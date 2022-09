Χρήστος Τσούνης: Ο "επίλεκτος" Έλληνας youtuber του sir Στέλιου Χατζηιωάννου

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Ήταν τον Μάρτιο του 2020, στις αρχές ακριβώς της πανδημίας του κορονοϊού, όταν ο Χρήστος Τσούνης αποφάσισε να αξιοποιήσει τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο που είχε πλέον λόγω του lockdown, δημιουργώντας το δικό του κανάλι στο youtube και σχολιάζοντας διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως. Όταν ανέβασε το πρώτο του video στο κανάλι, στο οποίο μιλούσε για το πώς κάποιος θα μπορούσε με απλά βήματα να βάλει τάξη στα οικονομικά του, σίγουρα δε φανταζόταν ότι έθετε τα θεμέλια για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα με επίκεντρο το digital marketing και τον κόσμο των influencers. Δύο χρόνια αργότερα, το κανάλι του στο youtube μετρά περίπου 36 χιλιάδες συνδρομητές ενώ μέχρι στιγμής έχουν δει τα βίντεό του 1 εκατ. άνθρωποι στην Ελλάδα unique vistitors, εκ των οποίων οι 50 χιλιάδες υποστηρίζουν ότι έχουν βελτιώσει τα οικονομικά τους. Παράλληλα, "έχτισε" την πλατφόρμα παραγωγής περιεχομένου (content) Finanancial Greeks, η οποία σήμερα διαχειρίζεται περίπου 300 financial influencers σε όλη την Ευρώπη.

Η ψήφος εμπιστοσύνης από τον sir Στέλιο Χατζηιωάννου

Πριν μερικές μέρες, η Financial Greeks και ο Χρήστος Τσούνης υπήρξε 1 από τους 4 νικητές των φετινών 13ων Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, κάνοντας ακόμη και τον Ελληνοκύπριο serial enterpreneur και επικεφαλής του brand εταιρειών της easyGroup, sir Στέλιο Χατζηιωάννου να αλλάξει την στάση που είχε αρχικά προς τους youtubers.

"Ομολογώ Χρήστο ότι μέχρι πρότινος, δεν τους έπαιρνα σοβαρά τους youtubers, μέχρι που μου άνοιξες τα μάτια και μου έδειξες ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσεις ένα media business", τόνισε ο κ. Χαρζηιωάννου κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή των βραβείων νεανικής επιχειρηματικότητας. Όχι και άσχημα για τον 33χρονο Χρήστο, ο οποίος είδε την ευκαιρία στην πανδημία, ωστόσο είχε αρχίσει ήδη από φοιτητής να ασχολείται με τον κόσμο του επιχειρείν. "Αν και η πρώτη μου επαφή με την επιχειρηματικότητα γυρνάει πίσω στην ηλικία των 19 ετών, όμως το μεγάλο breakthrough στην καριέρα μου έγινε όταν συνεργάστηκα με τον Τριαντάφυλλο Ξυλούρη για τη δημιουργία του Quizdom, το οποίο το 2017 εξαγοράστηκε από τον γερμανικό όμιλο friends4media, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα exit εκείνης της χρονιάς", σημειώνει στο capital.gr ο Χρήστος Τσούνης.

Ενεργή παρουσία σε 12 χώρες

Πλέον, ο ίδιος, αντλώντας έμπνευση και από την επιχειρηματική πορεία του κ. Χατζηιωάννου, έχει επικεντρωθεί στο να επεκτείνει το αποτύπωμα της Financial Greeks. "Ουσιαστικά είμαστε ένα δίκτυο το οποίο παράγει περιεχόμενο", σημειώνει ο κ. Τσούνης στο Capital.gr και προσθέτει: "Παράλληλα, διαχειριζόμαστε τις χορηγίες των influencers που εντάσσονται στο δίκτυό μας καθώς και το περιεχόμενο τους, το οποίο μέσα σε 2 με 3 μέρες μπορεί να δημοσιευθεί μεταφρασμένο ταυτόχρονα σε 10 με 13 γλώσσες και σε 40 κανάλια σε όλη την Ευρώπη". Σύμφωνα με τον κ. Τσούνη, όταν η εταιρεία αποφασίσει να κάνει είσοδο σε μια νέα χώρα, "βγαίνει" επιθετικά, Αναζητά τους κατάλληλους financial influencers με τους οποίους έρχεται σε επαφή και στη συνέχεια προχωρά στην εύρεση χορηγιών, οι οποίες προέρχονται κυρίως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές πλατφόρμες. "Ενεργά αυτή την στιγμή έχουμε παρουσία σε 12 χώρες, όπως Βουλγαρία, Κροατία, Αλβανία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και η κορωνίδα μας που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο", επισημαίνει. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Financial Greeks διαχειρίζεται 7 οικονομικούς creators καθώς και 15 γενικού περιεχομένου, οι οποίοι, ωστόσο, προωθούν περιεχόμενο οικονομικής φύσεως. Μέσα από το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο δημοσιεύεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι influencers για παράδειγμα δίνουν μια γενική στρατηγική για το πώς κάποιος μπορεί να επενδύσει τα χρήματά του, ερμηνεύουν την αγορά με τη χρήση πιο απλών και κατανοητών όρων αλλά και σχολιάζουν την οικονομική επικαιρότητα. Επομένως, εκτός από το δικό του κανάλι, για το οποίο πλέον εργάζεται μια ολόκληρη ομάδα, ο κ. Τσούνης, βλέποντας το πνεύμα της εποχής, έχει δημιουργήσει ένα digital marketing δίκτυο.