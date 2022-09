Skroutz: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης για τον τζίρο του 2021

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Τον τριπλασιασμό του τζίρου της κατάφερε να πετύχει κατά τη διετία 2020-2021 σε σχέση με το 2019, η Skroutz, της οποίας οι επιδόσεις ενισχύθηκαν σημαντικά από την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των διαδοχικών lockdown στα φυσικά καταστήματα ενώ παράλληλα μπόρεσε να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τις άκρως ανταγωνιστικές συνθήκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, το διαδικτυακό marketplace είδε τα ενοποιημένα έσοδά του να κλείνουν στα 57,552 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 38,804 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2020, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του +48%. Θυμίζουμε ότι το 2019, την προ πανδημίας χρονιά, οι πωλήσεις είχαν φθάσει το ποσό των 19,85 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα έσοδά της το 2021 σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την οικονομική χρήση του 2019.

Στον αντίποδα, τα καθαρά κέρδη ακολούθησαν πτωτική πορεία καθώς μετά την εντυπωσιακή κερδοφορία των 12,54 εκατ. ευρώ του 2020, την περσινή χρονιά υποχώρησαν κατά -60%, αγγίζοντας τα 5,02 εκατ. ευρώ, δηλαδή διαμορφώθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2019. Επιπλέον, τα έξοδα διάθεση το 2021 αυξήθηκαν στα 6,594 εκατ. ευρώ έναντι 1,894 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, την ίδια στιγμή που τα έξοδα διοίκησης άγγιξαν τα 9,391 εκατ. ευρώ έναντι 4,735 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έκλεισαν στα 3,1 εκατ. ευρώ από 2,669 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το 2021 ανήλθε στα 12,172 εκατ. ευρώ έναντι 9,13 εκατ. ευρώ το 2020.

Αξιόλογα ποσοστά ανάπτυξης και το 2022

Σε ό,τι αφορά, τώρα, την τρέχουσα οικονομική χρήση, η διοίκηση της Skroutz εκτιμά ότι τόσο ο όμιλος όσο και η εταιρεία θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία ενώ αναμένει αξιόλογα ποσοστά αύξησης των πωλήσεων τους. Μέχρι στιγμής, το 2022 έχει εμφανίσει θετικές προοπτικές και ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στην ωρίμανση των υφιστάμενων προϊόντων, στην προσθήκη νέων καθώς και στη μεγέθυνση του δικτύου συνεργατών και στην περαιτέρω εδραίωση του brand στην αγορά.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της SendX, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Skroutz Last Mile, η οποία παρέχει υπηρεσίες courier και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στο κομμάτι του last mile ενώ παράλληλα προχώρησε στην απορρόφηση της εταιρείας Forty Two. Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο του 2022, προέβη στην αποπληρωμή των εναπομείναντων ομολογιών συνολικού ποσού 1,767 εκατ. ευρώ και τόκων 984.352 ευρώ. Η πιο πρόσφατη κίνηση του διαδικτυακού marketplace υπήρξε η απόκτηση, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, του πλήρους ελέγχου της fintech εταιρείας EveryPay, η οποία κατέχει άδεια ιδρύματος πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί το Νοέμβριο του 2020, η απόκτηση ποσοστού συμμετοχής στην EveryPay της τάξεως του 25%, μια ενέργεια, η οποία ήρθε μερικούς μήνες μετά την είσοδο του fund CVC Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της Skroutz.