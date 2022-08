Και επίσημα στο τιμόνι του P&I Club η Δωροθέα Ιωάννου

Της Αναστασίας Βαμβακά

Εδώ και τρεις μέρες, η Ελληνοαμερικανίδα Δωροθέα Ιωάννου γράφει "διπλή" ιστορία: Είναι η πρώτη γυναίκα αλλά και ο πρώτος πολίτης ελληνικής καταγωγής που αναλαμβάνει τα ηνία ως CEO στο Shipowners Claims Bureau, τη διαχειρίστρια εταιρεία του American P&I Club.

Πρώτη φορά μια γυναίκα στα 167 χρόνια ιστορίας των ναυτασφαλιστικών οργανισμών, αναλαμβάνει την κορυφαία αυτή θέση. Μέχρι πρότινος, η Δωροθέα Ιωάννου επιτελούσε καθήκοντα αναπληρώτριας COO. Tην ίδια ώρα ο Dan Tadros, μέχρι πρότινος Chief Legal and Compliance Officer του SCB θα αναλάβει τον ρόλο του COO παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Vince Solarino. Τόσο ο Joe Hughes όσο και ο Vince Solarino θα παραμείνουν στο ΔΣ του SCB για την ομαλή μετάβαση των συναδέλφων τους στους νέους τους ρόλους.

"Είμαι ενθουσιασμένη με αυτή τη νέα θέση. Ως γυναίκα κουβαλώ μαζί μου την ευθύνη και την σημασία όχι μόνο για τον οργανισμό μας, αλλά και ως πρώτη γυναίκα στον κλάδο P&I, για τις ναυτιλιακές ασφαλίσεις γενικότερα και ως ελληνικής καταγωγής για τον κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας. Ήμουν πάντα περήφανη που συνεργάστηκα με την SCB, την American Club και την EOM και την ομάδα ταλαντούχων επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο με τους οποίους έχω περάσει τα τελευταία 17 χρόνια. Ήμουν ιδιαίτερα προνομιούχος από την καθοδήγηση του Joe και του Vince και ανυπομονώ να αξιοποιήσω τα επιτεύγματα του παρελθόντος για να δημιουργήσω ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον" είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της, όταν έγινε γνωστή η ανάληψη των νέων της καθηκόντων

Πλούσιο βιογραφικό

Η Δωροθέα Ιωάννου γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Νέα Υόρκη από Ελληνοκύπριους γονείς. Κατέχει ανώτατο πτυχίο Νομικής από το St John’s University School of Law. Το 1997 μετεγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και αρχικώς απασχολήθηκε στη διδασκαλία αγγλικών. Εισήλθε στον κλάδο των ναυτασφαλίσεων μέσα από την εταιρεία Allied Insurance Brikers και ανέλαβε τα ηνία του τμήματος απαιτήσεων, με την ίδια να γίνεται γνωστή κυρίως στη διαχείριση απαιτήσεων από ναυτικά ατυχήματα. Το 2005 προσελήφθη στο γραφείο του SCB στον Πειραιά, μαζί με την ίδρυση του. Το 2009 ανέλαβε τη γενική διαχείριση του γραφείου. Το 2015 έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του American Club, παγκοσμίως, που αναλαμβάνει senior εκτελώντας χρέη διευθύντριας Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Το 2017 τιμήθηκε στο Λονδίνο με το βραβείο Επόμενης Γενιάς στη Ναυτιλία από τη Lloyd’s List.

P&I Club

Το American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc. (the American Club) ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη το 1917. Είναι ο μόνος αλληλοασφαλιστικός οργανισμός αστικής ευθύνης πλοίων με έδρα στην Αμερική και έχει τα κεντρικά του γραφεία στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια το American Club, έχει προσεγγίσει με επιτυχία την παγκόσμια ναυτασφαλισιτκή αγορά παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο. Την καθημερινή διαχείριση του Club έχει η Shipowners Claims Bureau, Inc. με την έδρα στην Νέα Υόρκη. Με γραφεία στο Λονδίνο, τον Πειραιά, το Χονκ Κονγκ, την Σαγκάη και το Χιούστον.

Το 2016 Έλληνες και Αμερικάνοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μία ισχυρή ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία στοχεύει να πρωταγωνιστήσει. Πρόκειται για την American Hellenic Hull Insurance Company (AHHIC) Ltd που δραστηριοποιείται σε όλα τα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Αποτελεί σύμπραξη μεταξύ του πανίσχυρου American P&I Club και της ελληνικών συμφερόντων Hellenic Hull Management, στην οποία συμμετέχουν και γνωστά ελληνικά εφοπλιστικά ονόματα.