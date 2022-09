Pakketo.com: Το online κατάστημα DIY επίπλων που "άνθισε" στην πανδημία

Tης Ματίνας Χαρκοφτάκη

Πριν περίπου 6 χρόνια, ο Μάριος Κωνσταντινίδης, θέλοντας να πάει ένα βήμα παρακάτω την επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας του στον τομέα της οικιακής διακόσμησης, αποφάσισε να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με έπιπλα για το σπίτι. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το Pakketo.com με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η ονομασία δεν επιλέχθηκε τυχαία καθώς όλα τα έπιπλα αποστέλλονται σε κομμάτια στη λογική του DIY (Do it yourself), δηλαδή του να τα συναρμολογήσει κάποιος μόνος του μετά την παραλαβή, μια ιδέα στην οποία έχουν μυηθεί οι Έλληνες καταναλωτές από παγκόσμιους πολυεθνικούς κολοσσούς και η οποία εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια να γνωρίζει σταθερά απήχηση. Μέσα από αυτή τη flatpack συσκευασία, άλλωστε, επιτυγχάνεται όχι μόνο η εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο μεταφορικών αλλά περιορίζονται και οι πιθανότητες φθοράς των προϊόντων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις.

Βάζει πλώρη για τζίρο 15 εκατ. ευρώ

Από την πρώτη στιγμή, το ηλεκτρονικό κατάστημα κατάφερε να πετύχει αξιοσημείωτες πωλήσεις χάρη και στην επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ που ακολούθησε προκειμένου να γίνει γνωστό και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Το breakthrough, ωστόσο, έγινε με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού και των διαδοχικών lockdown, όπου είδε τις παραγγελίες και τις πωλήσεις κυριολεκτικά να "ανθίζουν". Ο τζίρος από 3,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019, αυξήθηκε στα 5,5 εκατ. ευρώ το 2020 για να κλείσει στα 10 εκατ. ευρώ το 2021, βάζοντας πλώρη για πωλήσεις 15 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιδόσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον serial enterpreneur και ιδρυτή της easyJet, sir Στέλιο Χατζηιωάννου, ο οποίος κατά την πρόσφατη τελετή της απονομής των βραβείων νεανικής επιχειρηματικότητάς του Foundation sir Stelios, ανέφερε ότι το Pakketo "έχει βρει ένα καλό value for money point". Έτσι, λοιπόν, η επιχειρηματική ιδέα του 34χρονου Μάριου κατάφερε να αποσπάσει το κορυφαίο έπαθλο των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο των συγκεκριμένων βραβείων.

Η πανδημία, όμως, δε λειτούργησε μόνο θετικά στην πορεία του online shop καθώς έφερε και νέα δεδομένα. "Αρχικά η εισαγωγή των προϊόντων μας γινόταν κυρίως από χώρες της Ασίας, οι οποίες είναι αρκετά μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο η δραματική αύξηση του μεταφορικού κόστους, μας υποχρέωσε να αναζητήσουμε προμηθευτές σε πιο κοντινούς προορισμούς. Πλέον, το 70% των προϊόντων μας εισάγεται από την Ευρώπη και μόλις το 30% από την Ασία", σημειώνει στο capital.gr, ο Μάριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος δεν σταματά να σχεδιάζει με μελετημένες κινήσεις τα επόμενα πλάνα επέκτασης της εταιρείας του.

Το πρώτο φυσικό κατάστημα και τα σχέδια επέκτασης του δικτύου

Πριν περίπου ένα χρόνο, άλλωστε, ήρθε και το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος pakketo σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, "έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων, ιδιαίτερα των πιο ακριβών επίπλων καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά". Στο μέλλον, ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν επιπλέον φυσικά καταστήματα καθώς βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης "καλών σημείων και ευκαιριών σε μεγάλες πόλεις όπως σε Αθήνα και Πάτρα". Παράλληλα, στο τραπέζι έχει πέσει και η ανάπτυξη του δικτύου μέσω franchise, ένα σχέδιο, το οποίο, όμως, δεν αποτελεί επί του παρόντος προτεραιότητα.

Το 25% του τζίρου προέρχεται από εξαγωγές

Αντίθετα, τα άμεσα σχέδια περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, η οποία "αντιπροσωπεύει το 25% του τζίρου μας, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και Ισπανία ενώ σύντομα θα ξεκλειδώσουμε και την αγορά της Πορτογαλίας", όπως επισημαίνει. Τέλος, το Pakketo.com, το οποίο πλέον απασχολεί 85 εργαζόμενους, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις με γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους 6.000 τ.μ., επίσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κάτι που σημαίνει θα διαθέτει συνολικά 22.000 τ.μ. για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της καθώς ήδη διατηρεί δύο αποθηκευτικούς χώρους στη Βόρεια Ελλάδα.