Τα My market, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δωρίζουν 3.900 μπάλες μπάσκετ

Τα καταστήματα My market, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), προχωρούν σε μία σημαντική δωρεά 3.900 μπαλών μπάσκετ σε σχολεία της Ελλάδας, καθώς και σε ερασιτεχνικούς συλλόγους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της δωρεάς είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων σε όλη την Ελλάδα για το άθλημα. Η δωρεά των My market έρχεται να υποστηρίξει το διττό στόχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μιας και, εκτός της προώθησης του αθλήματος, προτεραιότητα για την EOK είναι η προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής κατάστασης των νέων εν γένει. Ήδη, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει εντάξει σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Παγκόσμια Διοργανώτρια Αρχή, FIBA, αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα, για μαθητές και μαθήτριες 8 – 15 ετών, όπως το "Τρίποντα στα Σχολεία", το "Her World Her Rules" και το "Youth Development", ενώ στο πλάνο των δράσεων των νέων γενικότερα έχει κάνει μια πολύ δυναμική αρχή, με έναρξη την περασμένη σεζόν και μέσω του "Rising Stars".

Τα My market, ως αλυσίδα που δραστηριοποιείται και επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες, προσπαθεί να συμμερίζεται τις ανάγκες και να υλοποιεί δράσεις, οι οποίες καλύπτουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων παρέχοντας τους την απαραίτητη στήριξη. Με τη συγκεκριμένη δωρεά, τα καταστήματα Mymarket στηρίζουν έμπρακτα την ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού προς τις νέες γενιές.

Η δωρεά προγραμματίζεται σε μία ιδιαίτερη συγκυρία, την ώρα που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Εθνικής μας ομάδας αγωνίζεται στο EuroBasket, διεκδικώντας με αξιώσεις μία από τις κορυφαίες θέσεις στη διοργάνωση.