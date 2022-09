Οι νέες επενδύσεις της Costa Navarino

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Με ταχύ ρυθμό προχωρά το επενδυτικό πλάνο της Costa Navarino, τόσο αναφορικά με τη νέα υπερπολυτελή μονάδα Mandarin Oriental που βρίσκεται σε φάση κατασκευής στην περιοχή Navarino Bay, όσο και στο κομμάτι της αποπεράτωσης και παράδοσης κατοικιών Costa Navarino Residences.

Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από έναν μήνα ξεκίνησε τη λειτουργία του το W Costa Navarino στην περιοχή Navarino Waterfront, μια επένδυση ύψους 90 εκατ. ευρώ, που σηματοδότησε την είσοδο των W Hotels Worldwide (brand της Marriott International) στην Ελλάδα.

Οι νέες επενδύσεις

Την επόμενη χρονιά είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ. Χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχουν επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino.

Το Mandarin Oriental θα "επικοινωνεί" με το W Costa Navarino μέσω της Navarino Agora, που επίσης θα είναι έτοιμη το 2023. Πρόκειται για μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά, καθώς και πληθώρα τοπικών και αυθεντικών εμπειριών και εκδηλώσεων, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα είναι ανοικτή επίσης και για όποιον θέλει να την επισκεφτεί εκτός των πελατών των resorts.

Σημειώνεται πως το W Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο των W Hotels στην Ελλάδα, διαθέτει 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες. Οι πληρότητες είναι ήδη σε ικανοποιητικά ποσοστά, παρά τον έναν μήνα λειτουργίας του resort, και αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά ποσοστά μέχρι και τον Οκτώβριο που ολοκληρώνει τη σεζόν.

Το νέο ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino βρίσκεται στην περιοχή Navarino Bay. Θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα.

Θεματικά ξενοδοχεία

Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στο Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Μεγάλη η ζήτηση για τις βίλες

Μέσα στο 2023 θα είναι έτοιμες οι βίλες στην περιοχή Rolling Greens, που κυμαίνονται από 235 τ.μ. έως 295 τ.μ., έχουν 3 ή 4 υπνοδωμάτια, σε οικόπεδα επιφάνειας από 700 τ.μ. έως 1.300 τ.μ. Οι βίλες πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά. Οι κατοικίες αυτές σε αντίθεση με τις κατοικίες στις άλλες δύο γειτονιές (Sea Dunes και Olive Grove) αναπτύσσονται όλες μαζί από την εταιρεία και παραδίδονται "με το κλειδί στο χέρι" (turn-key), ενώ έχουν και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.

Οι βίλες στη Sea Dunes βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα από την παραλία σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.550 τ.μ. και έχουν 5-7 υπνοδωμάτια. Οι βίλες στην Olive Grove έχουν πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στο γήπεδο The Dunes Gourse και στους ελαιώνες, αναπτύσσονται σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.350 τ.μ. και διαθέτουν 4-6 υπνοδωμάτια.

Οι βίλες στις 2 αυτές γειτονιές είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ιδιωτικότητα, άνεση και μεγάλους χώρους. Προσφέρονται από σχεδίου και παρέχουν στους ιδιοκτήτες πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης.

To Navarino Bay

Το Navarino Bay, μια από τις ολοκληρωμένες περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino, σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, έχει θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Σήμερα, φιλοξενεί το γήπεδο 18 οπών Bay Course, που εγκαινιάστηκε το 2011 και σχεδιάστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ, Robert Trent Jones Jr. Επιπλέον, φιλοξενεί το υπόσκαφο Bay Clubhouse που δένει αρμονικά με το καταπράσινο τοπίο, το οποίο λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2019 και βραβεύτηκε ως "Clubhouse of the Year 2020" από το περιοδικό Golf Inc.

Navarino Hills

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Navarino Hills όπου τον Φεβρουάριο του 2022 τα δύο νέα γήπεδα -σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων- υποδέχθηκαν τους πρώτους λάτρεις του γκολφ. Σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José Mariá Olazábal, τα δύο γήπεδα 18 οπών -The International Olympic Academy Golf Course και The Hills Course- βρίσκονται σε μία μαγευτική τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος. Τα γήπεδα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ, από κοινού με το νέο clubhouse.

Το International Olympic Academy Golf Course έχει έκταση 6.366 μέτρα ενώ το Hills Course είναι ελαφρώς μικρότερο με μήκος 6.280 μέτρα. Τα δύο γήπεδα ενισχύουν το γκολφ υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Costa Navarino, καθιστώντας την ως ένα μοναδικό προορισμό που διαθέτει ιδανικό κλίμα, καταπράσινο παραθαλάσσιο τοπίο με πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και άμεση πρόσβαση, κάθε εποχή του χρόνου. Αυτά τα δύο νέα γήπεδα γκολφ ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους.