέλουμε να γίνουμε περισσότερο ‘σπεσιαλίστες’. Προς αυτή την κατεύθυνση θα παρουσιάσουμε το νέο concept καταστήματος με την ονομασία ΄Material’ που έχει προϊόντα κήπου. Θα λειτουργήσει στην Αττική, ενώ η επιφάνειά του θα κυμαίνεται από 1.000 έως και 1.400 τ.μ. Το συγκεκριμένο μαγαζί θα λειτουργήσει πιλοτικά το 2023 εντός της Αττικής”.

Επίσης, στην Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέου καταστήματος Leroy Merlin κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα αποτελέσει ένα τυπικό μαγαζί της Leroy Merlin, ενώ ένα ακόμα κατάστημα αυτής της μορφής θα δημιουργηθεί στα Νότια της Αττικής εντός της έκτασης του Ελληνικού. Το ύψος επένδυσης σε ένα τυπικό κατάστημα είναι μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ και στα μικρότερα καταστήματα μεταξύ 1 και 1,5 εκατ. ευρώ.

Νέα κέντρα logistics σε Ασπρόπυργο και Κύπρο

Eκτός των άλλων η Leroy Merlin σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο logistics center, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 2023. Θα βρίσκεται στην περιοχή του Ασπροπύργου με επιφάνεια έως και 38.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα μισθωθεί από εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η συνολική επένδυση για το συγκεκριμένο logistics center θα ανέλθει στα 3 εκατ. ευρώ. Στον σχεδιασμό είναι να δημιουργήσει και ένα ακόμη κέντρο διανομής στην Κύπρο, το οποίο θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2024.

Σύντομα πρόκειται να παρουσιάσει και το δικό της marketplace, από το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών της σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα είναι εξειδικευμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, εντάσσοντας και επιπλέον προϊόντα εκτός από τα δικά της σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Τέτοια προϊόντα θα μπορούσαν να είναι έπιπλα και κρεβάτια, στρώματα άλλοι κωδικοί που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην υφιστάμενη γκάμα της.

Στο πλαίσιο των επενδύσεων που υλοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Leroy Merlin προχώρησε πρόσφατα στην δημιουργία ενός dark store στη περιοχή του Ρέντη. Στο τέλος του έτους ανοίγει ένα ακόμη darkstore στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό στις αρχές του 2023. Θυμίζουμε ότι η επιχείρηση αφίχθη στη χώρα μας το 2007 και αυτή τη στιγμή διατηρεί 7 καταστήματα στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο, έχοντας επενδύσει συνολικά 115 εκατ. ευρώ. Απασχολεί 1.300 άτομα και διαθέτει 45.000 διαφορετικούς κωδικούς και υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Το πρώτο της κατάστημα ήταν στην περιοχή του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος το 2007, ακολούθησε το 2008 η Θεσσαλονίκη, η Πειραιώς και η Λάρισα το 2009, η Κύπρος το 2011, το Μαρούσι το 2016, η Βασιλίσσης Σοφίας το 2018 και το κατάστημα του Κηφισού το 2020. Το 2019 ξεκίνησε τη λειτουργία του e-shop της.