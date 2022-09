Προνομιακά πακέτα βεβαίωσης άθλησης από το ΜΗΤΕΡΑ

Η Παιδιατρική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, πιστή στο όραμά της να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα ιατρικών εξετάσεων και ελέγχους υγείας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αθλητών, σε προνομιακές τιμές, έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Συγκεκριμένα τα πακέτα βεβαίωσης άθλησης είναι:

FIT TO PLAY FOR KIDS με 60€.

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

FIT TO PLAY FOR KIDS GO με 80€.

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για οφθαλμίατρο 210 6869403.

FIT TO SWIM FOR KIDS με 70€.

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για δερματολόγο 210 6869911.

FIT TO SWIM FOR KIDS GO με 100€.

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788, για οφθαλμίατρο 210 6869403 και για δερματολόγο 210 6869911.

Επιλέγοντας ένα από τα παραπάνω πακέτα βεβαίωσης άθλησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εξέταση Τροπονίνη, η οποία σας παρέχεται με 10€.

Επιπλέον, παρέχονται:

Εξέταση Σπονδυλικής στήλης με 30€. Η εξέταση αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού στο 210 6869404, 2106869563

Έκπτωση 25% για διατροφογενετική ανάλυση iDNA TEST που αναδεικνύει τη γενετική προδιάθεση του παιδιού για διατροφικές ανάγκες και αυξημένη απόδοση σε αθλήματα αντοχής ή δύναμης

Για ραντεβού καλέστε 210 6869849.