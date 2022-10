FAMAR: Προχωρούν οι επενδύσεις για την επέκταση και αναβάθμιση του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στη Θήβα

Με ταχύ ρυθμό προχωρούν οι επενδύσεις που υλοποιεί η FAMAR με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση του κέντρου αποθήκευσης και διανομής αμιγώς φαρμακευτικών προϊόντων στη Θήβα.

Στόχος των επενδύσεων, που αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα στο 2023, είναι να αυξηθεί η συνολική δυναμικότητα της μονάδας και να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο εξοπλισμός της, καθώς και να ενσωματωθούν εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας στην αποθήκευση και στη μεταφορά φαρμακευτικών σκευασμάτων (συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων (OTC) φαρμακευτικών προϊόντων), καθώς και παιδικών τροφών και ιατρικών συσκευών.

Τι περιλαμβάνουν οι επενδύσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων καλύπτει η αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και σύγχρονων μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποθηκευτικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλίσει την επαρκή κάλυψη για τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται:

• Θάλαμοι ψύξης ( μεταξύ + 2°C και + 8°C), τελευταίας τεχνολογίας καθώς και κατάψυξης (- 22°C) που καλύπτουν την ανάγκη αποθήκευσης φαρμακευτικών προϊόντων σε συνθήκες ψυγείου καθώς και ιδιαίτερα ευπαθών προϊόντων, όπως τα εμβόλια.

• Κλιματισμός συνοδευόμενος από τους απαραίτητους αυτόματους μηχανισμούς ελέγχου ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται στους χώρους αποθήκευσης μεταξύ + 15°C και + 25°C όλο το χρόνο.

• Παλετοράφια με 2.640 παλετοθέσεις και ικανότητα 1000 kg ανά παλετοθέση.

• Ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα μεταφοράς παλετών.

• Αναβαθμισμένα συστήματα πυρανίχνευσης και σύστημα πυροπροστασίας.

• Αναβαθμισμένα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας (CCTV).

• Ηλεκτρογεννήτριες κανονικής λειτουργίας αλλά και έκτακτης ανάγκης ισχύος 800KVA η κάθε μία.

• Νέος ηλεκτρικός υποσταθμός.

Υπογραμμίζεται πως έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου αποθήκευσης και διανομής αμιγώς φαρμακευτικών προϊόντων (Centre of Operations Excellence) για όλες τις δραστηριότητες αποθήκευσης, επιλογής και προετοιμασίας παραγγελιών και επικόλλησης, δίνοντας έμφαση στην αυτοματοποίηση και τη λειτουργική ευελιξία, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί το νέο κτίριο γραφείων, οι νέοι χώροι (modules) αποθήκευσης, τα καινούργια συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης, οι ψυκτικοί θάλαμοι και τα νέα συστήματα κλιματισμού για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.

Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται και η δημιουργία νέου ηλεκτρικού υποσταθμού με 2 μετασχηματιστές μέσης ισχύος, αλλά και η προμήθεια και εγκατάσταση 2 ηλεκτρογεννητριών (που λειτουργούν και σαν ΗΖ), που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου αποθήκευσης σε κάθε στιγμή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, με στόχο την κατάλληλη διασφάλιση των ευαίσθητων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Την ίδια ώρα γίνονται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες IT, οι οποίες αφορούν σε νέα αυτοματοποιημένα συστήματα πρόληψης κινδύνων και διατήρησης ειδικών συνθηκών για συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση συστημάτων Picking by voice & by light καθώς και αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των αναγκών διανομής σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, δρομολογείται η προμήθεια ηλεκτρικών φορτηγών που θα συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην μείωση του αποτυπώματός της CO2 της εταιρείας κατά 30%. Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και ηλεκτρικά φορτηγά αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 1,5 εκατ. για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.400 KWp με ετήσια παραγωγή 1.800.000 KWH, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2023, και αναμένεται να βοηθήσει την εταιρεία να πετύχει τους στόχους ESG, που έχουν τεθεί μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της εγκατάστασης και συνεισφέροντας ενεργειακά σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο.

Η επόμενη ημέρα της επένδυσης

Με την υλοποίηση της επένδυσης τα modules αποθήκευσης θα αυξηθούν κατά 89%, με αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης κατά 16.000 τετραγωνικά μέτρα και αύξηση των παλετοθέσεων κατά 20.800, ακολουθώντας το πλάνο αποθήκευσης και διακίνησης μεγαλύτερου όγκου προϊόντων τρίτων. Έτσι, η μέγιστη πραγματική δυναμικότητα της μονάδας θα αυξηθεί κατά 122% αγγίζοντας τα 200 εκατομμύρια τεμάχια από τα 90 εκατομμύρια τεμάχια.

H επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας με την προσθήκη όχι μόνον επιπλέον modules, αλλά και με τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, φιλικό προς το περιβάλλον, εξασφαλίζει στα προϊόντα τις καταλληλότερες συνθήκες αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πλήρως ελεγχόμενη επί 24ωρου βάσεως με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης/ειδοποίησης, διασφαλίζοντας ότι βρίσκονται στη σωστή θερμοκρασία σε όλο τον κύκλο της διαδικασίας (παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά, παράδοση). Αξίζει να σημειωθεί ότι η FAMAR διατηρεί το πιο ευρύ δίκτυο μεταφοράς και αποθήκευσης αμιγώς φαρμακευτικών προϊόντων, με στόλο απόλυτα συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις Ορθής Πρακτικής Διανομής (GDP), αποκλειστικές εγκαταστάσεις cross-docking, ενώ ο στόλος των φορτηγών της διαθέτει σύστημα τηλεματικής το οποίο προσφέρει δυνατότητες συναγερμού σε πραγματικό χρόνο για τη θερμοκρασία και ασφάλεια των προϊόντων.

Πρόκειται για μια επένδυση που επιτρέπει στο κέντρο αποθήκευσης και διανομής να πετύχει την αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης των πιο ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων με τα πιο προηγμένα Συστήματα Ποιότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ορθής Πρακτικής Διανομής (GDP) και τους κανονισμούς του ΕΟΦ και με πλήρη σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τα υψηλά standards των πελατών.