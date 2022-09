Η ΕΥ Ελλάδος ηγέτης φορολογικών υπηρεσιών και κορυφαίος πάροχός τους για ενδοομιλικές συναλλαγές

Η ΕΥ Ελλάδος, διακρίθηκε για μια ακόμη χρονιά για τις κορυφαίες φορολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στην ελληνική αγορά, καθώς βραβεύτηκε ως ηγέτης των φορολογικών υπηρεσιών, αλλά και των υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το διεθνούς φήμης φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR), απένειμε στην EY Ελλάδος, για έβδομη φορά, το βραβείο "Greece Tax Firm of the Year”, και, για δέκατη τρίτη φορά και για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο "Greece Transfer Pricing Firm of the Year”, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων ITR EMEA Tax Awards 2022, που διοργανώνονται από το 2005. Η επίσημη ανακοίνωση των νικητών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, στο Λονδίνο.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή διάκριση, ο κος Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, δήλωσε: "Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει την εδραιωμένη εικόνα της ΕΥ Ελλάδος ως κορυφαίας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών. Αποτελεί, συγχρόνως, αναγνώριση της συστηματικής και καινοτόμου δραστηριότητας, του επαγγελματισμού και της συσσωρευμένης εμπειρίας των ανθρώπων της ΕΥ, οι οποίοι αποτελούν και τον θεμέλιο λίθο της. Στο σημερινό δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία και, με την υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου της ΕΥ, να παρέχουμε στην αγορά επιχειρηματική καθοδήγηση και καινοτόμες λύσεις".