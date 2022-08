Ανακοινώθηκε η Ελένη Βρεττού στο τιμόνι της Attica Bank

Εγκρίθηκε η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank, με την κυρία Ελένη Βρεττού να αναλαμβάνει χρέη διευθύνουσας συμβούλου από 16 Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντας τον μεταβατικό διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μιχάλη Ανδρεάδη ο οποίος είχε οριστεί στη θέση αυτή από τον Φεβρουάριο, όπως είχε δημοσιεύει το capital.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η νέα διοίκηση θα ζητήσει παράταση για την κατάθεση του επιχειρησιακού πλάνου και κεφαλαιακού σχεδίου της Attica Bank, καθώς η προθεσμία που είχε λάβει στα τέλη Ιουλίου λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε αναμένεται να έχει ενημερώσει και ο οίκος DBRS για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του τιτλοποιημένου δανείου Ωμέγα (1,3 δισ.). Ήδη έχει παραδώσει τα αποτελέσματα για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και Astir 2 ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ. Οι αξιολογήσεις αυτές θα καθορίσουν το ύψος των επιπλέον ζημιών που θα κληθούν οι μέτοχοι να διαχειριστούν και να καλύψουν με αυξήσεις κεφαλαίου, πέραν της δρομολογημένης των 365 εκατ. ευρώ.

Η έγκριση της αύξησης αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου. Οι υπόλοιπες κεφαλαιακές ανάγκες θα καλυφθούν πιθανότατα τμηματικά μέχρι το 2024, με το ιδιωτικό σχήμα της Ellington -ΤΜΕΔΕ να έχει πάρει πάλι την πλειοψηφία των μετοχών (σήμερα 25% έναντι 63% που κατέχει το ΤΧΣ).

Η νέα παράταση κρίθηκε σκόπιμη από τη νέα διοίκηση καθώς τα καθήκοντα της νέας διευθύνουσας συμβούλου ξεκινούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Τράπεζα της Ελλάδος και SSM θα παραχωρήσουν νέα παράταση, επισημαίνοντας ωστόσο την πίεση του χρόνου, καθώς οι τρεις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων της Τράπεζας θα πρέπει να ενταχθούν στον Ηρακλή που λήγει τον Οκτώβριο. Το υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, δεν εξετάζει μέχρι στιγμής παράταση του Ηρακλή.

H κυρία Βρεττού διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με εξειδίκευση στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής και κατέχει σημαντική εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και στη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής της σταδιοδρομίας έχει συμβάλλει καθοριστικά τόσο στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής ανάπτυξης στις χρηματοδοτήσεις κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όσο και στη στρατηγική χρηματοδότηση συναλλαγών υιοθετώντας τις αρχές του ESG και της εταιρικής υπευθυνότητας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

- Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κυρία Βρεττού θα ασκήσει τα καθήκοντά της από τις 16/09/2022.

Ο Πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε:

"Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ελένη Βρεττού στην Attica Bank και να δηλώσω τη βεβαιότητά μας πως με τις διοικητικές ικανότητες και τη σημαντική τραπεζική εμπειρία που διαθέτει θα συμβάλλει καθοριστικά στη νέα σελίδα που ανοίγεται για την Τράπεζα προς όφελος των πελατών, των μετοχών και της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες μας στον απελθόντα Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μιχάλη Ανδρεάδη για τη συνεισφορά του στην τράπεζα σε μια σημαντική χρονική συγκυρία".

Από την πλευρά της, η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αttica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού ανέφερε:

"Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank. Εντάσσομαι στη διοικητική ομάδα της Attica Bank με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στο πρόσωπό μου οι μέτοχοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, οι θεσμοί και εποπτικοί φορείς και με πλήρη συναίσθηση του έργου που καλούμαστε να επιτελέσουμε προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και μετόχων της Τράπεζας. Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο την εξυγίανση όσο και την βιώσιμη ανάπτυξη της Attica Bank μέσω της ουσιαστικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς επίσης και τον κ. Ανδρεάδη για την μέχρι τώρα συνεισφορά του στην πορεία και εξέλιξη της Attica Bank".

Ποια είναι η Ελένη Βρεττού

Κατείχε τη θέση της Ανώτερης Γενικής Διευθύντριας - Chief of Corporate and Investment Banking στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί για 14 χρόνια στην HSBC Bank Plc στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της στην HSBC ήταν αυτός της Managing Director and Head of Wholesale Banking Greece, ενώ πρωτύτερα υπήρξε Head of Multinationals and Business Development της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS, Mediterranean and SubSaharan Africa. Μέχρι πρόσφατα ήταν Chief Strategy και Investor Relations Officer στην εταιρεία Lamda Development.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και στη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και στη συστηματική ανάπτυξη παράλληλων εργασιών σε επενδυτική και συναλλακτική τραπεζική και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα. Πριν την HSBC είχε εργαστεί για ελληνικούς και διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, στην Αθήνα και την Νέα Υόρκη, στους τομείς Credit and Risk Management και Investment Banking (M&A).

Μεταξύ των ετών 2019 και 2021 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Piraeus Factors S.A, της Piraeus Leasing και Piraeus Leases, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Star Bulk Carriers Corp, όπως και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

Η κυρία Βρεττού είναι κάτοχος Bachelor of Science in Economics από το Wharton School του University of Pennsylvania.

